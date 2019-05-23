从智慧滨海到智惠津门，紫光云的速度、深度与广度

毫无疑问，网络强国战略、国家大数据战略以及“数字中国”建设的不断落地，无疑正推动着传统意义上的智慧城市向新型智慧城市的不断演进。

毫无疑问，网络强国战略、国家大数据战略以及“数字中国”建设的不断落地，无疑正推动着传统意义上的智慧城市向新型智慧城市的不断演进。



在此背景下，过去智慧城市建设的旧模式已经不能满足未来城市发展的需要，新型智慧城市必须要向产业运营模式转型，完成传统产业的数字化升级以及新兴产业的数字化重构，最终才能为“善政、兴业、惠民”服务。

从这个角度来看，紫光云和天津滨海新区合作建设的智慧滨海项目，以新城市运营平台为核心，以运营管理体系为基础赋能智慧城市的建设模式，不仅完成了跨行业数据的汇集和共享，也实现了将智慧与城市的发展“融为一体”，真正打造出了新时代智慧城市建设的新标杆和新样板。



不仅如此，如今以智慧滨海为新的出发点，紫光云正以更快的速度、深度和广度聚合各方资源，加大力度支持天津未来的智慧发展与建设，以标杆效应推进京津冀协同的创新。显然，这也会让紫光云释放出更多新动能，在今后新型智慧城市和“数字中国”的建设中，成为新一轮的引领者和领跑者。



智慧滨海，智慧城市的新样板



众所周知，过去一个城市成长与发展的主要生产力，依靠的是土地、资本以及劳动力等要素，但在数字经济的新时代，则需要对生产力的要素进行重新定义，未来的生产力一定要依靠云计算、大数据、物联网乃至更多智能化的新力量。



所以，作为国家综合配套改革示范区，天津滨海新区历来高度重视信息化工作，尤其是2018年以来，滨海新区先后出台了《智慧滨海建设工作方案》、《滨海新区加快推进“互联网+政务服务”工作方案》等重要规划性文件，为滨海未来的信息化建设明确了奋斗的方向和目标。

与此同时，在去年12月，天津滨海新区正式宣布和紫光云合作，启动了智慧滨海的建设，该项目由紫光云统一部署实施并提供服务，以“善政、兴业、惠民”为总目标，以“全智慧化”为核心，以“活用数据网、巧用应用网、善用服务网”为手段，构建“1+4+N”智慧滨海体系，致力于建设1个智慧城市数字大脑，推进政务、经济、民生、城管4大版块智慧工程，完成N个智慧应用建设。



目前，该项目已初步构建起智慧滨海“一号一端一中心一平台”框架，同时也逐步实现了“数路通达、指间通办、只进一门、联动指挥、扶优扶强”的效果，更从城市治理、经济发展、民生服务三个维度将滨海新区的城市管理推向了一个新高度。



第一，从城市治理看，滨海新区现已接入全区21个街道、教委、审批局、农委、规国局等委办局的数据，初步建成了全区统一的信息资源共享交换平台和公共信息资源库，并已录入2116类资源目录、37110个信息指标项，公共基础信息资源库接入人口、法人、信用等数据。

此外，通过对信息资源的挖掘、分析、整合、共享、利用，构建全区统一的大数据共享交换平台，并将数据分析结果在智慧滨海运营管理中心内得以直接展示，让城市的管理者能够依据智能分析的数据结果，开展城市规划建设，从而更好的实现城市治理。



第二，从经济发展看，依托紫光云打造的滨海工业云 项目，现已搭建了开放共享的交互平台，为新区制造业提供统一便利的智能分析、信息整合、技术融合软件服务，节省企业研发成本，提升研发效率，助力装备制造业做大做强、中小企业快速发展。



数据显示，截止至2018年12月，滨海工业云平台新增企业注册用户3000余家，打造了滨海新区科技资源服务平台汇集了滨海新区64家创业孵化中心、111家工程技术研究中心、200家技术中心、110家重点实验室等近485家机构的基本信息。

第三，从民生服务看，滨海新区充分重视人民群众的信息化、智能化体验，并把“一号通便民服务中心”和“滨海掌上行”APP作为群众入口，打造出了智慧医疗、智慧社区等便民应用，使群众在日常生活中能够充分感受到智慧城市为自身生活带来的巨大便利。



不难看出，随着智慧滨海项目建设的加速，滨海新区正在实现“善政、兴业、惠民”的目标，而紫光云也以此为依托，探索出了新型智慧城市建设的新方法、新形态和新模式，更为滨海新区的数字化和智能化的转型提供了重要的“底座”支撑。



从智慧到智惠，背后四重新价值



回头来看，紫光云和天津滨海新区合作建设的智慧滨海项目，无疑能够对全国更多城市和政府部门建设新型智慧城市，实现从智慧到智惠的升级，提供更多的参考和借鉴，而在背后其实也正体现出了紫光云的四重新价值。

首先，是模式的创新性，在智慧滨海项目建设中，紫光云秉持以“城市合伙人”的新理念以及“城市运营”的新模式，从顶层设计的新高度和发展数字经济的新视野出发，帮助滨海新区实现数字化、智能化的转型和升级，同时也根据滨海的产业发展特点，着力打造城市新的产业竞争力。可以说，紫光云不仅考虑到了滨海发展的当下诉求，更勾勒出了滨海发展的新未来。



其次，是技术的领先性。紫光云创新的推出的“一多三统一”的架构以及基于“芯云一体”打造的可信赖的安全防护体系，为智慧滨海项目的快速落地点奠定了基础。在此基础上，紫光云还将智慧城市运营平台建设作为智慧滨海的技术赋能平台，为智慧滨海的长远发展提供了核心的驱动力，更带动了整个城市产业链的有效打通。



再次，是项目的可复制性。智慧滨海的成功落地显然还会产生更大的“化学效应”，其背后的可复制性和成功经验，不仅会成为全国具有示范效应和产业拉动作用的新型智慧城市建设提供了新样板，也会为“数字中国”的建设和发展开辟出一条创新之路。实际上，紫光云目前已在天津、连云港、南昌、河南、内蒙古等省市打造了一系列“样板工程”，可以说领跑了中国新型智慧城市的建设。

最后，是生态的聚合性。通过智慧滨海项目，紫光云还联动和打通了更多合作伙伴的资源，这不仅可以丰富了当地的产业链生态，也加速了城市产业的转型升级。此前，在2018天津IMPACT峰会期间，紫光云就与18家合作伙伴共同启动了新城市运营联盟2019年合伙人计划，该计划全面贯穿硬件与系统集成、软件服务等不同层级的合作，并实现与1000多家生态合作伙伴共同打造相融共生的新生态。



由此可见，智慧滨海是紫光云建设新型智慧城市的一个重要“缩影”，它背后体现出来的价值，正是通过紫光云的赋能，不同的城市和地方政府可以更快、更好的拥有数字化、智能化的能力，同时通过 “因地制宜”的建设模式，又可以真正实现当地产业的新旧动能转换，由此创造出拥有无限想象空间的新产业、新经济、新动能。



速度深度广度，再释放新动能



值得一提的是，在今天召开的2019世界智能大会上，紫光云总裁兼CEO吴健也表示，2019年紫光云希望更好地作为天津智慧城市建设的合伙人，从滨海出发、支持天津的智慧发展与建设，以标杆效应推进京津冀协同的创新，而这同样再次展现出了紫光云的速度、深度和广度。

紫光云总裁兼CEO吴健

一是，紫光云的速度。一年来，紫光云就实现了云计算行业十年的跨越。例如，紫光仅用3个月时间，就完成了极速上线试商用；去年12月正式与滨海新区展开合作，不到半年时间智慧滨海就“初见成效”。



此外，紫光云还积极拓展产品版图，不断强化产品创新力。截止目前，紫光云共发布包括基础服务、平台服务、产业应用在内的超过12个大类、508项云服务。同时，紫光云在去年还完成了全国双总部的构建，建设了全国3个核心节点+20个城市节点，并打造天津、重庆、苏州、连云港、沈阳、武汉6个城市根据地，在全国拓展城市云和行业云。



二是，紫光云的深度。今年，紫光云在众多的新技术方向中，将以人工智能、物联网为自身能力建设的核心，强化平台和产业应用的深度结合，赋能智慧城市建设与运营。



一方面，紫光云积极结合产业与行业需求，优化数据安全保险箱、备份与容灾、同构混合云、IPv6翻译云四大基础解决方案；另一方面，紫光云也正在围绕智慧城市、工业4.0、智慧农业、智慧民生4大场景，构建7大能力，通过丰富的物联网应用实现智能化与行业转型。

三是，紫光云的广度。在智慧城市运营平台建设的基础之上，紫光云也围绕工业、水务、住建三个行业重点发力，实现纵深发展。同时，积极联手紫光集团兄弟企业及产业、高校合作伙伴，共同构建紫光云AI平台，赋能百校、百行、百业、百态，形成产业辐射性创新，实现智能化的普惠。



总的来说，紫光云成长的速度和与产业融合的深度，以及在生态合作的广度方面，可谓真正形成了速度、深度、广度“三者兼备、层层叠加”的差异化能力和竞争优势。



因此，可以预期紫光云今后无疑会让更多新型智慧城市的建设得以快速落地，让不同区域和城市的经济实现产业升级，让更多的城市和行业尽享数字化时代释放的新红利。从这个角度来说，紫光云在释放新动能的同时，也将会迎来价值和使命的蜕变升级。