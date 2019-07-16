华为发布智简全光网战略 携手上下游重新定义光产业

昨日，华为正式发布智简全光网战略，通过打造智能、极简、超宽、无处不在的下一代全光网络，为每个人、每个家庭、每个组织带来极致的业务体验。基于该战略，未来5年华为将携手上下游产业链重新定义光产业，使能运营商的价值增长，加速企业的数字化转型。

至顶网网络频道 07月16日 综合消息：昨日，华为正式发布智简全光网战略，通过打造智能、极简、超宽、无处不在的下一代全光网络，为每个人、每个家庭、每个组织带来极致的业务体验。基于该战略，未来5年华为将携手上下游产业链重新定义光产业，使能运营商的价值增长，加速企业的数字化转型。

全球光产业已经迈入新的发展阶段，上下游产业都在积极探索未来的发展方向。当前中国ICT企业已经基于光联接的产业创新和商业创新开展了大量实践：中国运营商已经在推动全光网从1.0时代（全光纤网）向2.0时代（全光自动调度）演进，且中国宽带发展联盟也提出了固定网络发展的5个代际，当前已迈入以10G PON和Wi-Fi 6技术为代表的第五代千兆超宽时代；三大运营商围绕5G和千兆光纤宽带也相继发布双千兆的战略规划，并全面推动个人业务、家庭业务、政企业务的提速提质；教育、工业等行业市场也开始大量采用全光网技术建设智慧园区，以更好地满足其数字化转型需求……

华为传送与接入产品线总裁靳玉志指出：“全球光产业正面临历史性的发展机遇，我们需要基于未来的业务需求来思考产业发展方向。我们认为，未来5年，光联接将从每个家庭延伸至每个房间，从每个办公室延伸至每个桌面，乃至每个机器，同时还将覆盖每个数据中心，进而支撑固定联接数的百倍以上的增长，全球光产业空间也将整体扩大一倍。”基于此，华为提出了智简全光网战略，面向全光传送、全光接入、全光数据中心、全光园区四大场景，聚集光传送、光接入、光终端三大系列产品进行持续性创新，以引领全球光产业的发展。

华为传送与接入产品线总裁靳玉志发布智简全光网战略

华为OptiXstar光终端系列：打造体验最好的家庭网络和园区网络

面向家庭场景，华为发布了支持最佳VR业务体验的家庭网关OptiXstar V862，引领千兆超宽时代的家庭网络创新：基于自研Wi-Fi 6芯片，支持每个房间1Gbit/s接入能力，Wi-Fi信号覆盖能力增强20%；支持超低时延，同时引入AI智能识别和加速能力，全面支持4K/VR/在线游戏零卡顿。

面向企业园区和智能安防场景，华为发布了业界首款工业级万兆接入ONU OptiXstar T813E，引领全光园区（POL）产业创新：业界领先的50ms故障恢复能力，支持业务7×24小时在线，保障网络0中断；最大支持上下行对称10G带宽，支持高清4K摄像头全场景回传。

与此同时，面向企业专线场景，华为还发布了业界首款支持五星级品质专线的OTN CPE OptiXstar C810和业界首个支持一跳入云的10G PON政企网关OptiXstar B850，在有效满足大型企业、中小型企业的差异化专线需求的同时，进一步开辟了光联接的新业务场景。

华为OptiXtrans系列OSN 9800 P32/P32C：全球唯一商用级全光交叉OXC产品

光传送领域，华为发布了全球唯一商用级全光交叉OXC光传送产品OptiXtrans系列 OSN 9800 P32/P32C，以支撑全球运营商迈向全光网2.0时代。该产品具备三大创新突破：

第一，业界最大容量，引入硅基液晶（LCoS）技术，使光交换能力达到Pbit/s级，支持业界最大的单框容量1.5Pbit/s，业界最高32维的超高维调度能力，同时设备集成度是传统ROADM方案的9倍，可节省80%的机房空间。

第二，0光纤连接，基于业界独有的光背板技术将超过1千根光纤印刷在A4尺寸的背板上，业务开通时间从30分钟缩短至3分钟，实现光纤调度全面自动化。

第三，数字化光层，采用自研光标签技术，支持波长级网络状态监控和50多个光参数的端到端可视，光网排障时间从小时级到分钟级，实现光层运维的全面自动化。

截至目前，华为OSN 9800 P32/P32C光传送产品已经在中国移动、中国电信、印度尼西亚XL Axiata等领先运营商实现商用部署。

华为发布OptiXtrans光传送、OptiXstar光终端两大系列五款重磅产品

靳玉志最后表示：“面向未来，华为将围绕光传送、光接入、光终端‘三束光’产品组合打造全球最领先的全光系列产品，携手上下游共同构建全光网的产业和商业正循环，打造无处不在的光联接，构建万物互联的智能世界。”