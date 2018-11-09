新形象，新策略 超过80年经营历史的思博伦又有了新使命

今年8月2日，思博伦通信对外发布了新的Logo、新形象以及新的业务策略，“承诺，保障”被作为新的愿景，并且成为其品牌Logo中的一部分。

说起来，思博伦（Spirent）已经有超过80年的经营历史了，当然1936年成立时还不叫这个名字。随着不断“买买买”的成长历程，2000年时才更名为思博伦。20年前，思博伦业务方向开始转向通信测试领域，现在已是通信、网络、安全测试和测量行业数一数二的企业。

现在，新的历史机遇下，思博伦也有了新的使命和定位。

今年8月2日，思博伦通信对外发布了新的Logo、新形象以及新的业务策略，“承诺，保障”被作为新的愿景，并且成为其品牌Logo中的一部分。

右图为思博伦通信新Logo

从冉冉升起的新星的品牌形象到看上去覆盖完整生命周期的闭环Logo，这背后代表着思博伦业务策略的什么变化？近日，思博伦通信首席执行官Eric Hutchinson到访中国，对此做出了解释。

帮助客户兑现做出的承诺

“思博伦新策略‘承诺，保障’代表着我们对客户面临关键问题的认识和理解。”Eric Hutchinson说，今天，各行各业都面临无休止的变化、巨大的压力，以及规模惊人的运营复杂性。其实， 这一切归根结底都是一点：企业需要向客户承诺提供连贯且安全的性能。

思博伦通信首席执行官Eric Hutchinson

对思博伦来说，其一要为客户的网络、设备、和服务的能力和性能提供有效的保障。这包括既保障开发的顺利，加速产品面市；也保障运营网络，为客户提供优异的用户体验。

至于其二“承诺”也并不难理解，Eric Hutchinson用几个场景来举例：

“您向客户承诺您的网络已经做好一切准备，思博伦的保障帮助您兑现承诺；您向客户承诺您的GPS设备将引导路途每一步，思博伦的保障帮助您兑现承诺；您向客户承诺联网汽车会安全到达目的地，思博伦的保障帮助您兑现承诺。”

总之，每天，企业都会向客户做出承诺，思博伦将帮助他们兑现承诺。

基于此，思博伦一方面基于其专业知识，以及对新网络设备、新终端和系统的敏锐洞察力，继续推出各种测试方法学；其二，交付实施这些测试方法学需要的全套方案，包括产品、服务和相关信息，给客户提供足够的灵活性，他们可以根据需要和测试环境开发和定制自己的测试方案；其三，在生产网络中实施虚拟化测试，将保障和安全融入到客户的完整生命周期中去。

为了实现“承诺，保障”的新策略，思博伦也进行了一些新举措。例如，开发了一套重要客户管理程序，最初关注的重点是AT&T、Verizon和Cisco，并有专门的团队服务每个重要客户，并且不断扩大覆盖客户范围；成立行业咨询委员会，并召集了一批外部行业顾问，从客户的角度提供商业和技术建议；继续加强专业化咨询销售队伍；与大学、研究机构和主要客户设立和实施合作研究项目等等。

拓展新的业务领域

除了品牌形象，思博伦新的业务策略还包括其业务的扩展和延伸。

Eric Hutchinson表示，我们将继续保持强大的实验室测试业务的领先优势，这包括高速以太网、定位和移动网络基础设施测试。同时也更大程度地拓展到生产网络/运营商网络，并外延至新行业。这些继续拓展和大力发展领域包括：网络安全、服务保障和分析、以及5G领域的业务，在中国，主要涉及网络安全与5G。

此外，思博伦也在继续探索的新商业机会，例如虚拟化、自动驾驶和汽车领域。据介绍，在中国，思博伦联网汽车测试方案已经取得相当的市场认可度， 并发展了一批客户。

当前，在中国5G部署正在加速，中国移动计划在2019年期间提供全面的5G服务。不过由于5G网络与4G核心的混合，它需要复杂测试能力的新服务。在通过仿真、新测试方法和网络安全，保障简化5G测试复杂性方面，T&A（测试测量）再次发挥了关键作用。

据介绍，思博伦最近正与萨里大学（萨里大学是英国政府资助的5G创新中心（5GIC）之一）合作，其独立5G测试床可模拟超过100万用户和混合流量，使该平台成为当今全球容量最大的5G测试床。

整体看来，设备认证测试是一个持续的过程，这涉及诸多性能细节，比如：定位精度，许多新的5G用例和新市场都依赖定位精度（例如，具有室内精度的汽车和工业自动化）；5G-4G切换（特别是切换到LTE辅助接入），当用户进出5G覆盖区域时，保持一致的服务质量非常重要，而5G覆盖区域的建设预计会受到一定的限制。

而思博伦可降低测试的复杂性、更经济性的方式，安全交付5G，从而简化5G：测试周期缩短50%以上；通过更好地利用资源，节约实验室资本支出40%以上；测试能力提高300%以上，缩短新服务上市时间。在加快5G创新（研发）和新服务投放市场时间方面，思博伦方案还可以减少85%的发布和部署时间，使5G系统和服务更快推向市场。

是测试方案提供商，更是值得信赖的顾问

自成立以来，思博伦一直以其专业技术、产品质量、兼顾咨询的销售团队和与客户的紧密合作而著称。Eric Hutchinson表示，这是我们想要利用和加强的基础，同时希望继续成为客户“值得信赖的顾问”。

从思博伦的成长历程来看，经历了多次业务转型，现在的思博伦也正在利用其整个公司范围内的专业知识、技术和经验，为客户持续创造新的服务业务。

对于此次新业务策略的发布，思博伦知道，客户比以往任何时候都更需要测试和测量能力，以确保能够兑现他们为保证用户享有安全、可靠和畅通的服务而作出的实质性承诺。Eric Hutchinson强调，“随着下一代网络的关键任务用例开始规划，思博伦将在5G、生命周期服务保障和网络安全方面加大投资。”