倡导“内生安全”——2019北京网络安全大会隆重开幕

网络安全行业的“达沃斯”——2019北京网络安全大会（简称BCS 2019）8月21日在北京国家会议中心开幕，20位两院院士，与来自30多个国家、70多所全球知名院校、机构和企业的 400多位国内外安全领袖齐聚，聚焦全球网络风险应对策略。

至顶网网络与安全频道 08月21日 综合消息：网络安全行业的“达沃斯”——2019北京网络安全大会（简称BCS 2019）8月21日在北京国家会议中心开幕，20位两院院士，与来自30多个国家、70多所全球知名院校、机构和企业的 400多位国内外安全领袖齐聚，聚焦全球网络风险应对策略，探讨网络安全前沿技术，呼吁构建网络内生安全体系，实现组织安全能力的“自生长”。

本次大会主题为“聚合应变，内生安全”。大会组委会介绍，随着5G时代到来，无人驾驶、智慧城市、智能工厂全面普及，人人互联、机机互联，甚至人机互联成为可能，而网络风险和威胁也与日俱增，漏洞和病毒造成的后果也更加严重，网络安全直接关系到人身安全、机构安全、城市安全和国家安全。围绕上述话题和技术应对解决方案，参加BCS 2019的专家将展开为期3天的讨论，举行3场国际峰会、40场安全行业高端论坛、500多个主题演讲、9大安全行业顶级独立品牌活动、6000平米专业展区，内容涵盖网络安全国际合作、政策法规、产业发展、新兴技术、建设及解决方案，以及网络安全人才培养、创新创业、网络空间治理等几乎所有热门网络安全话题。

有别于其他网络安全行业会议，此次会议聚焦全球网络风险应对策略，探讨网络安全前沿技术，特别是将针对5G工业互联网、大数据、人工智能等新型网络基础设施领域，提出了诸多实用的解决方案。工业和信息化部副部长、党组成员陈肇雄在大会开幕式致辞中说，加快打造强大的网络安全产业，夯实国家网络安全基础，对于促进数字经济持续健康发展实现经济高质量发展具有重要的支撑保障作用。希望大家利用BCS 2019大会平台，深入探讨创新思路、发展举措、凝聚共识、深化合作，共同推动网络安全产业繁荣发展。

工业和信息化部副部长陈肇雄

全国政协社会与法制委员会副主任委员陈智敏，公安部网络安全保卫局巡视员、总工程师郭启全，北京市政府副秘书长杨秀玲等嘉宾出席大会开幕式并致辞。

公安部网络安全保卫局巡视员、总工程师郭启全

上午9时10分，中国科学院院士赵国屏，中国工程院院士何德全、蔡吉人、孙九林、李伯虎、倪光南、沈昌祥、孙优贤、邬贺铨、李国杰等十位院士，与大会名誉主席、中国电子信息产业集团有限公司董事长芮晓武和大会主席、奇安信集团董事长齐向东一起，推动大会启动杆，共同宣布BCS 2019大会正式启动。

十大院士及大会主席共同为北京网络安全大会揭幕

本次本次大会吸引了全球顶尖学者、技术专家、行业领袖、产业精英，带来了网络安全领域前沿讯息及思想碰撞。以色列前总理埃胡德·巴拉克指出：当今网络安全威胁众多，进攻远超防御，尖端攻击性工具和加密技术逐渐落入非国家机构手中，各国间网络冲突及纷争不断，但国际社会缺乏网络武器使用公约约束。未来网络安全应借鉴现代免疫学建立的思路，由技术迭代催生网络安全免疫系统的形成。

以色列前总理埃胡德·巴拉克

大会名誉主席、中国电子信息产业集团有限公司董事长、党组书记芮晓武指出，为实现总书记关于推进全球网络空间治理秩序良性变革，建设网络空间命运共同体的愿景，需加快理念、模式和产业的融合。为此，中国电子在今年战略入股奇安信，携手各方打造北京网络安全大会全球平台，在业务实践中构建国内最先进的网信技术生态，全面融入移动生态，支持5G、云计算等新技术，拥抱万物互联。

大会名誉主席、中国电子信息产业集团有限公司董事长、党组书记芮晓武

联合国经济及社会理事会公共机构和数字政府司司长朱巨望充分肯定了此次大会的举办，他指出联合国在过去十多年不断跟所有会员国、企业及利益相关者合作应对网络安全的挑战。通过建立国际ITU（国际电信联盟）组织，在各地区、国家组建CSRITs（国家计算机事件响应小组），开展网络空防演习；每年举办IGF国际互联网治理论坛，加强国际融通与合作；批准了涉及国家信息技术主权、创建全球网络安全文化及保护重要信息基础设施、合作打击跨国网络犯罪等的一系列相关决议和国际规范。正如曼德拉的名言“最好的武器就是大家坐下来交流”，网络空间和网络安全需要打破国家和意识形态的界限携手向前。俄罗斯联邦武装力量总参谋部军事学院研究中心主任埃里阿斯·弗拉迪米尔·佩特罗·维奇呼吁尽快建立预防信息空间冲突的国际信息安全信息系统。

联合国经济及社会理事会公共机构和数字政府司司长朱巨望

大会联席主席、奇安信集团董事长齐向东呼吁构建全新的“内生安全”体系。他指出，从互联网时代跨入物联网时代，网络安全开始进化至“内生安全”。“内生安全”要求未来的信息化系统具备自适应、自主、自生长的内生安全能力。这种能力均源于聚合：信息化系统和安全系统的聚合，产生自适应安全能力；业务数据和安全数据的聚合，产生自主安全能力；IT人才和安全人才的聚合。三大聚合完成后，组织将产生不断从内生长的安全能力，这是5G时代安全体系构建的终极目标。

大会联席主席、奇安信集团董事长齐向东

据介绍，BCS 2019是由中国电子信息产业集团有限公司指导，中国互联网协会、中国网络空间安全协会、中国通信学会、中国友谊促进会和奇安信集团主办的安全行业国际级峰会。会议采用联合办会新模式，同期由部委央企主办13个论坛，更将CSA云安全联盟峰会、In For See网络安全研究国际学术论坛、观潮网络空间论坛、首届网络空间可信任技术创新论坛等国际论坛引入，涵盖5G、物联网、大数据、人工智能、云安全、工业互联网安全运营、人才培养等领域的最前沿讯息。同时，大会设有6000平米专业展区，可信联盟、云联盟、上海武汉天津三大产业园等120多家企业联合参展，CEC与奇安信也首次展示本质安全与过程安全深度融合的一体化网络安全防护体系。此外大会还将引入国内首个聚焦网络安全领域专业创投平台“安全创客汇”，举办安全创新大赛总决赛，举办培养未来网警的第三届“蓝帽杯”全国大学生网络安全技能大赛总决赛，以及第六届安全训练营大师班，让大家一睹当今网络顶尖高手对决的风采。