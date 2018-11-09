华为发布欧洲人才发展计划及员工价值主张

11月8日晚，华为在罗马举办了面向未来的人才交流活动“DigitALL Night”。此次活动华为邀请了来自欧洲各国的在校大学生进行了展厅参观交流，并就AI人才未来趋势做了专题讨论。

至顶网网络频道 11月09日 综合消息： 11月8日晚，华为在罗马举办了面向未来的人才交流活动“DigitALL Night”。此次活动华为邀请了来自欧洲各国的在校大学生进行了展厅参观交流，并就AI人才未来趋势做了专题讨论。与此同时，华为西欧人力资源副总裁李俊维还发布了西欧EVP(员工价值主张) - “Passion Unlocks Potential（活力释放潜能）”，并向在场大学生和媒体详细解读了华为在欧洲吸引和发展本地人才的计划 - “DigitALL Explorer Program”。

李俊维表示，华为在欧洲深耕发展十八年，从无到有，逐步成长为如今ICT行业的领先者、智能手机TOP 2生产厂商，但这对于我们仅仅是开始；面向未来，华为将继续扎根欧洲，立志将数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。

未来的发展离不开人才，创新离不开人才，而华为也致力于人才的长足发展。华为表示，在未来3年将通过“DigitALL Explorer Program”计划，在欧洲培养3000名本地优秀人才，包括未来种子计划、实习生项目、应届生招聘项目等。在该项计划中，将选拔1000名优秀大学生进行国际交流并到中国参观学习、1000名实习生到华为深入学习和业务实践，并录取1000名应届生入职华为，成长为公司未来欧洲发展的战略新生力量。

意大利是一个充满活力与创新的国家，华为在此次活动中表示欢迎欧洲优秀人才加入华为，在一个工作有活力、生活有活力的全球化平台上，共同构建万物互联的智能世界。



