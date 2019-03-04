IDC：2018年第四季度及全年以太网交换机和路由器市场增长强劲

根据IDC以太网季度追踪报告和路由器市场季度追踪报告显示，2018年第四季度以太网交换机市场（第2/3层）收入达到78亿美元，同比增长12.7％。2018年全年，以太网交换机市场收入为281亿美元，同比增长9.1％。

至顶网网络频道 03月04日 编译：根据IDC以太网季度追踪报告和路由器市场季度追踪报告显示，2018年第四季度以太网交换机市场（第2/3层）收入达到78亿美元，同比增长12.7％。2018年全年，以太网交换机市场收入为281亿美元，同比增长9.1％。该季度，全球企业和服务提供商路由器整体市场收入达到46亿美元，同比增长15.6％。从全年来看，该市场收入达到155亿美元，比2017年增长1.8％。

以太网交换机市场亮点

从地域来看，2018年第四季度中东和非洲地区以太网交换机市场实现强劲增长，同比增长15.7％，全年相比2017年增长10.6％，其中沙特阿拉伯在该季度同比增长44.8％，全年增长15.8％。第四季度，中东欧地区同比增长14.9％，全年增长12.6％，其中俄罗斯在该季度增长18.1％，全年增长18.6％。亚太地区（不包括日本）（APeJ）地区同比增长10.5％，全年增长15.5％，其中中国占亚太区的最大份额，该季度同比增长7.8％，全年增长18.5％。日本在该季度同比增长3.3％，全年增长2.2％。

在西欧地区，该季度以太网交换机市场同比增长12.1％，全年增长9.1％，其中荷兰在该季度同比增长20.4％，全年增长9.6％。拉丁美洲地区在该季度增长4.4％，全年增长1.4％，其中巴西助推了该地区的增长，同比增长12.8％，全年增长10.2％。加拿大在该季度同比增长9.6％，全年增长9.0％。在美国，该季度收入环比增长3.6%，但同比大涨15.9％，使得2018年全年收入比2017年增长6.6％。

IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra说：“成熟国家和新兴国家的投资，推动了以太网交换机市场在全球范围内实现稳健增长，这表明，对网络基础设施的强劲需求推动了企业数字化转型的发展。该市场在第四季度的强劲表现帮助推动了全年增长，并为2019年的持续增长创造了市场，为全球厂商提供了可以利用的机会。”

随着超大规模云提供商和大型企业的采用加速，100Gb以太网交换机收入继续保持快速增长。2018年第四季度，100Gb以太网交换机出货量达到380多万个端口，收入为11亿美元。100Gb以太网交换机出货量占全年收入的13.6％，而2017年为8.5％。25Gb以太网交换机产品继续保持强劲增长，该季度端口出货量环比增长14.8％达到300万个，收入为2.935亿美元。

10Gb以太网交换机市场继续保持健康增长，但价格压力给收入增长带来一定的阻碍。2018年第四季度10Gb以太网交换机端口出货量同比增长14.6％，而收入下降1.6％。10Gb以太网交换机占2018年全年收入的30.6％。同时，1Gb仍然是企业园区和分支机构部署的主要连接技术，第四季度的端口出货量达到1.283亿个，同比增长12.7％，占所有端口出货量的68.8％，占2018年全年收入的41.8％。

路由器市场亮点

第四季度，全球企业和服务提供商路由器市场环比增长24.2％，同比增长15.6％，规模较大的服务提供商细分市场增长20.3％，企业级细分市场增长2.2％。全年来看，这个综合市场增长1.8％，其中服务提供商市场增长2.0％，企业板块增长1.2％。

企业和服务提供商路由器市场在全球范围内实现增长，其中APeJ第四季度同比增长22.4％，全年增长13.6％。中东和非洲同比增长17.6％，全年增长9.2％。美国是全球最大的市场，同比增长12.4％，但全年下降11.1％。西欧同比增长12.9％，全年增长4.9％。

厂商亮点

2018年第四季度思科的以太网交换机收入同比增长13.2％，市场份额为53.2％。2018年全年来看，思科交换机收入相比2017年增长5.2％，市场份额达到52.8％（2017年为54.8％）。在竞争激烈的10GbE细分市场中，思科仍然是市场领导者，第四季度收入占10Gb收入的48.5％。服务提供商和企业路由器综合收入同比增长17.9％，但全年下降2.7％，使思科在2018年的份额达到38.8％。

第四季度华为的以太网交换机收入同比增长6.0％，市场份额为9.7％。2018年全年来看，华为的以太网交换机收入增长了20.2％。该季度，华为的企业和服务提供商路由器综合收入同比增长35.1％，全年增长22.5％，使华为在2018年的市场份额达到28.7％。

第四季度Arista Networks的以太网交换收入同比增长23.6％，全年增长28.5％。该季度Arista的100GbE收入环比增长6.6％，全年增长69.4％，使得2018年市场份额达到6.5％，2017年为5.6％。

第四季度HPE的收入同比增长20.2％，全年增长16.5％，使得HPE的全年市场份额为6.1％，2017年为5.7％。

第四季度Juniper的以太网交换机收入同比减少2.0％，全年减少3.1％，其中路由器收入同比减少12.7％，使得Juniper的全年服务提供商路由市场份额为14.7％，低于2017年的18.0％。