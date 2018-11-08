面向5G，中国电信广州研究院与思博伦通信共同推动智能化承载网络测试技术研究

思博伦通信今天宣布，中国电信广州研究院和思博伦通信共同签署合作备忘录，双方将就“面向5G应用的大容量、智能化承载网络测试验证技术研究”开展战略合作。

至顶网网络频道 11月08日 综合消息： 以太网测试和测量行业的领导者思博伦通信今天宣布，中国电信广州研究院（以下简称广州研究院）和思博伦通信共同签署合作备忘录，双方将就“面向5G应用的大容量、智能化承载网络测试验证技术研究”开展战略合作。广州研究院蔡康院长和思博伦通信CEO Eric Hutchinson出席签约仪式并签署战略合作备忘录。

广州研究院作为中国电信集团公司运营支撑和业务技术研发的三大研究院之一，是中国电信集团研发和创新体系的核心组成部分。思博伦通信作为全球领先的通信测试仪表和测试服务提供商，拥有从有线到无线再到卫星通信等全面的测试解决方案，在网络新技术研究与方案研发上，一直处于国际领先水平。广州研究院和思博伦通信在承载网前沿技术领域合作历史已久，在测试方法学、测试建模等方面成果颇丰，影响深远。

随着高清视频、高频交易等高端应用对网络服务质量要求的持续提升，以及5G 网络uRLLC和mMTC场景的到来，基于5G 的智能网络技术是一项关键基础研究。面对5G新业务带来的技术挑战，双方希望通过战略性合作探索更多高 效、智能的测试方法与测试模型，为5G网络建设与业务的快速开展奠定基础。此次战略合作，广州研究院和思博伦通信将成立联合研发团队，在超宽带精细化承载测试验证技术研发、承载网络可编程技术测试验证研发以及用户面(User Plane)柔性组网OAM测试验证技术研发方面展开研究，将面向5G的技术与组网测试验证推向规范化、智能化和标准化。广州研究院蔡康院长指出，“面向5G,广州研究院与思博伦公司共同努力，在超宽带承载、承载网络可编程技术以及用户面柔性组网OAM等领域开展测试验证技术合作，可以在测试方法、测试建模、测试标准等方面为5G承载网络的发展做出贡献。我们期待共创5G网络与产业发展的美好未来！”

思博伦通信CEO Eric Hutchinson指出， “我们很高兴广州研究院再次选择思博伦作为战略合作伙伴开展5G智能承载网测试验证技术研究。本次合作，为双方在战略性新领域的共同探索开启了新篇章。中国电信作为全球着名的网络运营商在网络运营与业务发展方面树立了典范。思博伦通信将通过对面向5G场景的测试需求分析、测试模型搭建、测试方法标准化等工作，为5G商业化部署探索有效的测试评估方法，共同推动网络技术和测试方法学标准化，加速5G的商业化进程。”

凭借业界最丰富的5G测试和保障解决方案集合，思博伦通信通过模拟全业务场景网络拓扑，实现对网络设备的多维度、精细化度量。一方面，可帮助网络运营商和设备厂商降低5G测试的复杂性和成本，简化新技术验证和组网方案验证的实施过程。另一方面，通过推进面向5G场景的测试模型和测试方法的规范化和标准化，加速新技术的成熟落地及5G创新研发和新服务的入市速度，推动5G网络的规模建设进程。



