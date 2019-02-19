瞻博网络助力服务提供商的5G加速转型

瞻博网络近日宣布针对城域网、边缘和核心网络解决方案的重要升级，旨在加速服务提供商的5G转型。

瞻博网络近日宣布针对城域网、边缘和核心网络解决方案的重要升级，旨在加速服务提供商的5G转型。瞻博网络全新的ACX接入和汇聚平台，以及扩展的MX 5G路由器产品组合解决方案，采用瞻博网络新一代IP优化的芯片，在14.4Tb的新线卡上提供业界领先的400GbE接入，这些新型解决方案将帮助服务提供商实现基础设施的转型。其与瞻博网络的Contrail软件组合相结合，可以提供一种安全、自动化和以云为中心的架构，将为服务提供商带来新的收益机会。

5G网络为服务提供商提供了一个通过新服务增加收益的机会，例如物联网、增强现实/虚拟现实（AR/VR）和互联汽车等近乎零延迟的应用，这在以前是根本无法实现的。可以想象，随之而来的是流量的指数级增长、性能需求的增加、新的安全威胁和更加复杂性的操作。为解决这些问题，服务提供商必须将其网络升级为兼具安全、自动化和云就绪功能，并能够以简单、灵活和高效的方式提供各种服务。

为了能在当今市场上成功获得经济效益，服务提供商需要一种涵盖基础设施、运营和本地云服务交付的全面的转型方法。瞻博网络的全新解决方案为服务提供商提供了一种基于安全性、自动化和云功能的基础设施转型方法。为使这些全新增强型基础设施更加完整，瞻博网络广泛部署Contrail软件产品组合，让服务运营商能够通过一个集成的软件组合，从管理单个设备转变为实现整体的自动化运营，从而简化网络的设计、实施和运营。

新闻亮点：

城域网创新：瞻博网络推出全新扩展的城域网组合，通过提供一个适应性强、灵活性高和安全可靠的网络基础设施简化服务创建和交付流程。最新更新：

○ 1 RU ACX700 通用城域网路由器：这种高容量接入路由器提供了5G时代所需的IPsec传输，能够确保实时性和带宽要求，从而帮助实现灵活的服务交付。1 RU ACX700采用加固的紧凑外形，提供24x10GbE和4x100GbE的接入密度，能够满足远程站点严苛的环境要求。

○ 3 RU ACX700 通用城域网路由器：提供高可用性和高容量带宽，是快速扩展关键业务站点所需的必要资源。3 RU ACX700具有2.4Tb的整体系统性能，且可以满足苛刻温度环境，可以广泛应用于各种场景。

边缘网络创新： MX2000系列5G通用路由平台的新型MPC11E线卡的动力来源于瞻博网络Penta 芯片，线卡和系统容量增高了3倍，达到每插槽4Tb容量，成为业界领先的高容量边缘路由平台。

MX2000系列5G通用路由平台的新型MPC11E线卡的动力来源于瞻博网络Penta 芯片，线卡和系统容量增高了3倍，达到每插槽4Tb容量，成为业界领先的高容量边缘路由平台。 核心网络创新：瞻博网络的全新 Triton 芯片具备业界首创的400GbE平台，同时支持MACsec功能，能够确保大规模的端到端安全连接。Triton 芯片将推动PTX10008和PTX10016通用机箱实现领先的100GbE和400GbE接入。与现有的Junos Express Plus芯片相比，Triton 芯片可实现约70%的功率效率增益(约0.15w/gb)，比PTX10008和PTX10016上一代线卡的带宽增加了380%。

由瞻博网络Penta芯片提供支持的 MX2000 MPC11E线卡，和由Triton芯片提供支持的PTX10008 14.4Tb线卡，预计将在2019年下半年上市。1 RU和3 RU ACX700将于2020年初上市。

支持引言：

“服务提供商寻求5G网络的灵活性、成本节约和新服务，这些优势的实现需要对基础设施、运营和服务进行全面转型。” 随着全新解决方案的发布， 瞻博网络正在为服务提供商提供5G网络所需的构建模块，这些网络旨在实现简单性和灵活性，并能满足未来流量的巨大需求。通过结合安全和自动化云架构的特性， 瞻博网络正在开启服务提供商的网络新时代。— Brendan Gibbs，瞻博网络产品管理副总裁