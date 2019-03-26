智能进化 多元共赢 华为将打造协同型生态系统

上周，“华为中国生态伙伴大会2019”在福州海峡国际会展中心隆重举办。本次大会以“因聚而生·智能进化”为主题，意即在数字化转型不断深化的智能时代，华为将“平台+生态”战略演进为“平台+AI+生态”，为合作伙伴提供“+AI”支持，共同实现智能进化。

上周，“华为中国生态伙伴大会2019”在福州海峡国际会展中心隆重举办。本次大会以“因聚而生·智能进化”为主题，意即在数字化转型不断深化的智能时代，华为将“平台+生态”战略演进为“平台+AI+生态”，为合作伙伴提供“+AI”支持，共同实现智能进化。在第二天的主会场中，华为企业BG中国区副总裁杨文池对2019年华为生态战略方向及政策细节做了详尽解读。

华为企业BG中国区副总裁杨文池

杨文池首先回顾了自2011年起，华为中国区企业业务总体上经历的三个阶段，分别为业务拓荒期、规模突破期和规模发展期。华为把第一阶段称为渠道时期；第二阶段进入了合作伙伴时期；而第三阶段就是一直到今天的生态合作时期。

面对未来客户的数字化转型需求，以及产业中不断出现如云计算、AI等新技术的注入，杨文池表示，“华为认为未来生态应该从现在的生态合作模式向生态协同模式去演进。而华为希望在未来三到五年时间里将现有的生态合作模式真正推进到生态协同阶段。”

同时，杨文池介绍到，华为到2018年，过百亿级的合作伙伴已经达到两家，分别是中建材信息和神州数码。过亿级的合作伙伴创出了历史新高，超过了100家，过千万级的合作伙伴也超过了840家之多，整体合作伙伴体量依然保持在过万的量级。

在解决方案生态方面。华为2018年重点推出了华为+A->B的模式。到2018年底通过这种模式已经落地380个项目，包括在一些项目中孵化产生了900多个解决方案，通过这些解决方案的迁移，华为落地总项目超过了2000个。而在地市业务方面，从2016年至今给华为中国区企业带来的收入超过了150亿，OC合作伙伴数量两年翻了5倍，总数已经超过两千家OC地市级合作伙伴。杨文池表示，“这些数字的背后都代表了大家过去一年中辛勤的耕耘和付出。也证明华为在过去三年中所选定的生态合作道路是正确的，华为也会坚持沿着这条路走下去。”

这两天，在会场听到最多的一个词就是“AI”。AI确实来了，并正在走入千家万户，走入华为每个技术细节和解决方案。面向未来的AI时代，华为也将借助AI提高生态项目的合作效率，共同满足最终客户的需求。

在产业方面，杨文池分享了两份报告，分别是Gantner预测到2020年互联传感器和端点将多达超过两百亿个，将给人们的生产和生活带来巨大的影响。另一个是IDC报告认为到2022全球GDP的60%将来源于数字化，每个产品都将由产品、技术来驱动，而AI也将拓展到边缘，25%的终端设备和系统将执行AI算法。所以未来人们生活的各个方面都将数字化、智能化。

在行业方面，杨文池认为人工智能技术的注入会促使细分场景的应用成指数级增长。例如，通过云计算的技术可以显著提升电影动画的制作效果等等，实际上都是在细分场景下非常微小的应用，而今后类似的应用还会更多，用户也将越来越愿意为自己的业务体验去付费。

“平台+AI+生态”战略

杨文池认为，“产业+行业变化必将带来巨大的数字化转型的商业蛋糕，而数字化转型将是一块巨大的蛋糕，但这块蛋糕的70%可能都在冰山之下，我们目前仅仅看到了30%，因此我们只有意识到细分场景中所蕴含的巨大潜力与需求，才能共同激发数字化这块蛋糕的真正价值。”

因此基于对生态建设如何匹配行业及产业发展趋势，以及用户需求不断变化的全面考虑，华为将逐渐把“平台+生态”的战略演进为“平台+AI+生态”战略，以这样的战略应对未来，构建未来的生态架构，华为希望通过AI技术的加持，基于应用场景形成新型的合作关系，与生态伙伴实现更高效的协同。

从“合作”走向“协同”

华为未来生态建设的目标和方向是什么？杨文池表示，“我们现在以合作为基础的模式在灵活性方面还有待改进，而只有协同才能形成稳定的生态合作模式，华为认为生态合作是‘聚合’，生态协同才是‘聚能’。只有‘协同’才能形成稳定的生态合作模式。”

杨文池给出了华为对协同的期望：生态成员之间应该互为加持，互相使能，互动成长，彼此成就，促使生态平台的支撑能力和生态系统的运作效率大幅提升，追求更加高效的价值创造，形成有机协同、健康稳定的命运共同体。

同时，杨文池还指出华为从生态合作走向生态协同过程中，所看到的三个重要挑战。第一，是继续满足基于商业利益浅层的合作，还是更进一步从战略协同的层面进行合作；第二，是继续基于做成单个项目去匹配资金、技术等资源，还是基于做大产业蛋糕，建立互信、互利的资源机制；第三，是继续从短期的商业变现出发去培养人才，还是面向AI的行业应用，打造支撑整个生态体系场景发展的人才生态观。

“四个主动”+“三个协同”

为了应对以上挑战，杨文池提出了“四个主动”+“三个协同”

第一，主动开放生态，包括AI在内的各类资源都将做好生态规划，让生态伙伴进入华为生态圈，同时华为也会开放更多包括技术、市场、服务、资金、营销等资源来增强华为生态土壤的渗透性，帮助各类多元化的生态伙伴灵活协同。

第二，主动让利伙伴，包括通过降低激励政策的门槛，扩大激励范围，加大技术投入的方式让合作伙伴获得更多利益。在今年新的政策当中，包括企业云通信、网络能源、云软件等单品银牌准入业绩门槛同比降低了50%。同时，业绩和返点产品范围也将扩大。

第三，主动统筹资源。华为2019年比较重要的一个变化是在合作伙伴方面引入了众多投融资机构，如银行、证券来给合作伙伴提供资金支持，共同做大产业蛋糕。

第四，主动人才培养。在人才培养方面，华为没有任何商业目的。在2018年3月华为合作伙伴大学升级为华为生态大学，生态大学作为ICT人才生态的新载体，聚合包括政府、企业、教育机构以及合作伙伴等各方面力量，从人才的在校培训到就业，以及就业之后的不断进阶，华为人才培养全流程的匹配了整个市场发展和需求，端到端培育和打造ICT人才供应链，致力于成为中国数字化转型的人才引擎。

另外，华为还广泛地与众多高校进行合作，目前华为已经联合了包括浙大、上海交大等300多所重点高校，开设了包括大数据和AI在内的相关课程，通过产、学、研协同培养AI人才。

杨文池讲到，“华为希望通过以上这四个主动，能够构建协同共进的生态环境，打造开放、合作、共赢的多元生态系统。”

谈到“三个协同”，杨文池表示，2019年我们刚刚发布的华为合作伙伴全景中，包含了五类伙伴：销售合作伙伴、解决方案合作伙伴、服务合作伙伴、投融资合作伙伴以及人才生态合作伙伴。面对各类生态角色的不断扩展和多元化的诉求，业务场景的复杂化程度越来越高，我们期望在2019年通过各类伙伴差异化的政策、资源投入、强化生态运营等，增强华为生态“黑土地”的肥力和渗透力，帮助华为生态圈实现战略协同、资源协同和能力协同。

总之，我们期望以“四个主动”和“三个协同”的生态策略应对AI给生态建设带来的潜在挑战，从个体主动转向集体主动，最终实现军团作战，打造客户、伙伴、华为多赢的命运共同体。

最后，杨文池饱含激情地对华为未来生态战略方向进行了总结，“没有理想沸腾就没有胜利的动力。智能进化，任何困难不能阻挡我们的进步。五类伙伴，多元生态更开放。四个主动，整合资源会高朋。三个协同，打造命运共同体。两轮驱动，智能进化创繁荣。”