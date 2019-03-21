华为宣布云管理网络“三大创新升级”，启动千家伙伴招募计划

今日，在华为中国生态伙伴大会2019期间，华为在福州举办主题为“极智极速，共聚云端”云管理网络春季新品发布会。会上，华为宣布云管理网络基于新平台、新产品和新生态的三大创新升级。

今日，在华为中国生态伙伴大会2019期间，华为在福州举办主题为“极智极速，共聚云端”云管理网络春季新品发布会。会上，华为宣布云管理网络基于新平台、新产品和新生态的三大创新升级：AI智能运维高级服务CampusInsight上线华为云，业界首款商用Wi-Fi 6 AP7060DN支持云管理，应用易集成预集成的新生态。同时启动2019华为云管理网络千家伙伴招募计划。

华为数通产品线园区网络总裁赵志鹏表示：“网络已是企业数字化转型的最重要组成部分。未来的网络一定是极简和AI，能主动感知业务变化，及时预知网络隐患，助力企业构建万物互联的智能世界。”

华为园区网络领域总裁赵志鹏宣布云管理网络“三大创新升级”

华为宣布云管理网络的“三大创新升级”，包括新平台、新产品和新生态。

新平台：华为此次在云平台上发布CampusInsight，通过大数据分析和AI+算法，帮助企业实时感知网络，预测性智能运维，真正提高运营效率。华为推出移动版CloudCampus APP，免费提供给集成商和合作伙伴使用，可以在手机上快速开局，一键验收和移动运维，还贴心推出各种小工具，把网络部署运维变得前所未有地简单和方便。

新产品：当前无线网络设施正在更新，Wi-Fi 6是下一代802.11ax标准的简称。华为云管理网络提供了Wi-Fi 6设备云网规，云部署和云运维。特别适用于大型公共场所、高密场馆、电子教室等大带宽、低时延的无线场景。

新生态：通过平台和API的定义标准化驱动，将平台打造成易集成；通过和生态伙伴联合创新，提供预集成，是新生态的重要特点。为了方便合作伙伴易集成预集成，华为帮助技术合作伙伴把创新应用发布到华为云“企业应用”专区，最终用户可以在华为云上一站式购买。华为智慧办公合作伙伴企树、网络安全合规合作伙伴任子行宣布在华为云上发布应用。企树CEO王振宇表示：“基于华为云管理网络平台，企树为客户提供了端到端的智慧办公解决方案，让企业运营效率和员工满意度大幅提升。”任子行产品总监陈浪表示“基于华为云管理网络的网络风险管理与安全合规解决方案，服务了中国上千家的客户，让无线上网更安全。”

华为云管理网络联合5家总代启动千家伙伴招募计划。计划包括华为面向合作伙伴提供的众多利好政策，专业培训支持和线上线下联合营销支持。华为中国区企业数通销售部部长毕进军表示：“我们相信，未来将是云管理的市场。为此我们制定了专项优惠激励政策，全方位服务伙伴。2019年，华为云管理销售预计将实现5倍快速增长。”

2019年华为云管理网络千家伙伴招募计划正式启动