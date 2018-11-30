DigiX AI应用创新大赛完美收官，华为终端生态强劲发展

11月29日，华为于北京举办了华为开发者联盟开放日（Huawei Developer Day）沙龙活动，华为开发者联盟创建的DigiX极客创新平台首轮竞赛AI应用创新大赛也在当天举行了颁奖仪式。

至顶网网络频道 11月30日 综合消息：11月29日，华为于北京举办了华为开发者联盟开放日（Huawei Developer Day）沙龙活动，华为开发者联盟创建的DigiX极客创新平台首轮竞赛AI应用创新大赛也在当天举行了颁奖仪式。一知、快拍记、AI舌诊等大赛十强总共获得了30万奖金、70万耀星流量券及近30万华为云资源等丰厚奖励，并向众多开发者分享了参赛经验。活动现场，华为还正式发布新能力Wallet Kit，让卡、证、票、券实体卡片电子化放入华为钱包。

颁奖仪式上华为消费者云服务开放平台业务部部长林劼表示 : 华为将坚定华为终端生态构建，通过系列活动、竞赛平台赋能开发者，希望全球开发者都来参与华为智慧生态开发。

华为Mate 20系列手机搭载双核NPU的麒麟980芯片，让麒麟980释放出极致潜能的“幕后功臣”是包含AI、AR在内，全面开放的“芯-端-云”能力，及其号召下建立的强大智慧开发生态。

华为开发者联盟通过“芯-端-云”开放平台协同，与全球开发者携手，以技术沙龙、公开课、开发竞赛等多种实际行动，赋能开发者，构建全场景智慧化数字服务的创新生态，最终目标是为终端用户带来极致的生活体验，实现生态共赢。

“芯-端-云”全面开放，赋能终端开发者

3D结构光人脸解锁、物品识别、卡路里识别、拍照背景虚化、AI人像留色……华为手机上这些科技感极强的功能，都离不开人工智能等能力的支撑。

2017年，华为在麒麟970芯片基础上，展示了HiAI芯片的人工智能特性，通过内置NPU可更快识别文字以及图像、场景内容。2018年4月，华为正式推出人工智能开发平台HiAI 1.0。

2018年11月，华为再次推出HiAI 2.0，延续了1.0的架构，但在芯-端-云三个层面都有了进一步提升。AI算法执行更快速，基于场景的API更智能，开发过程更简单，并支持手机、笔记本电脑等更多终端设备，加入了对MindSpore（支持端、边、云独立的和协同的统一训练和推理框架）的支持，相比上一代兼容性更强。

为顺应科技迅速发展，满足用户“更精准更智慧”的终端需求，在AR领域，华为也早已做了重要部署，沉淀了深厚的技术实力，并通过HUAWEI AR Engine的能力开放，将运动跟踪、平面检测、光照估计和命中检测等能力开放给广大开发者，为AR应用落地带来强有力支持。

随着“智慧新支付形式”的发展，用户对实体钱包电子化有新的认识和述求，华为钱包Wallet Kit开放服务已经上架华为开发者联盟平台，合作伙伴可以根据自身业务需求订购相应服务，基于开放接口将卡、证、票、券、钥匙等卡片的数据包推送到华为钱包，在华为钱包中即可形成一张具有合作伙伴产品信息的电子化卡片，合作伙伴可利用华为钱包入口的流量，缩减与终端用户的连接距离，有助于品牌曝光度，将更好更优质的产品带给最终用户。

华为开发者联盟还创新性地推出了“快服务”，并凭借其独特的感知能力和认知能力、实现“一次接入即可全场景的智慧分发”。

全方位助力应用开发，诸多成果涌现

华为开发者联盟推出的DigiX极客创新竞赛平台，正在滚动推出AI、AR等系列热点竞赛，获奖作品除了赢取丰厚的奖金，还将获得华为“耀星计划”的资源扶持。在赛事过程中，华为通过开展系列公开课 将HUAWEI HiAI技术赋能开发者，并提供开发实践技术支持与交流答疑。华为在提供终端开放能力的同时，正以全面的生态平台服务，助力能力接入，应用开发，更以丰富的奖金激励、营销推广，资源扶持，鼓励开发者创新体验、运用终端能力，真正将终端能力赋予用户生活、社会发展。

如今HUAWEI HiAI能力开放已受到越来越多开发者的关注，作为DigiX极客系列大赛的首场赛事，华为AI应用创新大赛收到近700支队伍报名，参赛作品覆盖教育、医疗、社交、娱乐等多个领域，涌现出一批优秀AI应用， 华为开发者联盟开放日活动DigiX极客·AI应用创新大赛十强颁奖典礼上，一知 、快拍记、AI舌诊、文人绿客、幼儿数学、布点语音、城市找茬、飞蚂蚁刷脸识会员、启明瞳助盲相机、抠脸斗图大赛十强，共获得了30万奖金、70万耀星流量券及近30万华为云资源等丰厚奖励。 十强开发者也在现场与众多开发者一同分享了收获喜悦和参赛经验。

除了上述DigiX极客创新竞赛激励开发者，以“开放生态，定义未来”为主题的“HUAWEI Developer Day”技术沙龙活动正在不断赋能开发者。“HUAWEI Developer Day”，是华为开发者联盟构建的一个与广大开发者深度交流的平台，围绕移动终端的最新技术、产品形态、创新实践展开深入讨论与交流分享，同时将华为终端的最新开放能力及服务赋能给互联网开发者，共同为华为亿级终端用户打造极致的智慧体验。2018年，“HUAWEI Developer Day”已经在深圳、上海、杭州、北京相继召开，逐渐成为行业交流盛会。

生态共赢，未来可期

华为开发者联盟依托强大的终端渠道优势、独一无二的全球化平台服务及产业链资源，从开发、测试、推广、变现等环节全方位助力合作伙伴和开发者。并通过“HUAWEI Developer Day”技术沙龙、“HUAWEI HiAI公开课”、“耀星计划”和DigiX极客系列开发大赛，赋能开发者伙伴，共同为全球数亿终端用户打造更多优质应用和全场景的数字服务体验。

未来，数字化智慧生活将在全球范围内影响到每个人。随着华为终端全球发货量的快速增长，华为终端云服务也在全球范围内加速发展，全球用户已超过4.6亿，开发者超过45万，业务覆盖170多个国家及地区。华为开发者联盟希望与更多开发者、合作伙伴共同成长、共同探索前沿技术，形成共生共赢的坚实生态，为全球华为用户打造更加极致的“全场景智慧体验”，推动数字化智慧生活的到来。