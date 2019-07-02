践行普惠AI “华为云杯”2019深圳开放数据应用创新大赛全面启动

近期，由华为云冠名的“华为云杯”2019深圳开放数据应用创新大赛于6月19日正式启动。本次大赛是面向内地及港澳地区高校、专业研究机构、数据分析公司、开发者等专业对象举报的大型数据创新竞赛。

近期，由华为云冠名的“华为云杯”2019深圳开放数据应用创新大赛于6月19日正式启动。本次大赛是面向内地及港澳地区高校、专业研究机构、数据分析公司、开发者等专业对象举报的大型数据创新竞赛。

“华为云杯”2019深圳开放数据应用创新大赛正式启动

据悉，本次“华为云杯”2019深圳开放数据应用创新大赛得到了广东省政府服务数据管理局、深圳市委宣传部、深圳市委网信办、深圳市委大湾区办等有关政府单位的指导。由深圳市政府服务数据管理局、深圳市坪山区人民政府、深圳市前海管理局主办，华为技术有限公司、深圳广播电影电视集团承办，并得到德勤中国、香港人工智能与机器人学会、鹏城实验室等相关代表、专家以及各界媒体的支持与关注。

数据是一座富矿 需要深入挖掘

深圳市政务服务数据管理局局长刘佳晨在大赛启动仪式上指出，“2018年4月，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调，要发展数字经济，加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱动不断催生新产业、新业态、新模式，用新动能推动新发展。毋庸置疑，数据是一座富矿，只有将政府所拥有的数据，在保护个人隐私及信息安全的基础上向社会充分地开放，让数据流动起来，赋予企业、公众和社会使用这些数据的权利，充分挖掘数据资源的宝矿，才能够更好地释放数据资源的红利，发挥最大的效益。”

另外，刘佳晨表示，“之所以要举办2019深圳开放数据应用创新大赛，就是要通过大赛更好地推动政府部门开放数据，通过对政府开放数据进行挖掘和分析，创新城市大数据的多维度深度应用，探索政务数据与互联网数据、企业数据的融汇集成，促进深圳市大数据产业良性发展，从而推动政府更加开放、透明，营造尊重数据、保护数据、善用数据的氛围，促进全社会数据的共建、共治、共享。”

据了解，本次大赛以“数聚粤港澳 智汇大湾区”为主题，秉承公平融合创新开放的宗旨，面向内地和港澳地区招募参赛，在数据脱敏的前提下开放民生实事、道路交通、城市建设、公共安全、经济发展等14个领域1095项14000多万条的数据，获取真实有效的数据集超过500G，涉及政府和社会的方方面面。

此外，本次大赛共设置五大赛道，分别是：数据创意赛、数据分析赛、数据治理赛、坪山民生诉求分析赛、坪山视频识别分析赛。大赛将向参赛者提供140万现金奖励和价值30万的华为云资源作为奖励，从而为参赛者提供了一个开放竞技、创意无限的数据竞赛平台。同时，大赛还将给予优秀队伍产业扶持政府购买服务、项目孵化、项目推广宣传等一系列优待政策，帮助项目顺利落地，促成项目产业化。

刘佳晨最后指出，通过大赛中各参赛者充分发挥聪明才智，以问题需求为导向，大胆创新，以数据驱动美好深圳为目标，就热点、痛点和难点问题所提出的创新解决方案。我们相信大赛创新成果必将形成大量令人惊喜的创新案例，助力深圳市新型智慧城市和数字政府建设，以及政府治理能力和服务水平的提升，并帮助智慧产业链的形成与粤港澳大湾区实现高质量的发展，促进深圳经济高速发展。

ModelArts助选手轻松应赛

作为本次大赛的主要承办方，华为云对大赛的成功举办又提供了哪些方面的支撑呢？华为云EI服务产品部总经理贾永利表示，“我们今天处在一个高度发达的信息化社会，生产和生活中产生了大量的数据，这些数据在数字世界中形成了一个对物理世界的镜像和补充，大量的数据终蕴含了非常多的价值。未来人工智能将是推动人类社会前进的重要力量，而数据将至关重要。”

华为云EI服务产品部总经理 贾永利

贾永利指出，本次“华为云杯”2019深圳开放数据应用创新大赛，政府经过悉心的筹备开放了一大批数据，这些数据都是源自于城市相关的生产生活的真实场景。为了支撑这次大赛的成功举办，华为云提供一系列的支持。

首先，华为云为选手提供了一站式的AI开发工具ModelArts，可以帮助选手在数据预处理、数据算法开发、数据模型训练、推理结果的测试验证、端到端的所有环节提供支持。ModelArts具备三个特点：第一是上手快。可以让一个零AI开发基础的人在一天内学会使用其进行开发，同时其也适用于专业的AI博士和研究人员，因此降低了使用门槛；第二是训练速度快、节省资源。ModelArts通过斯坦佛大学深入学习了所有软件排行榜上的技能，在图像处理的训练速度和推理速度两项都保持大幅领先，训练速度超过第二名4倍；第三是部署推理的速度快。可以大幅降低开发者的入门门槛，能够让开发者更加专注于自己的业务创新和AI的创新。

其次，华为云在本次赛事期间还提供了一系列的实时线上线下培训、技术支持和答疑等活动，能够帮助参赛选手在竞赛中遇到问题时，可以通过线上线下的交流及训练营，获得行业专家的现场指导。同时，华为云对用户的数据保持足够的重视与敬畏，包括提供算法、算力携手客户合作伙伴，结合数据进行行业创新，共同打造AI模型应用。未来华为云将持续发挥链接+云+计算的优势，强化在全栈全场景AI上的解决方案，通过卧虎计划不断引领人才培养。

据悉，华为云AI开发平台ModelArts是面向AI开发者的一站式开发平台，能够提供海量数据预处理及半自动化标注、大规模分布式训练、自动化模型生成，及端-边-云模型按需部署能力，从而帮助用户快速创建和部署模型，管理全周期AI工作流。

华为云释放开发潜力

在接受至顶网采访中，贾永利表示，“华为云是要将云的资源释放出来，把云的优势发挥出来。目前不管是在学校，还是在企业中具备AI开发技术的人才都是非常少的，而学校更关心算法的研究，但学校的资源十分有限。因此华为云将把这种能力释放出来，让开发者在做AI开发的过程中，不用耗费过多精力，从而更加聚焦对业务的创新。”

另据贾永利介绍，通过这样的比赛，赋能培养更多的开发者，助力提升全行业的人工智能技术能力，加速AI落地行业的进程，从而最终实现普惠AI。这也与华为公司的总体愿景是一脉相承的：把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。

最后，贾永利指出，“华为云能够提供从芯片到软件，从云到边缘到端的全栈全场景解决方案，目标是做到普惠AI。华为云希望AI能够让更多的人用得起、用得好，用得放心，希望更多的开发者、企业和创业公司能够快速地培养自己的AI人才，有更多的人学会用人工智能开发，并投入到各自的行业实践中去。”

大赛精彩视频：