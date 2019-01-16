让轨道交通出行更安全、更绿色、更舒适

面对中国城市不断延展的城市轨道交通线路和持续增长的城市客流，如何借助信息化技术实现城市轨道交通的安全、高效，已经成为国内众多研究机构和轨道交通业主的实践课题。

面对中国城市不断延展的城市轨道交通线路和持续增长的城市客流，如何借助信息化技术实现城市轨道交通的安全、高效，已经成为国内众多研究机构和轨道交通业主的实践课题。其中，车地无线通信系统逐渐承载CBTC（基于通信的列车自动控制系统）、PIS（乘客信息系统）、CCTV（闭路电视监控）、车辆状态监测、集群调度等核心业务系统。作为城市轨道交通重要的生产运营系统，迫切需要一套高效、安全的无线通信系统提供可靠、连续的宽带联接。

更高效：高速运行中的可靠连接

轨道交通运力提升，最高发车频次将会提升至2分钟以内，CBTC信号系统对于车地通信提出更高要求；城市轨道交通最高设计时速由80km/h向120km/h迈进，城际轨道交通时速甚至可达200km/h，移动场景下的车地稳定传输将成为研究重点。

更安全：管控实时化，维护简单化

出于安全的考虑，要求列车车厢管控实时化、高清化。同时为了提升系统的安全性，需要减少轨旁设备数量，减轻维护压力。

更舒适：体验宽带化

宽带化旅客服务信息是改善出行体验的有效手段，流媒体、高清广告的实时播放等大带宽业务需要车地无线网络提供足够宽的传输管道。

总结来讲，“连续、可靠、安全、不间断”是对城市轨道交通车地无线通信系统最核心的要求。

基于TD-LTE技术的华为eLTE城市轨道交通解决方案很好地实现了“连续、可靠、安全、不间断”的车地通信保障，该方案能够同时承载CBTC、PIS和CCTV等多种业务。其超远覆盖的能力，大大减少了轨旁设备的部署量，降低了维护难度；高速移动状态下还可以实现小区无缝切换，保证了网络连续可用性；而采用专用频点和先进技术规避减小干扰，可保证业务安全可靠；同时九级QoS机制，可保障关键业务稳定运营。

在星城长沙，数条地铁线路齐头并进、共同施工，其中长沙市轨道交通5号线呈南北走向，与1、2、3、4号线共享杜花路控制中心。5号线一期工程计划2020年建成开通，全长22.5km，设车站18座，均为地下车站。

根据长沙轨道交通对于车地无线网络的要求，华为为其提供了可靠、安全的eLTE车地无线解决方案承载CBTC系统。进一步提升了系统的整体可靠性、传输带宽，降低了丢包率，整体表现将全面超越传统的CBTC车地无线网络。同时华为eLTE解决方案还可基于不同业务属性进行多业务QoS设计，在无线资源不足的情况下优先为CBTC业务提供最高保障。此外，华为eLTE解决方案基于3GPP标准，是面向轨道交通行业适配的增强LTE解决方案，可更好地支持不同LTE网络互联互通。

相信借助华为eLTE解决方案，长沙轨道交通5号线将更好地实现跨线敏捷运营，并为将来数百万日均客运量打下坚实的基础，打造更安全、更绿色、更舒适的城市轨道交通。据悉，目前华为eLTE解决方案已经服务于全国数十条轨道交通线路，旨在让轨道交通出行更便捷、更安全、更绿色、更舒适。