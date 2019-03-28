 铁路首个“5G+AI”应用！科技创新让传统行业不再“传统”！

在刚刚结束的“两会”中，5G和AI成为最热门的科技话题，受到了与会代表以及全社会的广泛关注。以“5G+AI”为代表的高新技术，已经成为时代发展的潮流，各行各业都开启了智能化的进程。

在刚刚结束的“两会”中，5G和AI成为最热门的科技话题，受到了与会代表以及全社会的广泛关注。以“5G+AI”为代表的高新技术，已经成为时代发展的潮流，各行各业都开启了智能化的进程。作为传统行业的铁路运输行业，又将如何迎接智能化的浪潮？“智能铁路”是现代智能化技术在铁路领域的综合应用，成为铁路运输行业的必然选择。铁路行业虽然在高铁领域已经领先全球，但是在基层运输生产组织的信息化建设方面还是存在不足的。如今，铁路行业却在基层站段应用型技术创新方面走在了时代前列，率先将5G技术和AI应用到了铁路的核心生产领域。

机务段是铁路核心的运输生产单位之一，是负责铁路机车（俗称“火车头”）的运用、整备、检修等的重要行车部门。机车在运行过程中，车载的6A系统会产生大量的监测数据，在回到机务段时需要转储到地面分析系统，以便分析机车及乘务员的工作状况。但是，由于车载数据特别是视频数据量越来越大，之前一直没有好的自动、快速转储手段，普遍由乘务员或者专人，通过U盘/移动硬盘进行人工转储，然后再通过地面庞大的人工分析团队“肉眼”分析。不但费时费力，而且还存在一定的安全隐患，如：数据易丢失、损坏、易感染病毒，肉眼易漏查漏报、工作量大等，严重影响了机务的生产作业效率和安全管理水平。这个难题如何破解？

5G技术被首次成功引入到铁路行业，构建了“车-地”超宽带无线接入通道，解决了铁路机车车载数据转储难题。2018年8月，华为基于5G技术的AirFlash方案，在西安局集团西安机务段率先完成了装车测试，实现了30 GB数据在3分钟内自动完成转储。AirFlash方案工作在新兴的高频毫米波频段，达到Gbps的超高接入速率，同时运用了波束赋型相控阵天线，自动对准、自动连接、自动认证、自动上传，全程无人工介入，确保了海量视频数据上传的高效、完整、可靠和安全。

华为联合中车时代电气、中软国际、唐智科技、慧铁科技等生态伙伴，基于AI和大数据技术，实现了机务车载数据的综合智能应用。机车车载视频、LKJ等数据，记录了机车行驶过程中重要的操控行为和指令，关系到列车的行车安全，事后的分析是必不可少的安全管理手段之一。通过大数据技术，实现了分别以“人”、“车”为主线的机务全流程的数据集中和共享，为探索机车关键部件故障预测、健康管理和机务修程修制改革奠定了基础；同时结合机器视觉技术，实现了对机车司机行为规范性进行自动、全面、智能审核，大大提升了机务工作效率和安全管理能力。

“5G+AI”技术在铁路行业的率先使用，实现了机车乘务员全面规范化管理，提升了铁路运输安全保障能力和管理水平；实现了机车故障的预测、预警和超前防范，探索从“计划修”向“状态修”、“预测修”转变，将大大降低铁路运维成本，提高经营效益。在铁路行业“大力强化铁路科技创新”的背景下，以“5G+AI”为代表的高新技术将成为引领“智能铁路”发展的最强动力。