华为云敏捷/DevOps实践：如何开好站立会议

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来源：至顶网网络频道2018-11-15 23:24:28
关键字： 华为云
大家好，我是华为云的产品经理恒少。
作为布道师和产品经理，出差各地接触客户是常态，经常和华为云的客户交流、布道、技术沙龙，但是线下交流，覆盖的用户总还是少数。
我希望可以借线上的平台，和用户持续交流华为在研发效能提升上的思索和考虑。
恒少出品，必然妥妥干货，必定理论联系实践，因为软件无银弹，探索始终在路上。
理论总是美好的，现实却又是骨感的，很多华为云DevCloud的客户特别想知道How to，接下来恒少会陆续分享一些非常小的华为敏捷/DevOps的实践，点点滴滴。
一、开篇小故事
巴别塔，也叫通天塔；据《圣经·旧约·创世记》第11章记载：当时人类联合起来兴建希望能通往天堂的高塔，高塔越来越接近天堂，上帝紧张了，他看到人们这样齐心协力，统一强大，心想：如果人类真的修成宏伟的通天塔，那以后还有什么事干不成呢？一定得想办法阻止他们。
为了阻止人类的计划，上帝让人类说不同的语言，使人类相互之间不能沟通，并让人类分散世界各地，最终巴别塔没有建成。————以上摘自互联网：）
这个小的宗教故事，揭示如果语言相通，目标一致产生的巨大作用，都可以建成一个通天塔：）。
而软件开发的过程却又是一个离不开协作、沟通的过程。一个缺乏良好协作，沟通、理解和目标一致的软件团队，是很难高质高效的交付的。
敏捷的众多实践中，有一个为了提升团队协作的经典实践：站立会议，本篇即介绍一下，融入华为的一些具体实践和“坑”和“雷”：）
二、站立会议的关键词
每天、例行、简短（15mins内必须结束）、全体成员、站立。
三、站立会议的目的
增进互相了解，互相理解，及早暴露风险，促进沟通和协调，建造“通天塔”。
四、站立会议的过程
发言时，可同步刷新工作项的进展（可以通过任一敏捷管理工具，比如华为云的DevCloud）
会议上识别的新的工作项，Leader应该记录增加到Backlog中。
五、华为站立会议实践的经验（keng）教训（lei）
……以上摘自华为这些年常见的一些现象，所以华为其实也不是高高在上的，华为的研发也很很多企业是一样的，都是一把鼻涕一把泪的。
六、华为站立会议填坑排雷的一些小点滴
1. 站位
不要走101火箭少女的C位，也就是不要如左图这样围着C位，而是推荐围成圈或围着Backlog（如有条件可以使用电子白板），这样可以保证每个成员的发言都是面向整个团队，而不是面向C位。
2. 发言棒（Talking Stick）
可以用个简单道具、玩具都可以，接力传棒，拿到发言棒的同学才能说话，其他同学闭嘴。为了活跃气氛，避免机械，可以将道具抛起，落到谁那儿谁发言。总体就是创造轻松，舒服的氛围。
3. 跟踪
团队成员提出的困难、风险、求助，应得到跟踪并解决，下次的站立会议持续更新，让团队成员感受到效果，也更愿意参与这个会议，因为有帮助。
4. 尝试Pull，而不是Push
对于一些新的工作项，风险，挑战，鼓励大家Pull任务，而不是由Leader Push任务。
5. 使用工具系统
当场刷新进展，记录新的工作项，而不是后续把卡片再记录到系统，容易遗忘和遗漏。
6. 纪要模板
对了，华为DevCloud在wiki内嵌了站立会议的纪要模板，可以参考，使用wiki简单记录站立的纪要和要点，也是我们常用的。
如下：
最后，为什么要站立开会呢？因为站在累，所以时间久了，就开不下去了，哈哈哈……
愿大家能够更好的开好站立会议，提升团队成员的协同，建造自己的巴别塔：）
本系列未完待续，To be continued……
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