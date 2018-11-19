华为云SQL Server 2017企业版首发，轻松应对海量数据

日前，华为云数据库高可用只读副本 SQL Server 2017 企业版首发，采用微软 Always On 高可用架构，支持读写分离，负载均衡。该版本最高支持 5 只读副本，搭载华为云智能生态服务，助力用户轻松应对海量数据处理，让运维无忧！

日前，华为云数据库高可用只读副本 SQL Server 2017 企业版首发，采用微软 Always On 高可用架构，支持读写分离，负载均衡。该版本最高支持 5 只读副本，搭载华为云智能生态服务，助力用户轻松应对海量数据处理，让运维无忧！

作为全球广受欢迎的商用数据库之一，SQL Server 不但性能卓越稳定，集成微软 CRM，SharePoint，PowerBI 等所有旗下产品，而且云化后拥有即开即用、弹性伸缩、轻松管理、经济实用等特点。

SQL Server 2017 在 Linux、Docker 以及微软云端环境 Azure 上均可执行，推出后成为第一个为云而生、也能在本地部署，且跨不同操作系统的数据库。其中企业版提供全面的高端数据中心功能，性能优异且具有端到端的商业智能，支持最终用户访问深层数据，是众多商用数据库用户的理想选择。

众所周知，在网站创立初期，从成本角度考虑，用户往往使用单台机器提供集中式服务。但随着业务的发展和应用增长，数据库无论在性能还是稳定性上，都面临挑战。

尤其在一些大型网站或者应用中，高并发场景下，单台 SQL Server 服务器难以支撑非常大的访问压力。因此，要解决这个问题，就会用到负载均衡或读写分离。

负载均衡是把多台机器组成一个集群对外提供服务，在云数据库服务中则是将后端服务器作为计算资源、存储资源，由某台管理服务器封装成一个服务对外提供，客户无需关心真正提供服务的是哪台机器，只需专注业务发展。

读写分离通过将数据从主服务器同步到其他从服务器，提供非实时的查询功能，扩展性能并提高并发性，是中型规模应用的数据库系统常见设计方案。

数据库实现读写分离后，对用户而言好处颇多：

1. 通过将“读”操作和“写”操作分离到不同的数据库服务器上，降低对主服务器的CPU、内存、存储、网络资源的争用；

2. 主服务器的增删改进行时，不影响查询服务器的查询，降低阻塞的发生，提高了并发性；

3. 在应用程序提交了报表请求、不合理的查询请求时，不会导致长时间的锁表；

4. 建立容灾副本甚至实现异地容灾，在发生灾难时，可以减少数据的损失。

此番华为云数据库首次推出支持 5 只读副本的云数据库 SQL Server 2017 企业版，对业务发展日新月异的互联网用户而言，无论是读写分离还是负载均衡的支持，都是一大喜讯。

值得一提的是，华为云数据库近期还推出了智能运维助手云DBA、云端数据管理服务 DAS、数据迁移服务 DRS 等配套服务，提供了丰富的数据库容灾/迁移方案和完善的数据库生态，帮助客户完成数据库搭建、运维、管理的智能化和自动化，实现业务及应用轻松上云，便捷管理。

后续，华为云SQL Server 将持续支持更多功能，将数据库人才从繁复的日常开发、运维中解放出来，投入到架构升级、应用优化等更重要的工作中去，打造智能时代的云数据库服务标杆。

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https://www.huaweicloud.com/product/mssql.html

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