四川机场集团与华为签署战略合作协议

8月6日，四川省机场集团有限公司（以下简称“四川机场集团”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”）签署战略合作协议。四川机场集团董事长李伟与华为轮值董事长郭平出席仪式并见证了协议签署。

8月6日，四川省机场集团有限公司（以下简称“四川机场集团”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”）签署战略合作协议。四川机场集团董事长李伟与华为轮值董事长郭平出席仪式并见证了协议签署。四川机场集团常务副总经理孙绍强与华为川藏区域总经理刘嘉代表双方签约。

根据协议，双方将遵循合作共赢、共谋发展的原则，围绕四川机场集团数字化转型和信息化升级的战略定位和目标，深化合作。双方还将共同营造智慧机场产业链和生态圈，共同推进5G组网在机场的全面覆盖和5G应用实践，共同推进人工智能等创新应用落地，同时在产业智能化升级、旅客体验、人才交流等多方面开展深度合作，联手打造中西部最大的智慧航空枢纽。

四川机场集团董事长李伟与

华为轮值董事长郭平出席签约仪式

李伟表示，双流机场2019年旅客吞吐量预计超过5500万；天府机场建成以后，成都将成为国内第三个具备双机场的城市，也将成为“中国民航第四极”。我们希望能和华为开展全方位合作，围绕四型机场的建设目标，为四川机场集团提供一市两场、高效协同的创新型智慧机场解决方案。

郭平表示，华为在智慧机场建设方面进行了深度探索，希望能把成功实践带给四川机场。比如一张脸走遍机场，基于人工智能的机位分配，提升航班靠桥率，减少乘摆渡车旅客，提升机场运行效率及旅客体验；通过“5G＋WiFi”统一平台，实现机场办公及旅客上网无缝覆盖。此外，华为安全可信的鲲鹏生态已在业界广泛应用，可以很好地服务于四川机场，助力四川机场成为智慧机场示范点。

多年以来，四川机场集团与华为有着紧密的合作关系，此次签署战略合作协议，必将推动双方合作关系再上新台阶。面向未来，双方还将建立联合创新中心，致力于推进创新应用在机场和民航行业的实践，助力中国民航事业蓬勃发展。