精益求精——国家某部委高清视频会议系统开启新篇章

我们所处的时代是一个信息技术高度发达的时代，个人智能终端高度普及、高速网络无处不在，人与人之间的沟通已不再受时间、地域的局限。

技术革命不断的改变着人与人的沟通方式

我们所处的时代是一个信息技术高度发达的时代，个人智能终端高度普及、高速网络无处不在，人与人之间的沟通已不再受时间、地域的局限。借助高清视频会议系统各单位可以随时随地召开各种精神传达会、业务沟通会、或者专业培训会，沟通交流效率得到极大的提升、沟通交流成本却在不断下降。

敢为天下先——某部委高清视频会议系统建设

某部委做为我国教育领域的权威机构，承担着教育管理及创新的历史使命。为此其敢为天下先，于2012年率先进行了高清视频会议系统建设，并将系统覆盖范围直接涵盖到各省厅及直属单位。此举直接带动了该体系内各下属分支机构高清视频会议系统的建设高潮，推动我国教育信息化上了一个新台阶。

然而随着时间的推移，该部委原有高清视频会议系统逐步老化、技术也逐步过时，无法满足其与各分支机构之间高质量的视频沟通需求。对原有高清视频会议系统的升级改造已成为迫在眉睫的事情。为此，该部委专门成立了视频会议项目改造工作组，广泛考察其他各部委视频会议系统建设的经验教训，并结合自身的实际应用情况，提出如下改造目标：

（1）、安全稳定性强：

系统应采用最新技术、支持多重备份技术，确保从平台到终端到网络链路均稳定可靠，避免会议过程中出现系统故障，影响会议的正常进行。

（2）、高清效果体验：

系统应支持双路1080P全高清视频及辅流效果，客户提供面对面的沟通体验。同时，应对系统进行统一技术规范，使全网设备能够方便的进行互联互通互控，提升系统的互通效果。

（3）、接入方式丰富：

系统应具有丰富的接入方式，避免受时空局限，影响使用效率。同时还应提供大规模广泛接入功能，满足教育行业覆盖范围广、人员众多的应用特点。

（4）、管理维护简单：

客户高清视频会议系统下属上百个分会场，分会场数量众多，系统应能支持分级分权管理、支持快速管理调度功能，以便在召开不同规模的会议时，能够便捷的进行相应的调度、管理、操控、维护。

精益求精——打造稳定可靠、技术领先的系统

良好体验，稳定为先，为确保改造后的视频会议系统具有高稳定性、高可靠性，该项目改造组针对此次改造的每个环节都做了精巧的设计。首先，在系统核心业务平台上，采用双机热备方式部署华为VP9660高清MCU，当会议过程中核心MCU出现故障时，系统会自动切换到备用MCU上，确保会议不中断，整个过程自动完成，无需人工干预。其次，在会场终端层面，每个重要会场均部署两套相互热备份的华为TE50高清终端，当会议过程中会场终端出现故障时，同样也可以自动切换到备份终端上，确保会议不中断，整个切换过程同样自动完成，无需人工干预。最后，在网络传输链路上采用华为S5720系列交换机进行双链路部署，确保不会因网络传输链路故障而导致会议过程中断。

为提升与会人员的沟通体验，确保系统技术的先进性，此次系统采用最新的全编全解技术及灵活资源分配方式，实现双路1080P60帧视频效果，并可确保会议过程中各会场互不影响。

考虑到该客户高清视频会议系统覆盖面广、参会人数众多，难免会出现有些参会人员无法按时到达会场的情况，项目组专门设计了移动接入功能，以打破时空限制，方便参会人员随时随地快捷参加会议。借助该功能，参会人员只需利用随身携带的个人手机、平板电脑或者PC电脑等，通过3G/4G或者WIFI无线网络等，就可快速接入会议中，实现音频、视频、文档材料的互动交流。

此外，教育体系分支机构庞大、覆盖范围广泛、涉及人员众多，不可能所有人员均能参会。为确保重要会议精神能第一时间直接广泛传递给各基层人员，项目组为系统设计了直播、点播功能。借助该功能，各基层教育机构在得到本部授权账号后，可通过Web浏览器采用直播或点播方式直接收看会议过程，第一时间了解会议精神。

另外，改造后的系统覆盖范围广泛，涵盖了各省厅、新疆生产建设兵团、直属单位等，这将给系统运维管理团队带来极大的挑战。为此项目组利用华为U1981语音网关及eSpace7900系列IP话机组建了一键呼叫语音调度系统，本部管理人员可直接一键快速呼叫任何一个分会场管理人员，进行会场调度管理。同时借助华为SMC2.0会议管理系统，本部管理人员可对全网设备进行统一管理、统一配置、统一操控，实现高效管控。

随着该部委客户精心打造的华为高清视频会议端到端解决方案的部署和应用，部委与全国各省厅、各直属单位、以及各社会团体和组织的视频会议，不论在视频稳定性还是在画面和互动体验上都将上升到一个新的水平。