曲靖建成全国首批交警专用4G无线专网，实现智慧警务第一步

曲靖，处于珠江源头，云南、贵州、广西三省区交界处，素有“滇黔锁钥”、“云南咽喉”之称。

曲靖，处于珠江源头，云南、贵州、广西三省区交界处，素有“滇黔锁钥”、“云南咽喉”之称。近年来，随着曲靖经济的高速发展，曲靖城区尤其是麒麟中心城区交通负荷日趋增大，曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队(简称麒麟交警)作为该区域交通的秩序管理者和教育者，交通安全管理工作面临越来越多的挑战，现场取证和现场执法对通信工具的高效性和便捷性提出越来越高的要求。

在此情形下，曲靖交警支队和麒麟交警大队各级领导十分重视信息化系统建设,并计划于2018年为曲靖交警建设新一代无线通信网络，提升交管工作效能，助力移动警务。经过多方调研和现场考察，麒麟交警选择与华为技术有限公司（简称华为）、鼎桥通信技术有限公司合作，确立以“信息化手段、实战化应用、可视化管理”为指导，围绕疏导交通、违章执法、事故处理、活动保障及应急处理等关键业务，以缉查布控和勤务管理作为抓手，建设全国首个交警专用4G无线专网系统，通过智能化、全联接和智慧感知的信息化手段实现智慧警务。

1可视化通信、可视化管控

麒麟交警当前已在曲靖市区建设10套4G专网基站，配置200余部宽带专网手持终端和200套专网执法记录仪到一线警员。

在疏导交通、违章执法过程中，一线警员能够直接将现场画面回传到指挥中心大厅，指挥中心领导能快速、直观地掌握现场情况，提高决策的准确性、正确性和实时性，避免了原来单语音通信传递不及时，通信效率低的问题。

指挥中心实时调看一线警员4G专网手持终端和执法记录仪视频

日常巡逻和出勤事务中，大队指挥中心能够直观看到每个警员的执勤位置和出勤状态。同时，值班领导在手持终端上也可快速查看所有警员的位置信息，做到全面掌控出勤情况。

在醉驾、交通事故处理现场，一线警员可以使用一体化布控球快速实现现场监控，同时可将执法记录仪拍摄的现场视频实时回传指挥中心，实现前后方联动，有效辅助现场执法，并规范执法过程。

同时，麒麟交警为曲靖骑警配置了头戴式摄像头，在释放警员双手的同时采集第一视角视频，骑警可“不停车”采集路边违章车辆信息，大大提升了信息采集效率。

当前，曲靖市区正在大力扩建，很多新建的路口信号灯，以及卡口/电警摄像头的数据需要快速采集。传统的部署有线方式施工周期长成本高，甚至有些区域因市政设施存在而无法施工布线。麒麟交警创新的使用了4G无线专网CPE，无需布线快速安装，科信中队的代警官说，“一个下午就可以安装2台，很快就可以连上信号灯控制器和卡口摄像头把数据传回来，比挖沟埋线快不知快了多少倍，而且网络是自己的，还不存在流量费”。

2智能应用、智慧警务

麒麟交警4G无线专网，在高带宽、高可靠、零资费的无线通信网的基础上，深度定制和开发了融合互通的智能应用。首先，4G无线专网与原有的城市交通视频监控系统进行了融合对接，4G专网手持终端采集的视频能够上传到原有的城市交通监控系统平台，监控平台上调取的固定监控摄像头的视频也能够分发到任何一部4G专网手持终端，一线警员和值班领导只要随身携带4G专网手持终端，就能够随时随地查看城市道路情况，在出现紧急事件处置时尤其需要。

其次，4G无线专网与原有的350M语音对讲系统、高速路/乡镇公网终端系统进行了语音对接，实现双向互通，一方面充分利用原有的投资建设，另一方面扩充新的业务应用到急需的岗位和区域，利旧与新建结合，语音通信与多媒体应用结合。4G无线专网将助推麒麟交警由原先基于语音为主的指挥调度模式，改变为基于图片、实时视频和精准定位为主的指挥调度模式。

再次，在现有安全规范基础上，通过定制的安全策略，4G无线专网实现与麒麟交警现有的警务通系统对接，一线警员能够直接使用4G专网手持终端完成人员核查、重点车辆管理、单据管理、信息采集、蓝牙打印票据等多项业务。相比传统的公网安全手机，4G专网手持终端带宽更高、无流量费、防水防摔的特性更加适合一线警员。

对于缉查布控精确打击违法行为，关键是把握稍纵即逝的战机。麒麟交警尝试扁平化工作机制，将缉查布控系统预警权限直接下放至一线执勤中队，实行中队直接“预警签收、指令下达、拦截反馈”的作战模式，配合在关键卡口位置配置专网一体化布控球用于快速布控，配置4G专网手持终端用于警员现场执法，巡逻车上配置车载摄像头用于“移动”天眼视频采集，打击效能大大提升，有效提高了交通违法的拦截查处率，为预防和减少道路交通事故筑起了一道坚固屏障。

后续，麒麟交警将在4G无线专网的基础上，加强智能APP，交通大数据，智能计算等应用。例如，进一步开发缉查布控电子工单APP，通过改进派单流程，结合作战模式的优化，确保预警指令第一时间推送到各拦截点位和一线执勤警员，对预警信息进行多头推送、多路拦截，实现预警签收及时、指令下达及时、反应处置及时，为缉查布控系统实战应用提供强有力的信息支撑。又如，进一步开发勤务管理APP，通过自动采集、智能感知、大数据建模等，系统能够自主判断、主动预警、自动指导交管工作进一步提升效能；通过大数据统计各执勤中队出勤情况、拦截情况、执法次数，投诉意见等数据服务绩效考核。

麒麟交警科信中队袁队长表示，“未来，麒麟交警将与华为在融合指挥平台、移动警务应用方面开展更深入的合作，通过信息化手段加强勤务管理，规范执法过程，服务实战应用，朝着智慧警务的方向前进一大步，最终目标是助建曲靖智慧城市“。