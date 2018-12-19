“步入教育信息化2.0时代，你拿什么耕耘这一片沃土？

1968年，刚上七年级的比尔·盖茨就与他后来的最佳拍档保罗·艾伦一起，利用学校唯一的一台PDP-10计算机学习Basic编程。

1968年，刚上七年级的比尔·盖茨就与他后来的最佳拍档保罗·艾伦一起，利用学校唯一的一台PDP-10计算机学习Basic编程。大学时，盖茨为第一台微型计算机MITS Altair开发了BASIC编程语言的一个版本，开启了微软的崛起之路。步入21世纪后，国外的Facebook和Snapchat这两个社交网络的杰出代表，均发迹于信息化基础设施完备的校园。而在国内起源于校园的，也不乏饿了么、ofo等互联网“独角兽”创企。

毫不夸张地说，自古以来校园就是想象力和创造力的源泉。特别是第三次工业革命以来，随着电子计算机等信息技术的飞速发展，逐步推进网络化、数字化的校园在培养信息技术人才，助推国家信息经济和数字经济发展方面发挥了越来越重要的作用。当前，随着ABC（AI、大数据、云计算）等新ICT技术的全面落地，教育信息化在网络化和数字化基础上，正迈向以个性化、终身化等为主要特征的智慧化时代。在新时代、新语境下，作为教育工作者的你，将拿什么去耕耘这一片沃土呢？

《教育信息化2.0行动计划》明确发展要点

今年1月底，教育部在发布的《教育部2018年工作要点》中明确要深入推进教育信息化。4月中旬，教育部正式印发了研究制定的《教育信息化2.0行动计划》，提出到2022年要基本实现“三全两高一大”的发展目标：“三全”指教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；“两高”指信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；“一大”指建成“互联网+教育”大平台。

目标既明，具体如何推进和实现呢？

《教育信息化2.0行动计划》中主要提到了三点：

一是继续深入推进“三通两平台”实现三个方面普及应用。其中，“宽带网络校校通”实现提速增智，所有学校全部接入互联网，带宽满足信息化教学需求，无线校园和智能设备应用逐步普及。“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”实现提质增效，形成“校校用平台、班班用资源、人人用空间”。教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台实现融合发展。

二是持续推动信息技术与教育深度融合促进两个方面水平提高。促进教育信息化从融合应用向创新发展的高阶演进，信息技术和智能技术深度融入教育全过程，推动改进教学、优化管理、提升绩效。全面提升师生信息素养，推动从技术应用向能力素质拓展，使之具备良好的信息思维，适应信息社会发展的要求，应用信息技术解决教学、学习、生活中问题的能力成为必备的基本素质。

三是构建一体化的“互联网+教育”大平台。引入“平台+教育”服务模式，整合各级各类教育资源公共服务平台和支持系统，逐步实现资源平台、管理平台的互通、衔接与开放，建成国家数字教育资源公共服务体系。

套用互联网时髦的“重构”理论，教育信息化2.0要求的其实就是利用新技术及新思维重构学生、教师、校园以及学习内容之间的关系，落脚点是以人为本，以师生的最佳体验为中心。正如北京师范大学资深教授顾明远所说，“信息技术的发展正在引起教育的一场革命，它使教育生态发生了变化，学习环境在变化，学习内容在变化，学习手段在变化，师生关系在变化。”

新ICT技术推动教育信息化进阶

实际上回顾历史可以发现，教育信息化历时已久，但大多数人都相信正是由于人工智能、大数据、云计算等新ICT技术的集中涌现和在其他行业的逐步落地，才使得这一次信息化变革在教育行业来得汹涌澎湃。深耕其中的人们相信，技术的加持、市场的需求、政策的推动，使得教育信息化正面临政策性和历史性的双重发展机遇。

纵览过去数年来教育行业信息化的发展，不难发现在传统的通信网络、数据中心等基础设施之上，越来越多的如云计算、大数据、IoT、人工智能等新ICT技术被引入和部署其中，助推教育信息从全联接的网络化迈向全面的数字化和智慧化。这其中，远程教育、慕课等“互联网+教育”平台自不必说，它们基于云和大数据，在尝试一对一教育、个性化教育等新模式方面已经取得一定的成绩。

单说占据学习场景大头的校园，其智慧化的进程也十分迅速。

比如，南开大学采用华为Fusion Cloud全栈云解决方案构建全面服务化和持续演进的私有平台，能够提供涵盖对计算、存储、网络、安全以及融合设施的管理。

重庆邮电大学利用华为的桌面云解决方案解决了教室办公系统、多媒体教室、电子阅览室等全校范围的桌面云使用需求；信息主管可以方便地在单一平台中实现对资源的管理与发放，以及包括系统监控、告警和故障处理在内的运维管理。

华为基于SDN理念为内蒙古大学打造下一代智慧校园实现了全校用户统一认证，业务随行，无线全覆盖，灵活部署；同时建设私有云平台，为各院系师生及校务系统提供IaaS云服务及桌面云服务。

从这些案例可以看出，云化已成众多高校推进智慧校园建设的共识，可以说它是校园实现智慧化的“基座”——有了云基础之后，基于大数据、IoT、人工智能的运维管理及业务创新都将充满可能。清华大学技术转移研究院长助理付小龙曾生动地描述这一逻辑，他说，“智慧校园的过程也是校园云化的过程，它通过综合运用云计算等新兴信息技术，全面感知校园物理环境，智能识别师生群体的学习、工作情景和个体的特征，将学校物理空间和数字空间有机衔接起来，为师生建立智能开放的教育教学环境和便利舒适的生活环境，改变师生与学校资源、环境的交互方式，实现以人为本的个性化创新服务，支撑学校开展智慧教育。”

新时代教育要面向培养“智能原住民”

大风往往起于青萍之末。在今年8月举行的2018年世界机器人大会上，一个引人注目的现象是它吸引了众多青少年参观、参赛，不少展商都将少儿编程、人工智能等设置为吸引消费者的关键词，并宣称以后的孩子都得会编程，都得学会利用机器语言去指挥智能机器人为人类劳动。

从产业发展角度看，科学技术一直是提速增效的最大源动力，三次工业革命逐步“把人变成机器”，大大提高了生产效率并降低了成本。展望未来，随着人工智能技术日趋成熟和应用逐步落地，包括马云在内的数字经济弄潮儿都纷纷坚信机会在于“将机器变成人”，这要求未来的人类必须具备开发和指挥各种智能机器人的能力。毫不夸张地说，未来的人们都将是“智能原住民”，因此新时代的教育要担当起培养面向未来的智能型人才的重任。

如此一来，少儿编程的流行就不足为怪了。而在成人教育层面，包括高等院校和职业培训，也都把培养人工智能、大数据等新型人才放在了重要位置，以应对人类社会全面向数字经济、智能经济时代转变时面临的人才短缺。Element AI曾公布过这样一份调查数据——目前全球约有22000名接受了博士教育的AI领域研究者，其中只有不到1万人具备创建机器学习系统的专业知识，但他们中只有3000人正在找工作。AI人才的稀缺度可见一斑。

教育行业在行动，各行各业的企业也“求智若渴”。比如在2018华为全联接大会期间，华为就宣布要在3年内发展100万AI开发者和合作伙伴，并为此发布了面向开发者、合作伙伴、高校和科研机构发布了沃土AI开发者使能计划，并宣布投入10亿元使能AI人才培养。而BAT等互联网公司，虽然已内部孵化了不少AI人才，但仍然屡屡出现在高薪抢人的头条新闻中。

毋庸讳言，在当前所有“+互联网”、“＋智能”的行业中，教育行业特别是校园场景的进度是偏慢的，一些人甚至对平板电脑等电子设备进入课堂还持反对意见。以发展的眼光看，既然未来注定是一个万物互联感知的智能世界，为何不从现在起开始就培养智能原住民呢？立德树人与智教育能，一定是可以兼得的；智教育能也必将助益立德树人。