华为-泰克双创实践云助力新工科创新人才培养

在全球数字化转型背景下，ICT创新人才成为支撑产业发展的关键力量，以新技术、新产业、新业态和新模式为特征的新经济呼唤高校新工科建设和创新人才培养

在全球数字化转型背景下，ICT创新人才成为支撑产业发展的关键力量，以新技术、新产业、新业态和新模式为特征的新经济呼唤高校新工科建设和创新人才培养。由新工科联盟、北京理工大学、华为公司和泰克教育联合打造的全国首个新工科创新人才基地于2018年9月在北京落成，由华为-泰克双创实践云平台提供技术支撑，聚焦云计算、大数据、人工智能等创新人才培养，是建设数字中国、把握信息化发展机遇，真正将产学研无缝衔接的重要举措，对ICT人才生态的建设具有标杆意义。

新工科创新人才基地依托北京理工大学计算机学院，通过教学智能化、管理数据可视化、产业资源集成化等显著特点和优势为北京理工大学教学实践、新工科联盟师资培训和学生创新能力提升提供技术支撑和保障条件。该基地可满足200名师生同时进行云计算、大数据、人工智能、数据安全等学科专业的实践实训，是目前北京理工大学规模最大的实训中心，一方面为计算机学院卓越工程师实践能力培养服务，另一方面，也为全校非计算专业学生的ICT能力提升提供了有效帮助。这是对新工科创新人才培养的一次有益探索。同时，其也将成为新工科联盟提升师资水平的培训基地。

华为—泰克双创实践云平台是由华为联合泰克教育集团基于学校本地互联网接入设备、华为云平台资源和泰克自主研发的SaaS实训环境搭建而成的一个集功能性与实践性为一体的实训平台。底层云平台由华为负责维护管理，上层泰克SaaS平台由泰克负责维护管理，支持一键式创建、清理、恢复实验环境，支持快速扩容、升级。双创实践云平台包含公有云、私有云、混合云三种部署方式，为高校、企业等提供非常便捷的云服务。华为—泰克双创实践云平台具备配套教材同步展现、常见问题推送、知识推送、线上答疑、实验拓扑、时间控制、进度控制、实验报告、截图、代码下载、操作窗口控制、复制粘贴、远程桌面共享、剪切板数据同步等功能特点及优势。

北理工-新工科创新人才基地建成后，华为—泰克双创实践云平台从老师工作效率提升、学生学习和实践体验等方面得到了一致好评。首先云计算、大数据等实践环境不需繁琐的环境搭建和清理，一键接入实验环境，随时记录实践进程并自动生成实验报告。

在实验过程中，学生通过智能问答快捷掌握常用知识点，遇到疑难问题还可以和老师及专家远程操作互动。最后，负责实训的老师可以通过可视化的管理界面随时了解学生实践进程，方便查阅根据具体操作自动生成的最真实、翔实的实训报告。

在教育领域，华为-泰克双创实践云平台已覆盖研究型本科、应用型本科、高职等不同院校类型：全国首个新工科创新人才培养基地以双创实践云平台为支撑在北京理工大学正式成立；重庆电子、深信职、云工商等院校的ICT应用型人才培养中，双创实践云平台也发挥了重要作用。华为—泰克双创实践云平台将为合作院校提供云计算、大数据、人工智能、物联网等专业建设资源和师生的实践能力提升服务，共同为ICT应用型人才培养提供有效助力。

泰克教育发布的华为—泰克双创实践云平台产品，不仅丰富了华为云市场产品分类，同时，泰克积累的行业经验及资源更是得到客户青睐，其公司把“技术为王，服务至上”的核心理念，植入产品研发，不仅缩减了上云成本，还提升了用户上云的体验。未来，华为云将利用自身平台优势，结合华为云的品牌影响力及和全行业资源，帮助合作伙伴实现业务增长，助力交易提升，携手共建云端生态。