5G已来，承载先行 以X-Haul解决方案铸就5G领先之路

5G之路，承载先行。作为整个5G产业的基础载体，2018年，5G承载网将率先实现商用部署，华为在5G承载网上已做好全面准备，并引领了全球5G承载产业的发展，可全面护航5G产业各环节的商用。

5G之路，承载先行。作为整个5G产业的基础载体，2018年，5G承载网将率先实现商用部署，华为在5G承载网上已做好全面准备，并引领了全球5G承载产业的发展，可全面护航5G产业各环节的商用。

全球联合创新加速商用进程

2017年，华为即推出了5G承载解决方案X-Haul，帮助运营商打造端到端的5G网络。一年以来，华为以行践言，携手全球领先运营商开启了系列5G承载创新实践。

在中国市场，华为全面助力运营商开展自主创新，发挥网络大规模部署优势，启动了系列5G承载的关键测试。华为率先通过了中国移动组织的5G承载测试，不仅验证了华为5G承载解决方案在多业务承载、OAM和保护、异厂家互联互通上的领先性，同时华为基于FlexE的50GE线卡在0丢包、40km长距传输的关键能力也得到充分肯定；在中国电信组织的中国首次5G前传测试中，华为5G OTN前传方案实现了传输时延小于1us、抖动小于1ns，达到全行业测试的最优结果。2018年6月，浙江移动完成了100个承载网站点的部署，打造了全球首个商用的5G承载网。

在全球网络部署要求最高、5G部署进程最快的日本和韩国，华为已经携手多家全球领先运营商，率先开启了5G承载的相关测试验证，测试涵盖5G承载的多项关键性能，为运营商后续的5G商用部署奠定了坚实的基础。

欧洲的网络场景则更加多样化，同时还有大量的领先运营商开展跨国业务。华为与Telefonica已对5G承载的多个关键技术特征进行了测试，涵盖50GE、FlexE、Segment Routing + EVPN协议等，同时华为X-Haul解决方案还助力Telefonica完成了业界首个基于切片的VR业务创新；在德国电信与华为开展的端到端的网络切片测试中，双方验证了基于云承载网和FlexE的硬隔离能力，可以全面保障不同切片的差异化SLA。

此外，华为联合其他区域和国家的运营商在多场景下验证X-Haul解决方案的可商用性。在科威特，华为完成了基于分组技术的5G承载网技术验证，结果表明，现网的分组网络可以平滑演进，升级到10GE接入、50GE接入环。

华为5G承载解决方案的领先性也得到了诸多领先运营商的信赖，并在进一步深化双方之间的合作，以加速5G承载的商用进程。

打造具有差异化竞争力的5G承载网

全球不同运营商的承载网络存在巨大差异，进而导致了5G承载场景的多样化，这对5G承载解决方案提出了极高的要求。有效满足全球运营商的差异化场景诉求，对产业领航者而言责无旁贷。

华为X-Haul 5G承载解决方案已全面支持PTN/IPRAN/OTN/微波等多种技术，包括基于PTN/IP RAN部署5G回传网络，基于OTN实现5G前传网络的部署，从而全面适配运营商的各类业务场景，支撑运营商基于现网向5G承载网的平滑演进。

2017年2月，针对移动回传场景，华为发布了业界首款50GE/100GE自适应分组设备，在接入层创新性地引入50GE，可节省30%的TCO，同时无缝兼容100GE；采用Segment Routing/EVPN实现弹性连接架构，满足5G业务海量连接的需求。该产品的推出，有效支撑了全球运营商开展5G切片的一系列业务创新。

2018年2月，华为推出5G前传承载解决方案，基于新一代睿频技术，提供业界首款具备25Gbit/s速率CPRI/eCPRI端口以及多业务处理传输能力的室外型前传设备，全面支持移动承载、专线上云和家庭宽带广覆盖等多种业务类型，助力运营商一网多用，大幅降低综合建网成本和建站周期，最大化网络价值。

与此同时，各类5G创新性业务对网络的智能化也提出了诉求。华为现已推出意图驱动的智简网络解决方案，具备智慧、极简、超宽、开放、安全五大特征，可以帮助运营商构建以用户体验为中心的网络。在2018年世界移动大会上，华为也推出了面向5G承载场景的智简网络解决方案，可以支撑运营商重塑5G商业形态。

基于以上技术和方案，华为将有能力帮助全球运营商构建具有差异化竞争力的5G承载网络。

丰厚的技术积累和产业底蕴奠定领先基石

华为X-Haul 5G承载解决方案的竞争力源于华为在相关核心技术领域的长期积淀，尤其是华为在5G承载国际标准领域的贡献，进一步加速了5G承载的商用进程。

FlexE是5G承载的核心技术标准，现已被各国际标准组织广泛接纳，而华为是这一标准的关键贡献者之一。华为全面参与了FlexE的标准制定工作，其提出的FlexE2.0方案更是在国际标准组织会议中得到了产业界的广泛认可，该方案将作为FlexE的国际标准在2018年年中正式发布。

50GE是5G承载领域重要的以太网接口技术，具有成熟的技术背景和广泛的市场空间。自2016年华为主导提出50GE/200GE 10km标准在IEEE立项，整个50GE的标准在快速走向成熟。目前包括中国移动等全球运营商都在积极推进50GE的标准化，同时上下游产业也都在积极推动50GE产业的成熟。2018年3月，华为、以太网联盟携手产业合作伙伴在OFC 2018上完成了50GE的多厂家互联互通测试，标志着50GE的产业进一步完善，并可有效支撑后续的现网应用。

OTN Lite则是面向5G前传场景的一大关键标准，重点指向5G前传等应用场景对低时延、设备成本等现实挑战，该标准基于简化OTN帧结构和协议来降低时延。2016年2月，华为在ITU-T SG15全会上首次提出了“OTN Lite”思路，获得业界广泛认可。

一个繁荣的产业生态需要产业链各个环节的深度参与，碎片化的产业发展模式不利于产业的健康发展。一直以来，华为都在各个国际标准组织、产业组织当中积极呼吁构建5G承载的统一标准，并推动构建完善的5G商业运营环境。面向未来，华为还将持续发挥产业影响力，携手上下游产业合作伙伴共同推动5G承载产业的可持续发展，共享5G时代的产业红利。