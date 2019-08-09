华为发布智能安防新品牌Huawei HoloSens 领航智能安防市场

在昨天召开的“洞见当下，预见未来”智能安防业务战略发布会上，华为发布了智能安防新品牌Huawei HoloSens，智能、开放、安全白皮书，以及业界首款基于“鲲鹏+昇腾”的智能视频云平台HoloSens IVS3800。

在昨天召开的“洞见当下，预见未来”智能安防业务战略发布会上，华为发布了智能安防新品牌Huawei HoloSens，智能、开放、安全白皮书，以及业界首款基于“鲲鹏+昇腾”的智能视频云平台HoloSens IVS3800和业界最强算力摄像机HoloSens SDC X2382-HL，满足智能时代各行业以及城市发展对全息感知、数据智能的安防需求。

智能时代，仅仅基于视频的安防已经无法满足新趋势下交通、园区、公共安全等行业的发展需求。华为高级副总裁、Cloud & AI产品与服务CTO张顺茂表示：“华为积极携手算法、应用等领域的合作伙伴，将AI、大数据、云、5G等技术应用到安防领域，向智能安防转变。我们将打造从‘单维视觉’到‘全息感知’、从‘看见’走向‘预见’的智能安防产品及服务，推动安防从防控延展到城市治理和民生服务。”

华为高级副总裁、Cloud & AI产品与服务CTO张顺茂发表致辞

发布华为智能安防“2+4+N”业务战略以及新品牌Huawei HoloSens

在大会上，华为智能安防产品线总裁段爱国发表了“全息感知，数据智能，做智能安防领航者”的主题演讲。段爱国表示，华为“2+4+N”智能安防业务战略的内涵在于，华为智能安防基于鲲鹏和昇腾“2大系列芯片”，以真数据、真智能、真开放、真安全等“4真”跨越产业发展鸿沟，并携手“N家生态伙伴”让智能安防走向各行各业。同时，他还发布了匹配此战略的新品牌Huawei HoloSens。段爱国进一步解读：“面向新的技术发展趋势以及市场需求，华为将凭借‘2+4+N’战略，跨越高清到智能的鸿沟，改变单视频管理、算力稀缺且昂贵的现状，实现多维感知、普惠AI和价值再造。”

华为智能安防产品线总裁段爱国发布业务战略以及新品牌HoloSens

发布三大智能安防白皮书

针对智能安防业务战略，华为智能安防产品线副总裁余虎发布了智能、开放、安全三大白皮书，并倡导“华为+行业客户+合作伙伴”全面开放合作：

《华为智能安防iCAN智能指数评价体系白皮书》：提出iCAN模型框架来源于OODA循环理论、iCAN智能指数评价框架及L0-L4智能化分级、三维矩阵模型和评价函数，并给出可量化的智能指数参考，并倡议“将智能推向全境”。欲下载本白皮书，请访问https://e.huawei.com/cn/material/ivs/b711e1e7cfec409cadd8fcfc2425da69。





《华为智能安防开放架构与生态白皮书》：提出“平台+AI+生态”赋能千行百业 的开放合作体系，软件定义智能摄像机像智能手机一样开放、开放的多算法仓插件化算法集成1周上线、以及开放合作的“三合一”大平台，并倡议“将开放进行到底”。欲下载本白皮书，请访问https://e.huawei.com/cn/material/ivs/7d98268d6eb04261aa92d0863618c0b6。





《华为智能安防安全可信架构与生态白皮书》：提出“把‘安全可信’打造成产品和解决方案的核心竞争力”，全面开展可信变革，重塑安全可信目标，纵深防御安全可信体系，“五不”定义可信场景，“六性”定义可信产品，并倡议“将安全深入骨髓”。欲下载本白皮书，请访问https://e.huawei.com/cn/material/ivs/1da2724c1fb14aecb7dd1b39a96c0fd3。

华为智能安防产品线副总裁余虎发布三大白皮书

发布Huawei HoloSens系列新品

华为还发布了基于昇腾310和鲲鹏920的HoloSens IVS3800智能视频云平台和基于昇腾310的HoloSens SDC摄像机。

作为创新、智能、开放的边缘云节点，华为HoloSens IVS3800融合了存储、计算、检索功能，可助力平安城市、交通、中大型园区等构筑安防平台，畅享普惠AI。





华为HoloSens SDC包括X（极致AI）、M（专业AI）、C（普惠AI）等系列，其中X2382可具备高达16Tops业界最强算力，提供全息智能感知前端，加速产业智能升级。

要了解华为智能安防的更多信息，请访问https://e.huawei.com/cn/products/intelligent-video-surveillance。