让车更聪明 蘑菇车联为用户提供无缝衔接的“人车生活”体验

若干年前，就有企业提出“人、车、生活”的关系图，当时，人们已经清晰地意识到那些独立的个体终将融为一个整体。而整个行业要做的就是去掉彼此之间那若有若无的“顿号” ，追求无缝衔接的“人车生活”。

若干年前，就有企业提出“人、车、生活”的关系图，当时，人们已经清晰地意识到那些独立的个体终将融为一个整体。而整个行业要做的就是去掉彼此之间那若有若无的“顿号” ，追求无缝衔接的“人车生活”。

近日，车联网科技企业蘑菇车联在国家会议中心召开以“蘑菇，让车更聪明”为主题的战略发布会。现场，来自中央网信办、科技部、公安部、自然资源部、交通部、商务部等政府领导以及中国工程院院士赵沁平，一同开启蘑菇车联战略发布会的产品发布仪式。

蘑菇车联战略发布会启动仪式

在瞬息万变的场景切换中，人们与车总处于一种半掌控与半失控的关系中。半掌控在于对汽车的机械化与电动化的信心，而半失控在于场景移动过程中概率事件的不可预估。路况、天气、故障、事故、停车、加油等一系列随机问题，常常需要用户进行随机应变。新一代使用习惯的变化，也让越来越多用户倾向“全面委托”，不想花太多时间琢磨自己的车。

这些不可控的随机因素，早已超过了单一的制造范畴，而是整个外部使用场景复合叠加的结果。因此需要整个行业共同融合、通力协作，来针对性地提供系统化解决方案。

蘑菇车联以用户体验为核心，在汽车领域率先推出“AI云+OS+智能终端+传感器”车联网一体化解决方案，并提供云、端、云+端的多元化开放服务，充分满足个人消费者及企业用户的定制化需求。

蘑菇车联创始人兼CEO朱磊表示，“用技术让车更聪明，是蘑菇车联创立的初心，让车如同人一样来‘感知’和‘思考’，实现车与人连接、与环境连接、与服务连接。”

蘑菇车联创始人兼CEO朱磊演讲

首先，让车与人连接——让车“更懂我、更体贴”。蘑菇车联根据用户的不同使用习惯，为用户提供个性化车辆设置、多元化娱乐服务，让车“更懂我”。同时，具备免唤醒、主动交互、无感支付能力的智能助手，会适时提示用车建议，让车“更体贴”。

其次，让车与环境连接——让行车“更安全、更高效”。蘑菇车联通过车内外多传感器的融合感知，让用户享受到只有在部分中高端车型上才有的ADAS、DMS等驾驶辅助服务，让行车“更安全”；同时，AI云端的“蘑菇大脑”可以实时向用户提供交通信息和出行建议，让行车“更高效”。

蘑菇车联还能让车与服务连接——让用户的车生活“更有趣、更舒心”。海量内容服务、基于地理位置的实时社交等个性化服务，让用户的车生活变得“更有趣”；同时，蘑菇车联基于智能分析和服务网络，为用户提供高品质的用车服务体验，让用户的车生活“更舒心”。

本次发布会上蘑菇车联推出的“AI云+OS+智能终端+传感器”车联网一体化解决方案，正是为了让车更聪明，让车与人、车与环境以及车与服务的连接更紧密，为用户带来无缝衔接的“人车生活”。