Palo Alto Networks推出全新“Prisma”云安全套件

Palo Alto Networks日前宣布推出一款新的云安全套件，该套件提供了一些更易于使用的高级安全功能。套件名为Prisma（棱镜），据称是以现有Palo Alto Networks的成功安全产品为基础，但Prisma具有“新体验”。

Palo Alto Networks（帕洛阿尔托网络公司）日前宣布推出一款新的云安全套件，该套件提供了一些更易于使用的高级安全功能。套件名为Prisma（棱镜），据称是以现有Palo Alto Networks的成功安全产品为基础，但Prisma具有“新体验”。新体验包括简化访问、数据保护和应用程序安全性等等。

Prisma有四款不同的产品：Prisma Access、Prisma Public Cloud、Prisma SaaS和VM系列。

Prisma Access为世界各地的分支机构和移动用户通过可扩展云原生架构提供安全的云访问。Prisma Access具有简化的云管理用户界面，是专为服务提供商而设计的，可为其客户快速配置安全的出站互联网连接。

而Prisma Public Cloud的名称则暗示了该服务主要是在公共多云部署上提供跨持续可见性、安全性和合规性监控。Prisma Public Cloud采用了机器学习，可以在整个云环境中将数据和风险进行相关评估。

而Prisma SaaS是一种多模式云访问安全代理服务，Prisma SaaS有助于安全地部署软件即服务应用程序的采用。该服务提供风险发现、自适应访问控制、数据丢失防护、合规性保证、数据治理、用户行为监控和高级威胁防护等功能。

Prisma提供的最后一项服务是VM系列，VM系列是Palo Alto Networks防火墙的虚拟化因子，可部署在私有云和公共云计算环境里。

Palo Alto Networks首席产品官Lee Klarich在一份声明中表示，“我们的云安全方法旨在提供最佳安全性，同时又满足云计算的独特需求。我们在整个云环境里为客户提供全面的可视性和推荐配置，以确保从一开始就具有强大的安全状态，并且能始终如一地防止攻击。采用Prisma的机构可以安全地将办公室分支机构和移动用户连接到云里，进而可以安心地使用SaaS应用程序及快速开发和部署云应用程序。”