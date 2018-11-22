华为云云手机亮相全球互联网技术大会

GITC 2018全球互联网技术大会于11月22日-23日在北京国家会议中心盛大召开。大会以“知者创物”为主题，寓意在互联网领域中，本着创新精神，深度挖掘互联网行业的核心内涵和外延边界，把握未来互联网技术的发展和突破方向，推动行业不断前进。

GITC 2018全球互联网技术大会于11月22日-23日在北京国家会议中心盛大召开。大会以“知者创物”为主题，寓意在互联网领域中，本着创新精神，深度挖掘互联网行业的核心内涵和外延边界，把握未来互联网技术的发展和突破方向，推动行业不断前进。大会汇集超过1000位行业领袖和技术先行者，围绕云计算、大数据、视频直播、人工智能、游戏等30+个技术领域，进行为期两天的深入讨论。华为云除了携本月初首发的新产品云手机亮相本次大会展台，还就EI（企业智能）、视频、游戏等议题进行深入分享。

华为云云手机简单理解就是，用户可以通过物理手机或VNC（虚拟网络控制台）随时随地登入登出一台或多台云上虚拟手机，让部分应用通过云手机来执行，释放物理手机资源，实现手机分身，让手机不仅可以握在手里，更可以放在云上。这样既避免了物理手机发热、耗电、丢失、集群管理等难题，同时继承了公有云的安全可靠，随需随用，批量运维和自动化运行等优势，让手机终端和云完美地融合在一起，是云计算技术在互联网领域应用的又一次重大创新和突破。

华为云面向不同的行业场景应用，发布了三大类型云手机：面向互联网行业应用的托管型、面向游戏行业应用的游戏型和面向政企行业应用的办公型。

相对于业界目前基于AP板的云手机解决方案，华为云在硬件上，自研更适合云手机应用的高性能芯片与硬件服务器，同时集成高性能显卡，让云手机在基础设施层面上的性能更优。软件上，创新的指令流技术，通过拦截云手机底层的输出渲染指令，并对该指令压缩处理转化后，转送到本地手机，利用手机或者本地终端自身的渲染单元进行画面的输出，相对于视频流方案，实现了最优成本，降低响应时延，大幅提升了云手机视觉上的整体体验。同时依托华为终端技术和渠道的先天优势，更好地兼容安卓软件生态和硬件仿真，让云手机更专业，更贴近真实终端的使用体验。此外，华为云将强大的云化基因赋予给云手机，通过在华为云的集群化部署，依靠公有云的运营能力，更可以满足用户的海量业务需求和亿级并发链接，让云手机更弹性，更方便管理。

互联网思维的本质是创新思维。华为，作为云和终端双行业的技术引领者，立足于自身强大的研发基础，不断创新和突破。相信云手机作为互联网新时代的产物，一定会突破更多的应用场景，为我们的手机打开另一扇门，开辟无限可能。

更多华为云云手机信息，请访问：

https://www.huaweicloud.com/product/cloudphone.html