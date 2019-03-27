5G来临，华数华为联手布局智慧产业新生态

2019年，被业界认为是智慧广电大展拳脚的一年。除了政策利好之外，即将到来的5G，也为智慧项目的落地带来更多可能性和想象空间。

2019年，被业界认为是智慧广电大展拳脚的一年。除了政策利好之外，即将到来的5G，也为智慧项目的落地带来更多可能性和想象空间。

与往年不同，今年的央视猪年春晚，尝试了5G、4K、VR等直播；刚刚落幕的全国两会，新闻中心的一大亮点就是首次实现5G网络全覆盖。

在广电领域，基于5G大带宽、低时延、广联接的特性，4K、8K、VR/AR等超高清视频服务将步入全新的发展阶段。同时，5G商用化，也将为智慧广电建设、物联网生态布局与数字化经济转型等提供强大的助力。

3月21日，华数数字电视传媒集团有限公司与华为技术有限公司签署了《关于共同推进智慧产业生态发展的战略合作协议》，双方将在5G技术创新应用等智慧广电领域开展更加深入的合作。

华数集团党委副书记、副董事长、总经理陆政品，华为中国区副总裁陈炜宸，华数传媒副总裁曹燕明，华为广电及媒资总经理周鑫等出席本次签约仪式，共同见证了这次“联姻”。

一个是智慧广电行业的标杆，一个是全球领先的信息与通信解决方案供应商，双方强强联合，将碰撞出怎样的火花？

前景是美好的，但机遇与挑战并存。广电人该如何做？华数的答案是——开放合作，彼此赋能。

探索异业合作，助力转型升级

着眼开放合作求共赢，这是华数多年来始终坚持的重要理念。

近年来，华数拥抱新趋势，牵手新伙伴的脚步一直未曾停歇——不仅是与全球六大影视公司、优酷、TVB等保持良好的合作关系，与4K、VR等领域的厂商开展战略合作；还在积极打造异业合作新模式，与华为等一批通信、互联网领先企业进行深度合作，建立完善智慧广电数字经济生态产业链。

作为重要战略合作伙伴，华数与华为的渊源颇深。

早在2017年，第十三届深圳文博会期间，华数集团旗下的华数传媒便与华为正式牵手，在智慧城市、广电融合一体化、“物联网+”等领域开展了合作。

如今，随着数字经济浪潮来袭，5G商用的号角即将吹响，广电行业必将迎来革命性的变化。在这样的大背景下，华数与华为的战略合作也随之全新升级。

一方面，华数近几年在智慧家庭、智慧乡村、智慧城市等方面积攒了丰富的经验，正在全面加快向智慧广电综合运营商以及数字经济发展主体转型；另一方面，华为在5G、云计算、大数据、物联网和移动互联网等信息化技术领域有着业界领先的水平。双方强强联合，有助于推进有线网与5G等新技术、新业态的融合发展，共同打造智慧广电数字经济生态产业链，真正实现共赢。

开放智慧生态，赋能广电方案

根据协议，双方将在以下领域展开深度合作：

共同推进智慧广电业务融合支撑网络浙江样板建设。过去一年，华数加强广电基础设施改造升级，加快建设运营“广电根+华数根”首个行业IPv6根服务器系统，出台《华数集团有线电视接入网建设指导意见》，为全业务运营和新业务创新发展提供了网络基础设施支撑。今年，华数即将发布《智慧广电数字经济发展三年规划纲要》，确定智慧广电的发展目标和方向。下一步，华数将借助华为提供的敏捷网络、全光网、传输网络、IT基础设施平台、融合通信、网络安全等综合解决方案，继续完善提升现有网络质量。双方还将同时推进物联网建设，打造跨网络融合业务支撑的浙江样板模式，为落实国家4K战略提供坚实网络基础。

共同助力浙江数字经济“一号工程”建设。近年来，华数在“城市大脑”“最多跑一次”等公共服务领域积攒了丰富的建设、运营经验。以智慧政务为基础，双方将在社会管理、城市运营、公共服务、政务服务、行业应用等领域开展深度合作，助力浙江数字经济“一号工程”和杭州“全国数字经济第一城”建设，并形成可输出的经验、方案。

共同开展智慧家庭业务生态体系建设。双方将以智能家居服务为突破口，打造以电视屏为核心的智能家庭生态体系，通过优质内容、交互技术、产品优势体验、渠道共享等方式，进一步拓展用户服务维度和市场规模，共同推进相关产业生态发展。

共同开拓新媒体运营合作。双方致力在广电媒体新业务融合视频云IPTV & OTT业务，视频AI及智能终端等方向上，开发和推广以基于广电垂直领域为代表的标杆性行业方案和产品，拓展双方在新媒体运营领域的合作，分享双方在相关领域的先进经验和优势案例，共同推进广电融媒体产业的发展。

共同推进5G创新应用规划与试点建设。随着5G网络技术商用在即，双方将充分挖掘广电5G eMBB大带宽特性，共同探索基于广电5G的4K、VR的直播、点播业务；借助华为视频3.0解决方案和5G核心网、承载网和无线整体面向商业场景方案，包含CDN演进、4K超高清视频、VR演进等应用，促进视频3.0发展，构建差异化竞争力。

共同探索双方进一步加深合作模式。双方基于已有的长期良好合作，进一步探索多元合作方式，深化在视频云、内容分发、大数据支撑、牌照资质、视频处理、用户深度运营、创新机制等企业管理和技术产品等方面的交流，探索多元深入合作模式，形成优势互补，促进双方共同发展和进步。