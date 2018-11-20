华为CloudOptiX传送网解决方案，为广电优质集客专线网络保驾护航

随着NGB（next generation broadcasting network,中国下一代广播电视网）的快速发展，传统广播电视网络在适应当今日益发展演进的多元化业务需求时，已深感捉襟见肘。因此，对以数据传送为主的广电网络进行优化升级已迫在眉睫。

随着NGB（next generation broadcasting network,中国下一代广播电视网）的快速发展，传统广播电视网络在适应当今日益发展演进的多元化业务需求时，已深感捉襟见肘。因此，对以数据传送为主的广电网络进行优化升级已迫在眉睫。

专线业务是广电网络除有线电视双向网以外的重要收入来源和价值市场，政企等高价值客户对专线提出更高的诉求：更快的业务上线时间、高可靠、高安全。如何提升精品专线品质，提升专业客户满意度，成为摆在广电网络公司面前的重大挑战。

为更好地服务政企客户，在去年的巴塞罗那世界移动大会上，华为展示了基于CloudOptix的低时延专线解决方案，CloudOptix是结合TSDN（传送软件定义网络）技术与MS-OTN（多业务光传送网络）技术的领先解决方案。

华为TSDN+MS-OTN传送网络将波分复用技术从城域核心层、汇聚层下沉到CO节点，从而构成了一张覆盖主要政企分支，能够快速接入的专线网络。MS-OTN可以轻松满足SDH、Packet、OTN多种业务类型，以及2M~100G多种业务带宽的诉求。同时，能够集中管控全网资源的TSDN控制器，使得资源可视，真正提供端到端专线的快速发放。TSDN+MS-OTN解决方案的推出，可提供低时延、基于时延选路，支持ASON（自动光交换网络）特性的高可靠、带宽按需调整、带宽日历（预约调整）等服务，将助力广电拓展金融、政企等更多客户。

MS-OTN保障稳定低时延

继承SDH (数字同步体系) 技术，MS-OTN的物理硬管道本质，能够保证稳定的低时延。在OSI (开放系统互连) 定义的 7层网络层级中，层级越低越靠近物理传输层，所涉及的复杂处理越少、引入的时延也越小。OTN (光传送网) 是基于波分复用技术的光网络传输技术，其设备处理信息的网络层级在L0和L1层，时延接近物理极限，且不存在统计复用、报文拥塞和时延抖动，是时延稳定且最低的网络传输技术。

如图 一 1 所示，对比OTN与分组网络，在网络轻载和重载的情况下，OTN都能保证毫秒级小数点后2位的稳定低时延。

通过TSDN获得最低时延链路组合

TSDN是近年来业界最热门和最新的网络控制技术，华为TSDN实现传输网络全网资源的管理、业务路由选择，从而找出最低时延的链路组合。

光在光纤中的传输时延为5ms/1,000 公里。根据华为在“上海-南京-苏州”间距离约726 公里的现网测试情况，超过90%的网络时延是由光纤的时延所组成。因此，缩短业务传输的光纤路径，将直接影响业务实际传输的时延。

如图2所示，TSDN控制器能实现整体网络时延的实时管理与优化，为业务规划最低时延的路径，相对于原有省份分布式控制传送网的优势主要体现在如下几个方面。

第一是按需。 华为TSDN 坚持以客户体验为宗旨，打造按需而动的传送网络。通过 BoD（ 带宽按需提供）特性，大客户可以完成业务的自助发放，分钟级体验，大幅缩短业务上市时间 ；同时，亦能根据流量的实时变化来按需调整传送管道， 满足突发性流量诉求。华为TSDN 亦提供OVPN（虚拟光网）特性，实现大客户专网专用，逻辑隔离，互不干扰，降低业务风险。

华为TSDN 坚持以客户体验为宗旨，打造按需而动的传送网络。通过 BoD（ 带宽按需提供）特性，大客户可以完成业务的自助发放，分钟级体验，大幅缩短业务上市时间 ；同时，亦能根据流量的实时变化来按需调整传送管道， 满足突发性流量诉求。华为TSDN 亦提供OVPN（虚拟光网）特性，实现大客户专网专用，逻辑隔离，互不干扰，降低业务风险。 第二是高效。 TSDN内置领先集中式算法，实现网络集中管控以及ASON ＋ TSDN的双重保护，大幅提升业务重路由成功率，而且可以实现多域网络的端到端保护协同，域间OTU成本大幅降低。IP＋光多层多域集中管理，实现IP＋光的跨层业务自动发放，快速整合IP流量到光层管道，网络效率提升40％，业务发放实现分钟级体验。

TSDN内置领先集中式算法，实现网络集中管控以及ASON ＋ TSDN的双重保护，大幅提升业务重路由成功率，而且可以实现多域网络的端到端保护协同，域间OTU成本大幅降低。IP＋光多层多域集中管理，实现IP＋光的跨层业务自动发放，快速整合IP流量到光层管道，网络效率提升40％，业务发放实现分钟级体验。 第三是开放。 控制器和协同器两级架构，打破多厂商壁垒，轻松实现网络端到端运营。设备/网络/业务三层模型以及基于YANG 模型的标准北向接口，屏蔽网络技术细节，构筑开放应用平台，让用户/第三方更专注业务，同时让运营商业务系统（如BSS） 与网络快速集成，提供丰富的创新应用和增值服务。

控制器和协同器两级架构，打破多厂商壁垒，轻松实现网络端到端运营。设备/网络/业务三层模型以及基于YANG 模型的标准北向接口，屏蔽网络技术细节，构筑开放应用平台，让用户/第三方更专注业务，同时让运营商业务系统（如BSS） 与网络快速集成，提供丰富的创新应用和增值服务。 第四是安全。TSDN 控制器通过本地集群、同城双中心、异地容灾等方案实现从99．9％（单纯IT 硬件） 到99．9999％ 的电信级可靠性的大幅跃升。同时，通过多层安全机制（双向认证、用户鉴权、防DDoS 攻击等）， 构筑安全立体纵深防御体系。

综上，CloudOptiX解决方案，结合TSDN技术与MS-OTN网络，满足多种行业高安全、稳定低时延、高质量的核心要求，是能够驾驭金融行业专线这类最高网络标准诉求的优质解决方案。未来，根据金融、政府、数据中心互联等企业及应用场景需求，对光网络进行切片实现光层虚拟专用网络，具备更低时延、更大带宽、以及依据网络站点情况的最高安全等特性，助力广电运营商为其客户构筑领先的网络能力，实现业务创新和商业成功。