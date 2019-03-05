Juniper加大AI投入力度 4.05亿美元收购AI网络初创公司Mist Systems

Juniper正在加大投入人工智能。今天，Juniper宣布，已经签署协议以4.05亿美元收购Mist Systems。Mist Systems这是一家资金雄厚的初创公司，使用人工智能实现企业Wi-Fi基础设施的自动化。Juniper表示，将以现金和股权奖励的形式支付收购费用。

Juniper正在加大投入人工智能。昨天，Juniper宣布，已经签署协议以4.05亿美元收购Mist Systems。Mist Systems这是一家资金雄厚的初创公司，使用人工智能实现企业Wi-Fi基础设施的自动化。Juniper表示，将以现金和股权奖励的形式支付收购费用。

Mist成立于2014年，提供的云平台可帮助企业组织在办公室和公司其他位置管理无线网络。该产品与机器学习算法的不同之处在于它可以自动执行一些日常维护任务，包括提供稳定的Wi-Fi访问。

Mist最有特色的产品是Marvis，一款帮助解决连接问题的虚拟助手。它允许管理员通过自然语言搜索栏访问有关故障网络设备的数据，从而无需编写复杂的查询。网络专业人员可以输入诸如“Marvis，办公室大厅的路由器出了什么问题？”之类的问题，以查找他们寻找的具体诊断信息。

Mist的云平台还可以自己执行某些维护任务。去年年底，Mist推出了一款自动无线电资源管理工具，该工具可以对无线信号强度等网络设置进行微调以优化Wi-Fi的覆盖范围。

Mist搭配一系列无线接入点进行售卖，可以为各种环境提供连接。Mist的产品可为办公室、零售店和大学校园等提供无线网络。

Juniper对Mist有很大的计划。除了在无线市场带来更大的影响力之外，Juniper还希望利用Mist的技术为Juniper现有产品提供自动化功能。

Juniper首席技术官Bikash Koley在博客文章中这样写道：“为Mist投资组合提供动力的AI引擎，将成为我们未来计划的一个关键部分。通过将Mist AI驱动的技术集成到我们Contrail主导的编排解决方案中，我们有机会提供从无线网络到校园或分支机构的各种资源、一直到公有云和私有云的抽象控制。”

Juniper过去几年一直在稳步发展其AI功能。2017年底，Juniper收购了Cyphort，该初创公司提供一种用于检测数据泄露的人工智能平台，此外还开发了一套名为Juniper Bots的虚拟助理，可自动执行重复的网络管理任务。

对于Mist来说，Juniper的4.05亿美元收购价格相当可观。Mist已经从Alphabet 的GV风险投资部门、Kleiner Perkins和一些机构投资者筹集了大约8800万美元的资金。

Juniper预计将在第二季度完成对Mist的收购。