全球以太网交换机市场持续增长 瞻博网络强势领跑

随着数字化转型，以及云计算、5G、AI等技术趋势的不断深入，给全球以太网交换机市场带来了新的商机，而从全球交换机整体市场来看基本处于稳中有涨的状态，其中亚太市场更加可圈可点，这也正好印证了数字化转型给底层网络基础设备不断迭代所带来的新动力。

至顶网网络频道 01月30日 北京报道：随着数字化转型，以及云计算、5G、AI等技术趋势的不断深入，给全球以太网交换机市场带来了新的商机，而从全球交换机整体市场来看基本处于稳中有涨的状态，其中亚太市场更加可圈可点，这也正好印证了数字化转型给底层网络基础设备不断迭代所带来的新动力。

交换机整体市场稳健增长

从IDC以太网季度追踪报告来看，2018年第三季度全球以太网交换机市场（第2/3层）收入为73亿美元，同比增长8.1％。尤其是在亚太地区，2018年第三季度以太网交换机市场表现非常强劲。亚太地区（APeJ）同比增长15.8％，其中印度尼西亚同比显著增长40.2％；中国台湾增长27.8％。而作为该地区最大的潜在市场，中国市场增长15.8％，日本增长4.0％。

IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra表示：“数字化转型和第三平台技术的采用继续推动着网络转型，同时也推动着以太网交换设备市场的需求。超大规模数据中心和云服务提供商正在推动高端交换机市场的增长，同时企业园区和低速交换平台仍然保持强劲增长，突显了各种规模企业组织对网络的需求增长。”

数据中心网络产品增速强劲

根据IDC报告显示，100Gb以太网交换机收入继续快速增长。该季度100Gb交换机的端口出货量同比增长154.6％至350万，收入突破10亿美元大关，达到11亿美元，占市场总收入的14.8％。25Gb端口呈现出更高的增幅，出货量增长251.0％至260万，收入增长219.6％，占市场收入的3.7％。40Gb端口出货量同比增长12.6％至130万，而收入下降10.4％，占市场总量的7.5％。低速园区交换机需求仍然强劲，10Gb端口出货量同比增长16.0％，占市场收入的28.8％。1Gb交换机端口出货量同比增长8.4％至1.164亿，占市场总收入的42.3％。

从以上数据不难发现，以太网交换机领域基本是沿着大二层扁平化架构持续发展，数据中心的高密度与边缘化趋势越来越明朗，使得平台的性能与端点的功能性形成了多种组合。

IDC网络研究经理Petr Jirovsky表示：“从全球来看，以太网交换机市场保持强劲增长，成熟市场和新兴市场都希望获得高速交换平台和先进自动化工具所带来的好处。这为企业创造了一个有竞争力的市场，让他们可以从各种产品中进行选择，同时这对厂商来说也是一个帮助客户进行网络转型的绝佳机会。”

瞻博网络数据中心网络产品表现抢眼

在交换机市场整体走高的趋势下，各家网络厂商在所聚焦的领域中均出现了不错的市场表现，其中以瞻博网络在2018年市场中的表现最为突出，并在多家市场调研机构的报告中得到了认可。根据IDC报告显示，瞻博网络2018年第三季度以太网交换机收入增长3.8％，市场份额达到3.0％。

同时，瞻博网络还位列在Gartner《2018年数据中心网络魔力象限》的领导者象限。瞻博网络首席执行官Rami Rahim表示：“此次位列Gartner《数据中心网络魔力象限》的领导者象限充分体现了瞻博网络的愿景和战略成果。对于我们来说，对精研至简的持续专注使我们与客户、合作伙伴和分析师产生了共鸣。瞻博网络的产品组合覆盖全面且深入，无论是从数据中心到分支机构网络，从硬件到软件，从路由和交换到安全，从传输到编排，都能够满足各种企业和客户的需求。我们相信，多云就绪型解决方案能够简化客户向多云环境的迁移路径。”

敏捷性、可靠性和可扩展性实现业务价值

以往数据中心网络必须具备性能、可靠性、可扩展性和安全性。而如今，数据中心网络不仅要具备以上能力，还要借助敏捷性、灵活性、简单性和可管理性以及更加开放等属性来推动企业数字化转型。

为了强调架构和运营的简单性，瞻博网络在2018年末针对其Contrail Enterprise Multicloud解决方案推出了增强功能，为在物理和虚拟环境、多云环境以及多厂商环境中运行的相关工作负载提供端到端策略和控制能力。Contrail Enterprise Multicloud基于开放接口和标准协议，可以接入各种网络连接环境中，帮助企业避免不必要的厂商锁定。

另外，瞻博网络旗下基于软件的SDN叠加产品，包含网络虚拟化、安全性和微分段等能力，并拥有基于意图的功能的高级分析，以及底层网络和结构 (以瞻博网络的QFX系列数据中心交换机为代表) 进行统一管理。瞻博网络的Junos OS作为统一的操作系统运行于瞻博网络QFX和EX交换机、MX系列路由器和S RX系列防火墙之上。

此外，瞻博网络借助Contrail Enterprise Multicloud实现集中化、基于应用程序的策略执行，还可在采用Kubernetes等工具编排的环境中，对容器化微服务实现基于策略的微分段。

而在SDN和IBN方面，企业和服务提供商拥有相当大的选择范围，瞻博网络不仅要确保继续扩展和增强其产品组合的能力，还要以极具说服力的方式传递其价值理念。因为企业越来越多地采用多云，并在寻求可扩展的SDN产品，以帮助对混合IT实施并落实一致的网络和安全服务。

功能性与安全性的高度统一

毋庸置疑，用户都希望其数据中心网络能摈弃复杂性，变得更加易于配置和管理。智能自动化对于实现这一目标将发挥重要作用。作为回应，瞻博网络推出的数据中心网络产品组合强调在日益由混合IT和多云主导的市场环境中实现简单性、安全性和自动化。

而无论是企业还是服务提供商，网络安全都是网络功能性的一个重要方面。瞻博客户表示，通过部署瞻博下一代防火墙来实现高性能和提供综合威胁情报，其网络安全态势得以改善，同时对应用程序、用户和内容实现了基于策略的感知和控制。用户还提到，部署瞻博网络旗下基于分析的安全设备可有效防御网络威胁。据了解，依靠瞻博网络方案，数据中心网络安全性能够贯彻整个网络，包括支持安全合作伙伴提供的安全解决方案。同时，瞻博网络本身也通过物理和虚拟SRX防火墙提供有效的安全能力。

基于瞻博网络的数据中心网络在2018年交换机市场中不俗的表现，以及在可扩展性、敏捷性、灵活性方面给企业业务所带来的实际价值，包括对运营效率的提高，以及IT基础架构成本的降低和风险的缓解等综合指标的评比中，瞻博网络PTX10000系列路由器和QFX10000系列交换机从众多产品中脱颖而出，分别荣获由至顶网（www.zhiding.cn）在“至顶网2018凌云奖”中所颁发的“2018年度数据中心路由技术卓越奖”和“2018年度数据中心交换机技术领先奖 ”两个重量级奖项。

随着数字化转型给网络企业所带来的全新机遇，以及建立差异化的竞争优势，我们将越来越认识到网络复杂性将会给业务敏捷性带来极大障碍。而“精研至简”正是瞻博网络的产品理念和战略重心。在此，我们衷心希望瞻博网络能够始终把降低数据中心网络复杂性，以及建立敏捷、灵活和按需扩展的网络需求作为自身发展的核心方向。