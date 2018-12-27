华为举办百校教师AI峰会 加速高校AI人才培养

今日，华为与北京大学信息科学技术学院，在北京大学英杰交流中心共同举办百校教师AI峰会。来自157所高校与研究机构的电子信息、计算机、控制工程、汽车交通、机器人等AI相关院系，340多位教师出席了本峰会。

至顶网网络频道 12月27日 综合消息：今日，华为与北京大学信息科学技术学院，在北京大学英杰交流中心共同举办百校教师AI峰会。来自157所高校与研究机构的电子信息、计算机、控制工程、汽车交通、机器人等AI相关院系，340多位教师出席了本峰会。会上，华为与伙伴们共同探讨AI在各行业的发展以及对高校教育的支持计划，并邀请高校代表畅谈AI教学的创新与实践。

百校教师AI峰会现场

华为IT产品线副总裁武湛在会上提到：“在过去的一段时间，人工智能技术迎来了飞速的发展。华为将持续投资基础研究，打造全栈全场景的AI平台解决方案，持续投资开放生态和人才培养。通过今天的百校教师AI峰会，我们希望能够让华为以及来自全国各高校研究所和不同领域的老师们对彼此的AI相关产品与技术有深入的了解，也希望通过各位专家的分享与探讨，为我国人工智能方向的人才培养提出有益的建议。未来，华为也将继续通过各种方式与各高校开展更多的合作。”

本次百校教师AI峰会上，华为还介绍了沃土AI人才培养计划。该计划旨在帮助高校及科研院所使用华为全栈AI的技术能力及算力资源，开展高校人工智能学科建设，培养产业转型和创新发展所需要的新产业人才；助力科研院所开展学术研究和科研创新，培养人工智能领域的研究创新人才。

该计划权益包括提供华为云AI资源与AI套件支持，该AI套件基于华为Ascend（昇腾）系列芯片和Atlas智能计算平台，面向端、边、云的全场景AI基础设施方案；联合高校与科研机构开发AI课程，共同出版图书和教材，支持人才培养及科研探索等等。计划详情可登陆华为云官网沃土AI人才培养计划页面（入口链接：https://developer.huaweicloud.com/aiplan）。

百校教师AI峰会论坛环节

“投资开放生态和人才培养”是华为AI战略五大方向之一。华为希望和全行业一起，致力于高校的AI人才培养，让人工智能更快走向莘莘学子，让每个高校、每个院系、每个学生都能进一步提升人工智能领域的科技创新！