5G+智慧博物馆：湖南移动携手华为，跨界湖南省博玩转“传统的未来 ”

5月18日“国际博物馆日”，湖南省博物馆以“作为文化中枢的博物馆：传统的未来”为主题，携手湖南移动和华为，举办了“博物馆之夜”活动。

5月18日“国际博物馆日”，湖南省博物馆以“作为文化中枢的博物馆：传统的未来”为主题，携手湖南移动和华为，举办了“博物馆之夜”活动。本次活动将千年中华文明与现代科技相结合，通过5G网络带来沉浸式文化表演、博物馆实景解密、VR行走体验和5G XR博物馆互动体验等多项文化活动，让观众在充满趣味的过程中，身临其境了解湖湘历史文明的独特魅力。

2019年“5·18国际博物馆日”中国主会场活动在湖南省博物馆举行，主题是“作为文化中枢的博物馆：传统的未来”。本次活动湖南移动携手华为全面助力湖南省博成为全球首家5G全覆盖博物馆，同时也成为继今年元宵节“上元之夜”的故宫博物馆后又一夜间开放的博物馆。本次名为“博物馆之夜”的夜场活动依托于5G创新技术，不仅将博物馆蕴藏深厚的”历史送出去”，也让观者享受到“飞回历史”的体验，打破了传统的时空地域边界，为千年历史和未来科技的碰撞带来无限可能。

借助5G网络的超高带宽、超低时延、安全可靠和随时随地移动性的技术特点，并与3D全息动态影像、超高清视频直播、VR/AR等数字化成像技术相结合，向现场观者展现了全新的文化体验，如3D全息汉服展示、VR/4K直播、VR骑游、VR时空望远镜、3D全息直播间等多项5G业务，让观者亲身参与和感受到湖湘历史文明的独特魅力。

为实现本次博物馆展示活动的最佳用户感知，湖南移动联合华为，针对省博馆内复杂展厅环境提出定制化DIS解决方案(Digital Indoor System)，整套交付周期40天完成，6天勘测设计+30天到货施工+2天开通优化+2天系统联调，pRRU完美融入馆内展厅环境。在湖南移动和华为全程全域的5G技术保障下，一个5G+智慧博物馆的全新体验已经到来，千年历史与未来科技的不断碰撞将会产生出更多的场景，满足多元化、 个性化的文化需求。

本次“国际博物馆日”聚焦博物馆作为社区、社群、社会活跃参与者的角色定位，倡导博物馆以高质量的文化供给，增进公众的文化认同感和归属感，博物馆作为“文化中枢”，还致力于搭建不同文明交流对话的平台，维护文化多样性，推动不同文化互联互通、包容互鉴。

5G技术作为未来社会新一轮数字化经济浪潮排头兵，必将引领孵化出不同领域伙伴交流合作的产业平台，本次的跨界碰撞充分展示未来社会、经济必将走向高融合、大连接模式，5G无疑是未来多行业合作碰撞的基础使能，湖南移动和华为将致力于搭建湖南省高可靠、高品质5G网络产业平台，不断深入推动各行业繁荣发展。