华为举办首届智能计算大会并发布智能计算新战略

华为今日在北京召开了主题为“芯开始，让智能计算无所不及”的首届华为智能计算大会暨中国智能计算业务战略发布会。华为智能计算将围绕算力、工程、云边协同和一体化解决方案四个方面，面向行业构建全栈全场景智能解决方案。

至顶网网络频道 12月21日 综合消息：华为今日在北京召开了主题为“芯开始，让智能计算无所不及”的首届华为智能计算大会暨中国智能计算业务战略发布会。华为智能计算将围绕算力、工程、云边协同和一体化解决方案四个方面，面向行业构建全栈全场景智能解决方案，加速行业智能化进程，使能行业的智能化再造。

华为智能计算战略发布仪式

世界正在加速向数字化、智能化转型，联接、计算和云将成为支撑未来智能世界的核心。但是目前人工智能只在少数几个行业得到普及，比如互联网、公共安全等，而企业的AI渗透率只有4%，主要原因来自如下的四个挑战：

算力供应严重不平衡，稀缺而且昂贵；

很多传统行业对部署的场景要求高，环境恶劣多变；

云边的数据无法协同和互通；

专业技术要求门槛高，专业人才短缺。

华为智能计算致力于通过芯片能力来实现超越客户期望的算力；通过普适的工程能力来满足恶劣环境的部署要求；通过云边协同和无缝的网络覆盖实现数据的协同和互通；通过一体化解决方案来降低人工智能使用的门槛。

华为智能计算将携手各行业的合作伙伴，共同构筑AI生态，与合作伙伴一起面向行业构建全栈全场景智能解决方案，使能行业的智能化再造。

华为IT产品线总裁侯金龙表示：“我们正在进入智能世界，计算是其核心驱动力，随之对算力的需要也会更强，计算形态要更加丰富、更加多样化，同时对统一架构的计算平台也提出了巨大挑战。正是面对这一新的形势、新的挑战，华为智能计算聚焦行业的智能化转型需求，基于芯片、算法、架构等创新，携手合作伙伴构建共赢的生态，助力行业客户领跑数字经济，为智能化转型夺得先机。”

华为IT产品线总裁侯金龙发表致辞

华为中国地区部总裁鲁勇表示：“华为的新愿景是‘把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。’计算，是人类永恒的需求，也是实现这一愿景的基石。30多年来华为一直坚持‘以客户为中心’，秉承开放、合作、共赢的生态理念，在计算产业充满机遇和挑战的新时代，华为愿与大家一道，共建‘客户+伙伴+华为’的数字化智能化转型共同体，一起构筑共赢生态，共同实现商业成功。”

华为中国地区部总裁鲁勇发表致辞

“计算产业正在发生急剧的变化。”华为智能计算业务部总裁邱隆指出，“原来由摩尔定律驱动的计算产业，面对爆发式的计算需求无以为继，人工智能给计算产业带来了四个重大挑战。华为智能计算将结合华为的四大能力，通过芯片和技术创新，来满足客户期望的算力；通过普适的工程能力来适应行业恶劣环境的部署要求；通过云边协同的架构和高带宽、低延迟、无缝的网络覆盖实现数据的协同和互通；通过一体化解决方案来降低人工智能使用的门槛，让AI更简单，像使用水电一样便利。最终实现数据中心的智能化，加速行业智能化进程，使能行业智能化再造。

华为智能计算业务部总裁邱隆阐述华为智能计算战略

华为智能计算大会现场