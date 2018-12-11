不一样的《幸福终点站》：智慧终将改变一切

2014年6月18日上映的《幸福终点站》一片中，由于护照和身份证件失去效用，汤姆·汉克斯饰演的男主维克多悲催地被长期羁绊于机场，衣食起居完全封闭在人流攒动的公共空间中。

—— 本文作者 康翔

2014年6月18日上映的《幸福终点站》一片中，由于护照和身份证件失去效用，汤姆·汉克斯饰演的男主维克多悲催地被长期羁绊于机场，衣食起居完全封闭在人流攒动的公共空间中。

在这个狭小和浓缩的物理空间里，维克多发现了一个巨大和丰富的人生世界，邂逅了形形色色的人物以及他们各自的喜怒哀乐，还在这里与泽塔琼斯饰演的空姐阿米莉产生了一段浪漫的爱情。

对于多数人来说，观赏该片的收获可能不外乎以上几点。不过对于那些专业人士来说，他们看到的却是片中机场低效和混乱的管理——即便这里是肯尼迪国际机场——全球最大、最繁忙和最昂贵的机场之一。

硬通货+软实力

显然，与人们出行密切相关的机场，亟需又一次的升级。

尽管我们不大可能遭遇到维克多那样的离奇经历（注：其实该片完全基于真实故事），但是我们都或多或少曾经由于不同的原因批评机场，并由衷希望民航业能够更多借助现代信息技术，完成新一轮的提升。

与以往的任何时刻均有所不同，由于人工智能的快速发展，行业的智慧化正在从以往的概念化，甚至是抽象化，逐渐变得愈发真实起来——智慧民航就是如此。

作为全球仅次于美国的航空市场，中国民航业实现智慧化的发展，已经成为时代和民众的共同要求。智慧民航不仅是民航高质量发展的必然选择，也是民航强国目标的现实要求。

日前，以“智慧民航”为主题的第十六届民航信息化发展论坛在四川省成都市成功举办。作为协办方之一，华为携一系列应用于不同场景的智慧机场解决方案参加了本次活动，得到了与会的民航局、民航地区管理局、机场、航空公司，以及诸多科研机构的高度评价。

在本次论坛上，我们看到的是华为正在以构筑于人工智能、华为云、eLTE网络、大数据平台等之上的“软实力”，为智慧民航勾勒出一幅幅呼之欲出的发展蓝图。

大运控、大安防和大服务

正如民航局相关领导在本次论坛上指出的那样，当前我国民航业正处于由民航大国向民航强国迈进的关键时期，引领行业发展的关键，在于信息技术的全力加持，从而实现行业的质量变革、效率变革和动力变革。

本次论坛上，华为以“智慧民航”为主题，将大运控、大安防、大服务作为核心，共同构成了未来机场解决方案。

通过机场的数字大脑IOC，华为“大运控”让机场真正实现可视、可控和可管，为联动指挥、航班运行、安全安防、旅客服务、综合管理等提供决策支持，全面提升机场容量和航班正点率，大大提高机场运行效率。

举个简单的例子。我们知道，当前飞机落地后的指挥权主要是由空管来负责，而民航局已经要求将之逐步交由机场地面运行中心，这就要求机场更加安全、高效、准确和便捷地引导飞机滑行。

华为智慧助航灯解决方案，以其创新的通信方式（PLC模块），能够为机场解决灯光维护难题，并实时查看每个灯具的好坏，有效减轻了机场对于飞机滑行引导的压力，极大提高了机场滑行的效率。

通过视频云与视频分析，华为“大安防”成功实现了人、车、物的智能识别与告警。关于这一点，其实很多人最近已经有过体验：在深圳宝安等国内机场，人脸识别已经被成功应用，并且得到旅客的普遍欢迎。

不止于此，视频云平台在机场出入口、安检口、登机口等重要地带，也已经实现了可视化的安全管理。

民航机场的所有指向，最终都是为了乘客服务。通过物联网、大数据分析、高密WiFi等技术，华为“大服务”全面改善机场的全程服务，为旅客打造良好的体验。

做智慧航空的引擎

论坛间隙，华为EBG中国区交通业务部总经理路海空和华为EBG交通行业解决方案部总经理王国钰，就华为对智慧机场的思考与实践，接受了多家媒体的联合采访。

王国钰表示，华为对智慧民航的理解，是运用人工智能、物联网、大数据等技术，聚焦民航业“安全、服务、效率”三大核心需求，实现民航业全流程运营可量化、风险可预测、服务可触及，在航司、机场、空管等环节实现协同，大幅提升民航业的整体效率。

从历史数据来看，全球民航市场的增速始终领先于经济增长的速度。2018年，民航客运市场依然保持了高速增长，而在我国，这种趋势尤其明显。

据不完全统计，未来四年我国将会新建53个机场，扩建和改建的机场更将多达230个。毋庸讳言，越来越多的“飞行”人群，对机场运行的效率提出了更高的要求。

路海空表示，华为具备做智慧航空的引擎所需的种种优势。作为全球500强之一，华为在ICT领域有着强大的技术能力：一方面可以通过新技术更好地解决客户的问题，另一方面也使得华为可以联手合作伙伴，为客户的应用场景提供定制化的方案。

目前，华为已经与多家民航业客户成立了联合创新实验室，能够深入到一线，切实解决客户的应用痛点。譬如华为与深圳机场打造的IATA“未来机场”试点项目，与空管局成立的联合工程创新中心，共同研究数字塔台、SWIM数据平台等应用

践行“平台+生态”战略

路海空指出，华为深刻地理解民航业务，通过将领先技术与行业特点紧密结合，华为与客户以及合作伙伴打造行业解决方案，能够充分满足民航业需求，共创智慧民航的未来。

在新技术的应用方面，华为从来不是无的放矢，更不会做技术的豪华堆叠。在智慧民航领域，华为始终通过开放实验室进行新技术和新应用的验证，这也是一直以来华为做技术创新的前提。

目前，华为在民航领域的持续投入和创新，已经形成了颇具规模的行业影响力，成为民航业数字化转型的最佳合作伙伴。

截止目前，华为已经为全球50多个机场、航空公司和空管部门提供了ICT服务，其中就包括超过15家年吞吐量达到3000万人次以上的大型机场。

感知和联接是智能世界的基础，更是智慧民航的核心所在。作为全球领先厂商，华为在感知与联接方面拥有着巨大的优势，用一句玩笑来说，那就是：这个世界联什么的都有，但是什么都能联的只有华为。

华为能够带给民航业的不只是感知和联接，还有华为的数字底座，它是华为提供给合作伙伴的平台，能够对汇聚的数据进行采集、清洗、处理和分析，形成智慧化的数据流和业务指令，王国钰指出。

路海空表示，华为为合作伙伴提供平台，帮助他们进行软件和应用的开发，真正体现出华为“平台+生态”战略的巨大价值，目前这一模式已经形成了非常良好的生态效应，越来越多的生态伙伴正在积极响应和加入进来。

凭借在AI、5G、视频云、大数据、物联网等方面领先的技术优势，华为将为机场带来智能高效的运营管理、响应快捷的安防体系以及便利舒适的旅客体验，助力机场应对数字化转型的挑战，打造智慧机场，实现智慧民航。