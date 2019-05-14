安全设备厂商在云计算热潮下逆风而行

随着云服务市场的升温，所有传统安全产品厂商都在努力打造他们的云战略，而网络安全设备厂商面临着特殊的挑战。

至顶网网络频道 05月14日 编译：随着云服务市场的升温，所有传统安全产品厂商都在努力打造他们的云战略，而网络安全设备厂商面临着特殊的挑战。

赛门铁克新上任的临时首席执行官Rick Hill在2019财年第四季度财报电话会议上提到了这一趋势，除了所有业务部门的销售情况普遍萎靡之外，他还表示：“Blue Coat的ProxySG业务比我们预期的下滑更快，因此，我们没有经历预期的大规模更新周期。原因很清楚。向云端的迁移比我们想象得要快得多，但我们坚定支持我们的产品.....”.

换句话说，赛门铁克在2016年以46.5亿美元收购的安全设备业务将继续呈现疲软状态，原因是云服务的普及速度在不断加快。

赛门铁克拥有广泛的企业级和消费级产品组合，但主要是在端点保护业务领域，该业务自身就面临诸多挑战。当面对来自微软Windows 10已经足够好的反恶意软件时，端点保护解决方案必须展示出更好的效果和价值。

Proxy设备通过终止网络连接、运用过滤器保护Web流量来提供保护措施。内容URL过滤（控制员工上网位置）是必备功能，而Blue Coat的市场份额已经被其他安全设备厂商（例如Fortinet和Palo Alto Networks）瓜分，后者将该公司捆绑到了他们UTM或下一代防火墙设备中。

在云计算领域，应用是从云端提供给用户的，不管他们在什么位置使用什么设备。这些用户不在企业网络上，因此企业数据中心内昂贵的安全硬件堆栈甚至无法为他们提供保护。毫无疑问，赛门铁克正在经历这种转变，而且这一转变正在影响着他们的收入。

很多厂商都在尝试，但却无法将他们的软件解决方案转变为适合于云端。看看Salesforce、Workday和Okta等云交付应用的快速增长，与Siebel、Peoplesoft和Netegrity（2004年被CA收购）等曾经占主导地位、现在却在努力挣扎的厂商，形成了鲜明的对比。

现实情况是，拥有庞大客户群的老牌传统厂商将在市场中存活下来，但却很难保住自己的市场份额，无法与那些产品“生于云端”的公司相抗衡。这些产品利用了可靠的、已部署的、具有弹性的云架构来打造多租户解决方案，这种方案可以快速扩展，以更低的总拥有成本获得市场份额。

用“以云为先”的解决方案向传统本地软硬件解决方案发起了挑战。

微软是极少数能够成功将产品迁移到云端的技术厂商，尤其是Exchange到Office 365。微软的客户从迁移到这种可扩展的、功能频繁更新的基础设施中获得了好处，让他们可以在任何位置、通过任何设备进行访问。

安全设备厂商面临什么挑战？

网络安全设备每秒要处理数百万个数据包。对企业数据中心来说，吞吐量和低延迟至关重要，因此这些设备配置了专门的芯片来处理负载，单台设备的成本可能在数十万美元。所有企业流量从全球各地进行整合，通过这些设备进行过滤。

当互联网取代企业网络的时候，云在取代企业数据中心。为了跟上这个新世界的发展步伐，安全设备厂商放弃了他们投入大量资金的硬件加速，对他们的软件进行虚拟化使其可以部署在云中的虚拟机上，这些是单租户解决方案。每个客户会部署他们自己的应用副本，但他们仍然需要更新每个实例并根据IP地址维护复杂的安全策略。

赛门铁克承认，迁移到云端给安全设备业务造成的冲击只是一个开始，这个有着25年历史的行业正在进入一个动荡的发展阶段。