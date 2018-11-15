华为云敏捷/DevOps实践：如何开好站立会议

理论总是美好的，现实却又是骨感的，很多华为云DevCloud的客户特别想知道How to，接下来恒少会陆续分享一些非常小的华为敏捷/DevOps的实践，点点滴滴。

大家好，我是华为云的产品经理恒少。

作为布道师和产品经理，出差各地接触客户是常态，经常和华为云的客户交流、布道、技术沙龙，但是线下交流，覆盖的用户总还是少数。

我希望可以借线上的平台，和用户持续交流华为在研发效能提升上的思索和考虑。

恒少出品，必然妥妥干货，必定理论联系实践，因为软件无银弹，探索始终在路上。

理论总是美好的，现实却又是骨感的，很多华为云DevCloud的客户特别想知道How to，接下来恒少会陆续分享一些非常小的华为敏捷/DevOps的实践，点点滴滴。

一、开篇小故事

巴别塔，也叫通天塔；据《圣经·旧约·创世记》第11章记载：当时人类联合起来兴建希望能通往天堂的高塔，高塔越来越接近天堂，上帝紧张了，他看到人们这样齐心协力，统一强大，心想：如果人类真的修成宏伟的通天塔，那以后还有什么事干不成呢？一定得想办法阻止他们。

为了阻止人类的计划，上帝让人类说不同的语言，使人类相互之间不能沟通，并让人类分散世界各地，最终巴别塔没有建成。————以上摘自互联网：）

这个小的宗教故事，揭示如果语言相通，目标一致产生的巨大作用，都可以建成一个通天塔：）。

而软件开发的过程却又是一个离不开协作、沟通的过程。一个缺乏良好协作，沟通、理解和目标一致的软件团队，是很难高质高效的交付的。

敏捷的众多实践中，有一个为了提升团队协作的经典实践：站立会议，本篇即介绍一下，融入华为的一些具体实践和“坑”和“雷”：）

二、站立会议的关键词

每天、例行、简短（15mins内必须结束）、全体成员、站立。

三、站立会议的目的

增进互相了解，互相理解，及早暴露风险，促进沟通和协调，建造“通天塔”。

四、站立会议的过程

全员到场

轮流发言，记住是轮流，轮流，轮流（重要的事情说三遍）

每个同学的发言简短，可以参考下面的提纲

昨天我负责的工作项的进展

今天我计划开展，或可以完成哪些工作项

我遇到的困难、风险，是否需要帮助，需要谁的帮助

我收获的经验，快速分享

发言时，可同步刷新工作项的进展（可以通过任一敏捷管理工具，比如华为云的DevCloud）

会议上识别的新的工作项，Leader应该记录增加到Backlog中。

五、华为站立会议实践的经验（keng）教训（lei）

Leader叽叽哇哇，成员一片沉默

拘谨，觉得不自在，无话可说，不愿意先说

总有同学打断别人的发言

变成“批斗”会议，你怎么又延期了？你怎么不早说？

变成一言堂和Push任务的会议：那谁谁你今天做这个，那谁谁你今天必须把这个交付了

变成了汇报会议，议题得提前申报，甚至还要准备PPT

变成进度检查会议，只关注进度有没有完成

变成一个小时的会议，讨论技术，讨论方案，发散不受控

变成了不愿意参加的会议，不仅浪费时间，提出的风险和求助也得不到跟踪和解决，久而久之就失去了参加的主动性

……以上摘自华为这些年常见的一些现象，所以华为其实也不是高高在上的，华为的研发也很很多企业是一样的，都是一把鼻涕一把泪的。

六、华为站立会议填坑排雷的一些小点滴

1. 站位

不要走101火箭少女的C位，也就是不要如左图这样围着C位，而是推荐围成圈或围着Backlog（如有条件可以使用电子白板），这样可以保证每个成员的发言都是面向整个团队，而不是面向C位。

2. 发言棒（Talking Stick）

可以用个简单道具、玩具都可以，接力传棒，拿到发言棒的同学才能说话，其他同学闭嘴。为了活跃气氛，避免机械，可以将道具抛起，落到谁那儿谁发言。总体就是创造轻松，舒服的氛围。

3. 跟踪

团队成员提出的困难、风险、求助，应得到跟踪并解决，下次的站立会议持续更新，让团队成员感受到效果，也更愿意参与这个会议，因为有帮助。

4. 尝试Pull，而不是Push

对于一些新的工作项，风险，挑战，鼓励大家Pull任务，而不是由Leader Push任务。

5. 使用工具系统

当场刷新进展，记录新的工作项，而不是后续把卡片再记录到系统，容易遗忘和遗漏。

6. 纪要模板

对了，华为DevCloud在wiki内嵌了站立会议的纪要模板，可以参考，使用wiki简单记录站立的纪要和要点，也是我们常用的。

如下：

最后，为什么要站立开会呢？因为站在累，所以时间久了，就开不下去了，哈哈哈……

愿大家能够更好的开好站立会议，提升团队成员的协同，建造自己的巴别塔：）

本系列未完待续，To be continued……