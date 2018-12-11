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不一样的《幸福终点站》：智慧终将改变一切

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2014年6月18日上映的《幸福终点站》一片中，由于护照和身份证件失去效用，汤姆·汉克斯饰演的男主维克多悲催地被长期羁绊于机场，衣食起居完全封闭在人流攒动的公共空间中。

来源：至顶网网络频道2018-12-11 17:18:09

关键字： 智慧

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—— 本文作者 康翔

2014年6月18日上映的《幸福终点站》一片中，由于护照和身份证件失去效用，汤姆·汉克斯饰演的男主维克多悲催地被长期羁绊于机场，衣食起居完全封闭在人流攒动的公共空间中。

在这个狭小和浓缩的物理空间里，维克多发现了一个巨大和丰富的人生世界，邂逅了形形色色的人物以及他们各自的喜怒哀乐，还在这里与泽塔琼斯饰演的空姐阿米莉产生了一段浪漫的爱情。

对于多数人来说，观赏该片的收获可能不外乎以上几点。不过对于那些专业人士来说，他们看到的却是片中机场低效和混乱的管理——即便这里是肯尼迪国际机场——全球最大、最繁忙和最昂贵的机场之一。

硬通货+软实力

显然，与人们出行密切相关的机场，亟需又一次的升级。

尽管我们不大可能遭遇到维克多那样的离奇经历（注：其实该片完全基于真实故事），但是我们都或多或少曾经由于不同的原因批评机场，并由衷希望民航业能够更多借助现代信息技术，完成新一轮的提升。

与以往的任何时刻均有所不同，由于人工智能的快速发展，行业的智慧化正在从以往的概念化，甚至是抽象化，逐渐变得愈发真实起来——智慧民航就是如此。 

作为全球仅次于美国的航空市场，中国民航业实现智慧化的发展，已经成为时代和民众的共同要求。智慧民航不仅是民航高质量发展的必然选择，也是民航强国目标的现实要求。

日前，以智慧民航为主题的第十六届民航信息化发展论坛在四川省成都市成功举办。作为协办方之一，华为携一系列应用于不同场景的智慧机场解决方案参加了本次活动，得到了与会的民航局、民航地区管理局、机场、航空公司，以及诸多科研机构的高度评价。

在本次论坛上，我们看到的是华为正在以构筑于人工智能、华为云、eLTE网络、大数据平台等之上的“软实力”，为智慧民航勾勒出一幅幅呼之欲出的发展蓝图。 

大运控、大安防和大服务

正如民航局相关领导在本次论坛上指出的那样，当前我国民航业正处于由民航大国向民航强国迈进的关键时期，引领行业发展的关键，在于信息技术的全力加持，从而实现行业的质量变革、效率变革和动力变革。

本次论坛上，华为以智慧民航为主题，将大运控、大安防、大服务作为核心，共同构成了未来机场解决方案。

通过机场的数字大脑IOC，华为大运控让机场真正实现可视、可控和可管，为联动指挥、航班运行、安全安防、旅客服务、综合管理等提供决策支持，全面提升机场容量和航班正点率，大大提高机场运行效率。

举个简单的例子。我们知道，当前飞机落地后的指挥权主要是由空管来负责，而民航局已经要求将之逐步交由机场地面运行中心，这就要求机场更加安全、高效、准确和便捷地引导飞机滑行。

华为智慧助航灯解决方案，以其创新的通信方式（PLC模块），能够为机场解决灯光维护难题，并实时查看每个灯具的好坏，有效减轻了机场对于飞机滑行引导的压力，极大提高了机场滑行的效率。

通过视频云与视频分析，华为“大安防”成功实现了人、车、物的智能识别与告警。关于这一点，其实很多人最近已经有过体验：在深圳宝安等国内机场，人脸识别已经被成功应用，并且得到旅客的普遍欢迎。

不止于此，视频云平台在机场出入口、安检口、登机口等重要地带，也已经实现了可视化的安全管理。

民航机场的所有指向，最终都是为了乘客服务。通过物联网、大数据分析、高密WiFi等技术，华为大服务全面改善机场的全程服务，为旅客打造良好的体验。 

做智慧航空的引擎

论坛间隙，华为EBG中国区交通业务部总经理路海空和华为EBG交通行业解决方案部总经理王国钰，就华为对智慧机场的思考与实践，接受了多家媒体的联合采访。

王国钰表示，华为对智慧民航的理解，是运用人工智能、物联网、大数据等技术，聚焦民航业安全、服务、效率三大核心需求，实现民航业全流程运营可量化、风险可预测、服务可触及，在航司、机场、空管等环节实现协同，大幅提升民航业的整体效率。

从历史数据来看，全球民航市场的增速始终领先于经济增长的速度。2018年，民航客运市场依然保持了高速增长，而在我国，这种趋势尤其明显。

据不完全统计，未来四年我国将会新建53个机场，扩建和改建的机场更将多达230个。毋庸讳言，越来越多的飞行人群，对机场运行的效率提出了更高的要求。

路海空表示，华为具备做智慧航空的引擎所需的种种优势。作为全球500强之一，华为在ICT领域有着强大的技术能力：一方面可以通过新技术更好地解决客户的问题，另一方面也使得华为可以联手合作伙伴，为客户的应用场景提供定制化的方案。

目前，华为已经与多家民航业客户成立了联合创新实验室，能够深入到一线，切实解决客户的应用痛点。譬如华为与深圳机场打造的IATA“未来机场试点项目，与空管局成立的联合工程创新中心，共同研究数字塔台、SWIM数据平台等应用 

践行“平台+生态”战略

路海空指出，华为深刻地理解民航业务，通过将领先技术与行业特点紧密结合，华为与客户以及合作伙伴打造行业解决方案，能够充分满足民航业需求，共创智慧民航的未来。

在新技术的应用方面，华为从来不是无的放矢，更不会做技术的豪华堆叠。在智慧民航领域，华为始终通过开放实验室进行新技术和新应用的验证，这也是一直以来华为做技术创新的前提。

目前，华为在民航领域的持续投入和创新，已经形成了颇具规模的行业影响力，成为民航业数字化转型的最佳合作伙伴。

截止目前，华为已经为全球50多个机场、航空公司和空管部门提供了ICT服务，其中就包括超过15家年吞吐量达到3000万人次以上的大型机场。

感知和联接是智能世界的基础，更是智慧民航的核心所在。作为全球领先厂商，华为在感知与联接方面拥有着巨大的优势，用一句玩笑来说，那就是：这个世界联什么的都有，但是什么都能联的只有华为。

华为能够带给民航业的不只是感知和联接，还有华为的数字底座，它是华为提供给合作伙伴的平台，能够对汇聚的数据进行采集、清洗、处理和分析，形成智慧化的数据流和业务指令，王国钰指出。

路海空表示，华为为合作伙伴提供平台，帮助他们进行软件和应用的开发，真正体现出华为平台+生态战略的巨大价值，目前这一模式已经形成了非常良好的生态效应，越来越多的生态伙伴正在积极响应和加入进来。

凭借在AI、5G、视频云、大数据、物联网等方面领先的技术优势，华为将为机场带来智能高效的运营管理、响应快捷的安防体系以及便利舒适的旅客体验，助力机场应对数字化转型的挑战，打造智慧机场，实现智慧民航。 

 

 

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