IDC：2019年第一季度全球以太网交换机和路由器市场增长稳健

根据IDC以太网交换机季度追踪报告和路由器季度追踪报告显示，2019年第一季度全球以太网交换机市场（第2/3层）收入为68亿美元，同比增长7.8％。与此同时，全球企业和服务提供商（SP）路由器市场总收入同比增长8.2％，达到36亿美元。

至顶网网络频道 06月03日 编译：根据IDC以太网交换机季度追踪报告和路由器季度追踪报告显示，2019年第一季度全球以太网交换机市场（第2/3层）收入为68亿美元，同比增长7.8％。与此同时，全球企业和服务提供商（SP）路由器市场总收入同比增长8.2％，达到36亿美元。

以太网交换机市场亮点

从地区来看，2019年第一季度全球范围内以太网交换机市场均表现强劲。亚太（不包括日本）（APeJ）地区同比增长8.6％，其中中国同比增长11.7％。日本以太网交换机市场增长1.3％。

中东和非洲（MEA）地区同比增长9.5％，其中埃及增长17.3％；欧洲增长较为温和，西欧增长3.5％，中欧和东欧仍然停滞不前，同比增长0.3％。西欧地区英国同比下滑1.2％，德国增长2.3％，意大利增长15.5％；在中欧和东欧地区，俄罗斯同比下降13.4％；在美洲，美国增长11.9％，加拿大增长2.6％；拉丁美洲总体下降4.5％，巴西同比下降8.5％，墨西哥增长11.0％。

IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra表示：“全球各地的企业组织都在寻求数字化转型以满足市场和竞争的需求，同时改善用户体验。在这个过程中，企业意识到网络在IT转型计划中扮演的关键角色，这使得企业组织对以太网交换机、路由器、软件定义网络（SDN）和SD-WAN平台以及架构进行持续且不断增长的投资，因为这些平台和架构能够支持始终互连的世界不断增长的需求。”

100Gb以太网交换机收入继续保持快速增长，100Gb交换机的端口出货量同比增长85.3％至360万个。2019年第一季度，100Gb收入同比增长59.0％至12亿美元，占市场收入的17.3％。25Gb端口也取得了令人瞩目的增长，增幅为133.3％，达到3.04亿美元，端口出货量同比增长104.8％。40Gb交换机继续下滑态势，收入同比减少21.3％。较低速的园区交换机是市场中一个较为成熟的部分，保持着适中的增长速度。10Gb端口出货量同比增长8.6％，占市场收入的28.7％。1Gb交换机端口出货量同比增长2.9％，占市场总收入的40.3％。

路由器市场亮点

2019年第一季度全球企业和服务提供商路由器市场同比增长8.2％，主要的服务提供商细分市场占收入的75.3％，增长7.1％，企业细分市场增长11.9％。

从地区来看，APeJ的服务提供商和企业路由器市场总共增长了12.0％，企业细分市场增长了17.7％。日本总体市场同比增长27.1％。中欧和东欧地区收入同比增长19.7％，西欧增长3.7％，中东和非洲服务提供商收入增长15.7％，推动总体收入增长12.6％。在美国，企业细分市场同比增长15.7％，服务提供商收入减少5.8％，整体市场同比减少0.5％，加拿大同比增长28.5％，拉丁美洲增长9.0％。

厂商亮点

2019年第一季度思科的以太网交换机收入同比增长8.3％，市场份额为53.7％。在竞争激烈的25Gb/100Gb细分市场中，思科以39.4％的市场份额成为市场领导者，服务提供商和企业路由器总体收入同比增长15.3％，企业路由器收入增长16.1％，服务提供商收入增长14.8％。服务提供商和企业路由器市场份额合计增长至42.4％，高于2018年第四季度的37.4％。

华为以太网交换机收入同比增长18.9％，市场份额从去年同期的8.1％上升至8.9％，综合服务提供商和企业路由器收入同比增长5.7％，市场份额为24.5％。

Arista Networks以太网交换机收入增长24.0％，市场份额为7.5％，高于去年同期的6.5％。Arista Networks继续迎合以太网交换机的更高速度，100Gb收入占总收入的67.6％，这表明Arista Networks将重点放在了超大规模和云提供商市场。

HPE以太网交换机收入同比下降了5.6％，市场份额为5.3％。

Juniper以太网交换机收入下降了23.4％，市场份额为2.6％，企业和服务提供商路由器整体销售额下降了8.2％，路由器市场份额为10.4％。

IDC网络市场追踪报告研究总监Petr Jirovsky表示：“以太网交换机市场出现不同的趋势，超大规模和服务提供商仍然需要最高速的以太网交换机，使得端口出货量和收入增长率达到最高。同时，更为成熟的企业交换机平台继续占据着整个市场中的更大份额。”