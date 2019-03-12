2万人千里赴“福州”，会看到什么？

把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界，是华为与全社会的共同愿景。

把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界，是华为与全社会的共同愿景。在智能时代，华为将“平台+生态”战略演进为“平台+AI+生态”，携手生态伙伴，共同应对智能时代的变化与挑战，加速行业数字化转型。华为中国生态伙伴大会2019，由此而生。

作为上半年国内ICT领域规模最大、最受关注的生态盛会，华为中国生态伙伴大会2019将于3月21日至22日在福州海峡国际会展中心盛大召开。大会以“因聚而生智能进化”为主题，将向来自全国各个领域的近20000名嘉宾展现智能时代带来的变化，并深入探讨如何把握机遇，积极推动生态进化，应对智能时代的挑战，加速行业数字化转型。

那么，华为中国生态伙伴大会2019还有哪些不能错过的亮点呢？现在就为大家提前“剧透”一下：

大会亮点一：

“理论+实践”重磅内容发布

智能时代，带来了前所未有的机遇与挑战。本次大会上，华为将发布重磅内容，涵盖平台、方法论、解决方案、产品和人才生态，来应对智能时代下的产业技术、客户需求和业务模式的改变。

华为不仅将在中国首次发布数字平台，分享如何通过打造数字世界的底座，实现百花齐放的生态繁荣；还将首次发布行业数字化转型方法论，并重磅发布园区解决方案，从理论到实践为各行业数字化转型提供最佳指引。

华为云将首次提出以“‘HCS+EI’双引擎”驱动产业升级，并将重磅推出系列全新技术、产品及史上最强生态政策，推动伙伴和客户转型创新。

同时，在AI人才生态领域华为也将推出重磅内容，持续投资AI人才培养，既关注当下，又着眼未来，呼吁生态伙伴一起，共同推动生态进化。

大会亮点二：

国内首个“智慧岛”，无边界智能体验

作为今年大会的“重头戏”，华为在大会举办场地打造了国内首个沉浸式体验的“智慧岛”。通过5G、物联网、华为云等技术，打通“岛、馆、厅”的联接，实现无边界的智能体验。对于每一位参会者来说，从踏上岛的那一刻，就开始体验无处不在的联接和无所不及的智能。

在岛上大会场馆内外，部署了包含无感入园、智能指引、智能微卡口、智慧水利、智能周界等超过20个智能应用场景的体验点。值得一提的是，所有的智能体验点，都是华为协同伙伴，与当地政府和企业通力合作打造的真实在线的业务。

在大会11000平米的主展厅内，华为将以AI为主线，围绕“行业+AI、数字平台、生态联合创新”搭建22个智能体验展区，近500个展点，规模较2018年有显著提升，其中有160多个华为与伙伴的联合解决方案展示。此次展厅将创新的ICT技术与应用场景深度融合，将呈现5G安防巡检机器人、智能会议室、智慧教室等诸多“黑科技”，精彩同样不容错过。

大会亮点三：

各界大咖齐聚，呈现思想盛宴

在大会两天的主题演讲环节，华为公司董事、企业BG总裁阎力大等华为高层，神州数码集团股份有限公司董事长兼CEO郭为、东软集团股份有限公司董事长兼CEO刘积仁等行业领袖，以及各界生态精英将共同带来10余场主题演讲，阐述智能时代下的机遇和挑战，解读AI对生态带来的价值提升，探讨智能时代行业数字化转型的未来趋势；更有体育界领军人物作为神秘大咖站台，分享突破和改变自我，拥抱智能时代的成功实践。

同时本次大会也围绕“行业价值、产品技术、生态+服务和企业管理提升”规划了50余场开放论坛，其中包括探讨行业数字化转型的专题论坛，展现云、物联网、智简网络等前沿技术的技术论坛，展现管理实践和市场营销的企业管理提升专题论坛，以及特邀的大学公开课等。各领域大咖齐聚，旨在为参会嘉宾呈现一场场智慧碰撞的思想盛宴！

“因聚而生，智能进化。3月21日至22日，我们与您相约福州，凝聚合力，拥抱智能，推动生态焕发新机！