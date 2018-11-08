华为与巴黎歌剧院合建数字学院：为了社会责任，3年投90万欧

今年7月份，华为宣布将在3年内累计投入90万欧元，作为首位资助者与巴黎歌剧院在2019年共同建立“数字学院”在线平台。

今年7月份，华为宣布将在3年内累计投入90万欧元，作为首位资助者与巴黎歌剧院在2019年共同建立“数字学院”在线平台。

2019年是巴黎歌剧院350周年纪念，这家享誉全球的艺术圣殿，是如何与31岁的通信巨头华为公司走在了一起？近日，凤凰网科技等媒体采访了巴黎歌剧院副院长总经理M. JP Thiellay，聊了聊双方跨界合作的背后。

巴黎歌剧院数字项目的愿景是希望能够把他们大师级的艺术课程等，通过数字技术能够带给更多的观众。而华为今年新发布的企业愿景是：把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界。从这方面来看，双方在这个项目上的愿景是非常一致的。

按照今年7月份双方达成的合作协议，华为除了财务资助，还将为巴黎歌剧院搭建免费在线平台、在线课程等，提供技术支持。对于华为来说，这并不是一个常规的生意合作，而更多的是社会责任的合作。

在协议中，华为并没有强迫巴黎歌剧院一定要使用自家的技术，其主要目的是帮助巴黎歌剧院把现有的、传承多年的歌剧数字化，让更多人听到这些经典作品。巴黎歌剧院的“数字学院”为希望深入了解歌剧和芭蕾的学生、科研人员、青年人、教师、协会团体和大众提供更好的资源获取与交流平台。

“数字学院它是技术推动的一个项目，现在这个项目正在进展之中。华为的技术非常的领先，我们希望华为这边是非常年轻的公司群体，我们这边是非常老的、很有历史的剧院。我们一起来实现更宏大的目标。”M. JP Thiellay说。巴黎歌剧院选择华为，另一方面也是因为这是一家中国公司。

据M. JP Thiellay介绍，中国是巴黎歌剧院非常重要的一块市场，目前后者正在计划明年在中国的巡演，并且会开一个微信公众号，让更多的人了解歌剧以及芭蕾。

对华为来说，深耕法国市场16年，这是第一次实现这样的社会责任合作。据了解，目前华为法国团队950人中，有80%是本地人。在本地化的过程中，华为一直关注法国的企业社会责任，包括交税、辅助中小型企业成长以及资助教育事业等。