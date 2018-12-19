一个普通县城何以引起国务院关注

智慧高青建设了“1个中心、2张网络、4个平台”，形成了智慧高青的神经系统，有效支撑了智慧高青“善政、惠民、兴业”的N个应用。

2017年8月25日在阳光灿烂的下午，一个普通县城的园区办公室迎来了一批尊贵的客人。中央农村工作领导小组办公室韩主任，山东省政府于副省长一行饶有兴趣地进行着业务探讨和实地调研。这里正在做的事情让这位来自国务院的领导非常兴奋。这是哪里？是什么样的事情让领导如此感兴趣呢？

神奇的纬度，伟大的梦想

这里就是山东高青，一个北纬37°黄金纬度线上的魅力之城。或许你不知道，北纬37°被史学家、地理学家奉为黄金纬度，地球上绝大部分古文明发源地都集中在这一区域，比如美国的旧金山、法国的波尔多、希腊首都雅典、意大利的西西里，山东高青也坐落在这条神奇的纬度线上。高青县作为姜太公始封之地，生态环境良好，地理位置优越，资源禀赋丰富，创业创新火热，发展智慧产业、信息产业条件得天独厚，这也为高青人实现心中的梦想奠定了良好的基础。

这个梦想还得追溯到2016年10月14日，高青县政府拉开”智慧高青“的建设序幕。2017年3月项目组正式进驻启动建设，推进“五个高青”建设，全力融入淄博现代化组群式大城市总体框架布局，提高全县人民的幸福感和满意度。

网路、应用、标准三步骤

善政、便民、兴业三原则

智慧城市建设是一项系统工程，根据信息化发展基本规律，高青智慧城市建设按照三年三阶段科学有序推进。

第一阶段：网络先行，夯实ICT基础

第二阶段：全面推行和完善业务应用

第三阶段：立标准，建能力和运营体系

LTE智慧城市解决方案，基于最新4.5G技术，集宽带融合调度指挥和窄带广域泛在物联于一体，网络轻量化设计，易部署建网快，专网专用，能够有效保障数据的安全可靠，可高效服务于移动政务、民生服务、产业发展。从启动智慧城市建设以来，高青已经和即将发生翻天覆地的变化。

善政

执法零投诉：城管和商贩的矛盾每个城市都有，高青也不例外，去年6月，县城管与商贩发生冲突，造成了很不好的负面社会影响。如今每个执法人员都配备了执法记录仪，执法人员实行文明执法，半年来完全做到了零投诉，现场视频实时回传，决策效率提升100%。

环保六合一：高青越来越重视环境保护。以前环保人员执法配备的环保执法箱，设备众多，携带不便，成本昂贵；如今好了，只要携带一个像手机一样的EP820，智能终端多合一，大大提高了环保执法的便捷性和高效性。

摘掉马路军：以前为了铺设光纤，频繁挖沟修马路，为城市交通带来了大大的不便，被当地百姓戏称“马路军”；如今视频部署非常灵活多样，可以无人机携带视频，可以用汽车佩带视频，或者将视频摆在地上……

便民

抄表每月到每小时：以前抄水表，都是挨家挨户上门抄机械水表，抄表耗时费力，10个专人要花费一个月时间才能将县城近八百户人家的水表抄齐，并且也无法及时发现管网漏损；现在采用智能远程抄表，抄表周期从每月缩短至每小时，节省人力成本60万/年，既提高了效率也节省了成本，一举两得。

在家获得高质量医疗服务：高青县级医院设施落后，专业人员短缺，患者增加看病成本，“看病难，看病贵”成了老百姓口中的最常用语；通过远程医疗，80%病人就近获得优质治疗，通过视频可以和更专业的专家进行会诊，转诊病人减少20%，未来也可以通过在家装一个终端，进行健康管理，海量数据专网承载，百姓无需支付流量费。

兴业

上千新就业机会：改革开放以来，县城的人员流失越来越严重。如今家门口就有好的工作机会，物联网产业园给当地老百姓带来越来越多的就业机会，截止目前已经有上千个新的就业机会等待着当地年轻人。

30+高新产业入园孵化：高青县的重头企业也在发生大改动。以前以化工，火电等重污染企业为龙头企业，如今30多家高新产业入园后，涉及到了云计算、物联网、智能终端等智慧产业，以后也会以这些智慧产业作为县城的主要经济支柱。

高青仅仅只是一个开始，通过LTE无线专网建立可运营、可复制、可推广的智慧城市建设运营模式及相关ICT产业必将从山东走遍全国，走向世界。

