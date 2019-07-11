报道称：McAfee计划最快今年IPO 筹集资金10亿美元

据英国《华尔街日报》报道，McAfee正在筹备最快于今年进行的首次公开募股，筹集资金超过10亿美元。另据《华尔街日报报》消息来源称，网络安全巨头McAfee已经与银行就IPO计划进行了谈判，这次上市McAfee的市值可能超过50亿美元。

至顶网网络频道 07月11日 编译：据英国《华尔街日报》报道，McAfee正在筹备最快于今年进行的首次公开募股，筹集资金超过10亿美元。

另据《华尔街日报》消息来源称，网络安全巨头McAfee已经与银行就IPO计划进行了谈判，这次上市McAfee的市值可能超过50亿美元。

这将为私募股权公司TPG Capital带来一次可观的收益，三年前TPG Capital从英特尔那里以42亿美元的估值购买了McAfee 51％的股份（或不包括债务的21.5亿美元）。

McAfee的第三个共同所有者是Thomas Bravo，后者在2017年购买了少量未披露的少数股权。去年12月，Thomas Bravo希望从TPG和英特尔那里以远超过2016年42亿美元的“重大溢价”购买McAfee股权。

消息人士称，这些公司此前曾考虑卖掉McAfee。据报道，TPG和英特尔仍然对这一选择持开放态度，但据说他们更倾向于IPO，因为最近其他安全厂商在股市上的表现一直不错，最值得注意的例子就是CrowdStrike Holdings，自上个月上市以来，其股价几乎翻了一番。

另一家最近股价飙升的McAfee竞争对手是赛门铁克。上周，有消息称博通正在寻求进行收购的消息传出之后，赛门铁克的股价飙升了两位数。如果报道属实，这次收购的规模可能超过150亿美元。

自2016年TPG成为McAfee的主要股东以来，McAfee已经进行了一些收购，例如虚拟网络提供商TunnelBear和云端数据保护技术开发厂商Skyhigh Networks。

Skyhigh的平台现在在McAfee的产品战略中发挥着核心作用。McAfee在收购了Skyhigh之后将其产品重新命名为Mvision，并与主流云平台（尤其是AWS和谷歌云）进行了更深层次的集成。

McAfee还在防病毒领域以及庞大的网络安全市场保持着领先地位。McAfee的产品组合包括威胁检测软件、用于协调网络安全操作的工具、自动执行相关任务的产品，例如防数据丢失等。

Constellation Research副总裁兼首席分析师Steve Wilson表示，最近网络安全领域一系列收购交易表明，即使在20年或更长时间之后，该领域的商业模式仍在震荡。

Wilson说：“当你想到赛门铁克和迈克菲仍然以现有模式存在于市场中的时候，这真是太棒了。你不会买了车又四处寻找安全带和安全气囊。安全应该是一个重要组成部分，但和计算相比，它仍然是一个完全独立的商业模式。我认为到目前为止，安全厂商都会被电信公司和产品公司收购和同化。”

Wilson补充说：“我们需要更快地将安全整合到软件应用、手机和物联网中，而且管理安全性是互联网连接不可或缺的一部分。”