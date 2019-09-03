2019 WAIC：华为AI绽放出的十大核心亮点

“2019华为智能计算大会·上海”在2019世界人工智能大会（WAIC）期间隆重举行。在会议中，华为与各行业客户及合作伙伴共同分享了计算产业的发展趋势、探讨鲲鹏计算生态以及华为智能计算、华为云行业应用的实践。

“2019华为智能计算大会·上海”在2019世界人工智能大会（WAIC）期间隆重举行。在本次大会上，华为智能计算业务部总裁马海旭表示，“智能世界带来了丰富的应用，产生了海量的数据，同时对算力产生了极大的需求。华为提出了多样性计算理念，面向不同应用，通过多种算力组合，在系统级恢复摩尔定律上推动计算创新。希望通过两个芯片系列，即面向通用计算场景的鲲鹏处理器和面向人工智能场景的昇腾AI处理器，来引领计算产业迈向智能和多样性计算时代。”

华为智能计算业务部总裁 马海旭

在会议中，华为还与各行业客户及合作伙伴共同分享了计算产业的发展趋势、探讨鲲鹏计算生态以及华为智能计算、华为云行业应用的实践。那么，华为在此次世界人工智能峰会中究竟为我们带来了哪些智能化的惊喜呢？下面，我们就把本次华为智能产品所展示的最新亮点分享给大家。

亮点一：计算+云+联接

华为展台

据了解，华为所提供的智能业务，将基于计算+云+联接的整体架构进行打造。其中计算平台主要由昇腾计算平台Atlas（AI计算）和鲲鹏计算平台TaiShan（通用计算）构成；云就是基于华为云端强大的承载能力实现业务的高效处理；而联接主要指将云和计算的能力在物理世界和数字世界之间实现打通，以构建万物互联的智能世界。

亮点二：Atlas使能全场景

Atlas全场景AI解决方案

此次，华为展示了基于昇腾AI芯片的Atlas全场景AI解决方案，并提供Atlas人工智能计算平台各种形态的产品，其中重点展示了Atlas深度学习解决方案、Atlas 500智能小站、Atlas 200 AI加速模块、Atlas 300 AI加速卡，以及Atlas G5500数据中心异构服务器。

左起：Atlas 500智能小站、Atlas 200 DK AI开发者套件、Atlas 300 AI加速卡、Atlas 200 AI加速模块

之所以推出众多的产品形态，主要是为了适应用户不同的应用场景，以满足业务的定制化开发与部署需求。例如在智能交通领域中，就会在智能灯杆及摄像头中更多应用Atlas 200 AI加速模块和Atlas 300 AI加速卡进行智能升级，而在边缘侧会更多采用Atlas 500智能小站进行部署与实施。

还比如，在运营商的数据中心中可以部署AI服务器来加速经营分析和决策；在保险行业，AI加速卡可以加快审核理赔单据的速度和准确度；而在医院，智能小站和AI加速卡则能够提升对影像的分析效率和准确率；

亮点三：Atlas 200 AI加速模块

基于Ascend 310的Atlas 200 AI加速模块，在半张信用卡大小的面积中即可支持16路高清视频实时分析，功耗仅13W；例如在普通摄像头中安装智能加速模块后，可以快速获得对人脸、车牌等图像的实时分析的能力。

另外，Atlas 200 DK AI开发者套件，能够实现30分钟快速搭建开发环境，通过友好的用户界面与图形化调试能力为开发者提供了优质的编程环境。

亮点四：Atlas 300 AI加速卡

Atlas 300 AI加速卡基于昇腾310 AI处理器，采用标准的半高半长PCIe卡设计，支持多种数据精度,可以支撑训练和推理两种场景的应用。 此外，Atlas 300 AI加速卡采用全新的达芬奇架构，实现了业界领先的性能功耗比，可广泛用于数据中心和边缘侧场景。其主要特性如下：

• 单卡提供64TOPS INT8计算性能，相比业界同类型产品提升3倍，为深度学习和推理提供更强大算力

• 支持JPEG和视频硬件编解码，提升图片和视频类应用性能

• 内存容量大、带宽高，满足特征匹配场景内存需求，降低应用时延

Atlas 300 AI加速卡在推理典型的蝴蝶图片

上图通过一个典型的蝴蝶图片分类展现了Atlas 300 AI加速卡在推理方面的超强性能，图中左侧为英伟达P4卡的性能数据，右侧为华为Atlas 300 AI加速卡的性能数据，而该产品性能达到了P4的3.2倍。另外，Atlas 300 Al加速卡，单卡支持64路高清视频实时分析，是高密视频推理场景的首选。

亮点五：Atlas 500智能小站

Atlas 500智能小站，支持16路高清视频实时分析，无风扇设计，能够很好的满足严苛的边缘部署场景设需要。例如在十字路口安装智能小站，能够让信号灯根据车流量灵活调整亮灯时间，加快通行效率，减少拥堵。

亮点六：Atlas 800深度学习系统

华为Atlas 800深度学习系统面向AI开发者和数据科学家，通过软硬件一体式交付，提供数据标注、模型生成、模型训练、模型推理服务部署的端到端能力，从而降低了使用AI的技术门槛，让用户更聚焦业务本身，实现了AI业务的快速开发与上线。

另外，华为Atlas 800深度学习系统提供DLS（Deep Learning Service）一站式深度学习平台服务，内置大量优化的网络模型算法，以便捷、高效的方式帮助用户轻松使用深度学习技术，通过灵活调度按需服务的方式提供模型训练、评估与预测。

亮点七：Atlas G5500数据中心异构服务器

Atlas G5500数据中心异构服务器

华为Atlas G5500是面向数据中心部署的异构服务器，具有高密的异构计算能力，支持GPUDirect RDMA和P2P，以及NVLink互联技术；支持一键切换异构拓扑，为多样化应用负载提供最优的异构拓扑配置。另外，Atlas G5500基于全模块化设计，支持CPU和异构部件的长期演进，是构建AI、HPC、智能云、视频分析和数据库加速等应用场景的最佳异构计算平台。

亮点八：鲲鹏计算平台

华为TaiShan服务器

华为TaiShan服务器是鲲鹏计算平台的重要组成部分，基于鲲鹏系列处理器，面向大数据、分布式存储、数据库、原生应用、云服务等应用场景进行优化。而TaiShan服务器是华为新一代数据中心服务器，基于华为鲲鹏920处理器，旨在满足数据中心多样性计算、绿色计算的需求。具有高效能计算、安全可靠和开放生态的三大特点：

高效能计算：TaiShan服务器旨在将高效能计算带入数据中心，充分发挥华为鲲鹏处理器的多核计算，高并发，低功耗等特点，为大数据、分布式存储、数据库，HPC等应用提供高效能算力，提高客户业务体验，降低数据中心能耗和运营成本。

安全可靠：TaiShan服务器所采用的鲲鹏处理器由华为自主设计和研发，能够确保核心技术的长期演进。同时TaiShan服务器秉承了华为在计算工程能力的长期积累，具有多重可靠性设计，具备严苛的质量标准，铸就稳如泰山的服务器品质。

开放生态：TaiShan服务器是一个开放的计算平台，支持业界主流软件，华为愿意携手产业伙伴，基于鲲鹏处理器和TaiShan服务器，共同构建一个开放、共赢的生态系统。

亮点九：创芯之树

创芯之树

华为长期在芯片研发上坚持投入，并自研五大芯片，从“鲲鹏、昇腾、智能网卡、SSD控制器、智能管理”等方面，全方位提升服务器的系统级性能，构建差异化的计算平台。其中所展示的产品包括：

计算芯片：处理器芯片鲲鹏920自主设计TaiShan核芯，最高可达64核/3.0 GHz，性能与x86同档次CPU相当，能效比提升30%。

传输芯片：智能网卡芯片Hi1822，支持多网络协议智能切换、多网络协议卸载、可编程、公有云CPU资源可卸载15%。集成Hi1822芯片的IN系列智能网卡，具备全融合、协议加速与可编程等特点。

存储芯片：SSD控制器芯片Hi1812，实现PCIe NVMe与SAS融合，支持PCIe热插拔、智能加速、超强磨损算法，寿命延长20%。集成Hi1812的ES3000系列SSD硬盘，随机读延时(4KB)性能可提升50%。

管理芯片：智能管理芯片Hi1710，内置AI管理引擎与智能管理算法，运维管理更高效，可分钟级定位93%的宕机类故障，从而降低全生命周期OPEX 15%。

AI芯片：Ascend 310/910基于Da Vinci架构的3D Cube技术，能效比出众，架构可灵活伸缩，支持云边端全栈全场景应用。

亮点十：HiAI开放平台

HiAI开放平台

华为HiAI是面向智能终端的AI能力开放平台，基于“芯、端、云”三层开放架构，即芯片能力开放、应用能力开放、服务能力开放，构筑全面开放的智慧生态，让开发者能够快速地利用华为强大的AI处理能力，为用户提供更好的智慧应用体验。

其中，基于华为推出的全新达芬奇架构NPU，通过HiAI Foundation芯片能力开放，能够为开发者提供更强大的端侧算力。达芬奇架构以高性能3D Cube计算引擎为基础，针对矩阵运算进行加速，大幅提高单位面积下的AI算力，充分激发出端侧AI的运算潜能。

创新重塑产业，科技引领未来

智慧电力巡检

合作伙伴利用华为智能小站和AI加速卡方案，通过智能探头在前端实现了对高压电缆故障及危险事件的实施监控和智能排查，大大节约了人力成本，并提高了对后端计算资源的使用效率。

基于边缘的跨镜追踪

合作伙伴通过华为智能小站方案，能够在边缘侧为用户提供跨多个监控镜头的物体运动轨迹追踪，大大提高了多摄像头之间对运动轨迹的连续追踪能力，该技术未来也将广泛应用于公共安全领域。

智慧零售

合作伙伴利用华为智能解决方案，能够为零售企业提供包括流量分析、动线分析、滞留分析、关注度分析在内的全量用户分析能力，从而为零售企业改善用户消费体验提供了良好的智能平台支持

未来，华为希望携手合作伙伴和广大客户，打造开放的鲲鹏+昇腾计算产业生态，共赢多样性计算新时代。