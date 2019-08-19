国家新能源汽车监测与管理平台背后需要怎样的支撑

近日，“激发联接的潜能——华为网络创新技术峰会2019“在北京隆重举办。在峰会上，华为宣布与北京理工大学（以下简称：北理工）展开合作，将CloudEngine 16800数据中心交换机应用于国家新能源汽车监测与管理平台。

至顶网网络与安全频道 08月19日 北京报道：近日，“激发联接的潜能——华为网络创新技术峰会2019“在北京隆重举办。在峰会上，华为宣布与北京理工大学（以下简称：北理工）展开合作，将CloudEngine 16800数据中心交换机应用于国家新能源汽车监测与管理平台。同时，华为与北理工正式成立联合创新实验室，未来双方将进一步加大在超大容量数据中心云网联动方面的探索和创新，服务智能世界的万物联接需求。

北京理工大学与华为成立联合创新实验室

会议期间，北京理工大学教授、电动车辆国家实验室主任王震坡在接受至顶网记者采访时指出，“国家新能源汽车监测和管理平台自2017年1月1日正式上线，在近三年的运行中，已经将所有在国内生产和销售的新能源汽车的数据上传到平台之上。其数据包含技术数据、车辆位置状态数据，例如车辆是在使用中、充电中还是停止中等状态信息。这些信息一部分涉及到了企业的技术核心，另一部分涉及到了车主的隐私，因此对数据存储的安全性要求是比较高的。”

左起：华为数据中心网络领域总裁王雷、北京理工大学教授、电动车辆国家实验室主任王震坡、华为EBG中国数通解决方案部部长毕进军

此外，王震坡还指出，“随着数据量的不断增加，平台每天能够接收到20TB的数据。目前平台总存储数据量已经达到7PB，而在如此量级的数据中还需要对数据进行快速检索。同时，该平台不仅要为工信部提供服务，还要为众多电动车企业、保险公司、电池企业等客户资源提供主机服务。”

据了解，新能源汽车监测与管理平台项目是国家重点项目，截至2019年8月8日，新能源汽车国家监管平台接入车辆250万辆，月均接入数量近15万辆，总运行里程为589.6亿公里。过去3年累计产生数据7PB+，日产生20TB+数据，同时需要实时处理大数据计算和挖掘分析，并为1000+租户提供数据服务。

实现与平台快速发展的高度契合

王震坡表示，“目前，平台每天面临海量的数据收集、传输、分析和管理，传统的网络已不能满足这样的需求。并且服务器需要实现快速地虚拟及组网，和更高效的运维管理，这些需求都要超强的基础设施服务能力进行保障。而我们正是看到市场中，华为面向AI的网络产品和解决方案高度契合了我们平台目前所面临的诸多问题，因此我们开始与华为展开合作。”

据悉，本次北京理工大学监测平台与华为数据中心网络达成合作，通过华为内置AI芯片的数据中心交换机CloudEngine 16800、SDN控制器和智能网络分析器，使网络实现了0丢包、低时延和高吞吐，让大数据读取任务完成时间减少了50%以上。从而实现业务应用分钟级上线，业务故障恢复时间由之前的几小时甚至几天减少到了几分钟。

华为EBG中国数通解决方案部部长毕进军表示，“首先，华为非常认可北理工承办的新能源国家新能源汽车监测与管理平台的价值和意义。再者，华为也认为未来车联网、物联网等产业是网络创新应用的最佳场景，华为与北理工实现了强强联手，未来会在网络大数据、网络AI方面有更深入的合作与创新。”

同时，华为数据中心网络领域总裁王雷也表示，“从目前新能源汽车监测平台所连接的车辆来看，已将达到250多万辆，到2025年大概是3亿辆，会翻100倍，这就需要一个能够长期演进的平台。现在我们使用的数据中心网络平台以100G为主，而华为CloudEngine 16800平台刚好能够平滑过度到400G、800G、甚至1T。所以，即便是面对未来三到四年之内翻100倍的数据量，CloudEngine 16800也能很好的满足大容量持续扩容型平台的需求。”

满足安全可靠与开放创新需求

“从平台建设之初我们就提出了一个要求：安全可靠。即服务器、所用的装备等各方面都要实现安全可靠。并且作为高校有一个特点，就是比较喜欢创新。从2000年开始到现在，中国新能源汽车领域已经真正走在了世界的前面，全球新能源汽车50%的产销量在中国。对于电池的安全性问题，可以负责任地讲，我们的安全性能比国外都要好。而要实现这些必须都要依赖我们自己的安全可靠与开放创新。” 王震坡这样表示。

对此，毕进军指出，华为IP网络充分满足北理工安全可靠的需求。首先，华为在IP网络里面有30年的研发积累，目前在国际上12个标准组织中有40多个工作组主席及以上岗位是由华为来承担的，目前整个专利授权数量超过了7600多件，正在引领产品标准的发展。

另外，从硬件本身来说，华为从2001年开始就在数通领域的芯片研究方案有所成就。从最早的R系列开始，将近20年的研发积累为数通产品和设备芯片的安全可靠打下了非常扎实的基础。包括华为中低端路由器、安全和交换机在内的A和S系列，目前华为通过3个不同系列的芯片组成了基于底层芯片级别的硬件全可控的支撑。

除了实现硬件技术可控以外，毕进军还特别强调多元化供应策略，“从生产到研发、再到供应链的供应，华为整体组成了一个非常完善的供应体系来为客户提供更好的服务。华为不仅手握核心技术能力，同时IP网络新产品关键器件100%实现了多元化供应。”

四大Engine激发联接潜能

据悉，华为连续多年在中国路由器、以太网交换机、SDN控制器市场份额实现第一。未来，华为IP网络将基于四大Engine持续激发联接的潜能，并继续引领中国网络的技术和市场发展。

华为IP网络将基于四大Engine

王雷对此表示，“四大引擎涵盖了整个数据通信产业，包括面向数据中心和园区交换机领域的CloudEngine、面向路由器领域的NetEngine、面向无线领域的AirEngine和面向安全领域的HiSecEngine，这四大Engine组成了整个数据通信产业的四个方面。华为希望通过这四大Engine能够成为助力客户业务发展的‘新引擎’，并帮助客户业务使能与成功。”

今天，我们在谈到华为交换机、路由器、安全等等一切产品时，最终的目的都是要与用户的需求实现契合，这样才能建立起非常好的合作基础。就像王震坡说的那样，“华为不仅在硬件上给了我们支持，还在创新上给了我们很多支持，包括智能运维、快速组网，这些都是新能源汽车监测平台发展的现实需求。所以，无论在理念还是技术方面华为都与我们实现了高度契合。在这种情况下，我们没有理由不选择华为。”