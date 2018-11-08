高效可靠供电架构支撑有线无线业务发展

即使没有启蒙，大数据之门也会开启；在线购物和短视频应用爆发，人们的工作与生活通过终端被广泛联系起来，标志着全球已经进入大数据时代。云和管道支撑着无处不在的终端，华为网络能源为云和管道提供供电与环境保障。

即使没有启蒙，大数据之门也会开启；在线购物和短视频应用爆发，人们的工作与生活通过终端被广泛联系起来，标志着全球已经进入大数据时代。云和管道支撑着无处不在的终端，华为网络能源为云和管道提供供电与环境保障。

网络能源面临三大新挑战

网络能源作为主设备供电和环境保障的基础设施，供电可靠性、经济性是长期不变的诉求，在网络快速发展形势下，在供电可靠性、能效、接入新型供电方式等三个方面面临新的挑战。

大数据时代，供电可靠性如履薄冰

根据多个区域移动网络维护数据分析，与电源相关因素导致的网络中断占45%～62%之间，其次是传输因素，最后才是主设备和其它问题。G/U/L演进，站点下移，室外站点成为建站主流，电源的作用除了供电，还需要收容主设备和电池，并提供合适的环境。电源系统直接暴露在室外环境下，故障因素大幅上升，在海量站点条件下维护压力和成本也同样大幅长升，需要每个站点有更高的可靠性。

与基站不同，核心机房和数据中心绝大多数采用室内机房，电源系统有一定冗余，供电问题导致的网络故障比例要低一些。然而，随着数据的爆炸，数据流量不允许瞬间中断。通过欧洲和北美的网络中断数据分析，电信企业核心机房单次主设备断电损失高达100万美元，大型电商网络中断一小时损失高达500万美元，大型金融企业停电一小时损失650万美元以上。人们生活对网络的依赖度还在上升，停电损失还将继续上升，作为运营网络的企业，供电可靠性可谓如履薄冰。

能源成本快于收入增长，向能效要效益还有广阔空间

近五年来，网络数据流量每年都在翻番，相应的能耗每年以10～20%的速度增长，但电信行业收入增长仅为个位数，通信网络增量不增收的问题凸显。

通过分析运营商能耗占年收入的比例，全球能耗收入比(ECR)平均1.34%，欧洲最佳仅为0.2%，而中国三大运营商平均高达4%，部分亚太和非洲区域运营商能耗收入比超过10%。如果能耗收入比能降低1%，运营商利润率就能增加一个百分点，节能价值很大。

传统供电方式运营成本高企，绿色供电引领未来方向

全球有20亿人生活在缺电、少电区域，有60万个基站需要长年或经常用油机供电。传统的油机站点不但油耗很高、油机更缺周期短，更需要频繁维护油机，总运维成本是好市电站点的十倍以上。

太阳、风能等新能源、新材料技术已经成熟，可再生能源得到广泛应用。节能减排是企业的社会责任，主流运营商和大型企业一般会发布节能战略和目标，全球企业对新能源及绿色供电需求年增长率已经超过30%，通信站点已经开始新能源的规模应用，是无市电或市电差区域站点供电的发展方向。

网络能源发展新趋势

网络快速发展经常超过人们的想象，而支撑网络运行的网络能源给人以以不变应万变的印象。然而，表面上只是缓慢演进，实际已经发生多次能源革命。十年时光再回首，已看到网络能源在三个方面同样在快速发展和变革。

高效电源支持网络可靠、节能

虽然没有全球统一的标准，整流模块电能转换效率96%以上已成为高效电源事实上的标准。高效模块发热量小，耐高温，失效率仅为常规模块的60%。站点室外化、一体化是当前站点电源的趋势，更少的热量减轻了站点电源温控系统负担，为被收容的主设备提供更好的环境。可靠的供电和合适的主设备运行环境，成就可靠的网络。

能提供高效电源的厂家很多，但能提供全系列高效电源的厂家并不普遍。常规站点多用由3kW模块组织的电源系统，大功率核心机房宜采用由6kW以上大功率三相整流模块组成的分立式电源，小站则普遍采用1kW以下小模块组成的壁挂电源或嵌入式电源。随着通信网络IP化、扁平化发展，大站越来越大，小站越来越多。采用全系列高效电源，将电源自身能耗降低50%以上，实现整网节能。

英国电信是全球领先的固网运营商，在网电源使用时间高达20年，通过效率优化，电源效率仍仅85%左右，浪费了大量电能。英国电信通过严格的现场考察和实际测试，选择与华为公司合作，将全网电源升级为由96%高效模块组成的电源系统，预计一年可节省2000万英镑电费，投资回报周期小于3年。

混合供电降低市电差或无市电区域用户运营成本

混合供电的汽车并不陌生，油电混合供电系统采用了类似的能源调度方案，在没有市电的区域最大可节省75%的燃油消耗和最大97.5%的油机维护成本。尼日利亚虽是西非经济大国，但电网很差，大量站点只能采用油机供电，燃油消耗大，油机维护成本很高。华为公司在尼日利亚部署了8,000多套油混供电系统，一年为运营商节省运维成本高达1亿美元。

太阳能是站点供电多种能源中最清洁的一种，采用太阳能供电方案，节省100%的燃油及油机维护成本。油机混合供电系统叠加太阳能，可以大幅减少太阳能电池板数量，降低供电系统初期投资，也减小了供电系统占地面积。柬埔寨经济相对落后，缺电缺油，传统油机供电模式成本极高。华为公司在柬埔寨帮助部署800多套光混供电系统，一年为运营商节省运营成本1000万美元。

一些区域频繁和有计划地停电，柴油反复投入工作，累计时间长，发电成本很高。采用最佳的电能调度与存储技术，使油机仅作备用，甚至不再需要配置固定油机，运维总成本相应大幅降低。巴基斯坦电力供应足，计划性频繁停电非常普遍，华为公司在巴基斯坦部署超过5000套电混供电系统，一年节省运营成本5000万美元。

能源网管驱动网络能源高效管理

没有网管的网络能源是没有灵魂的，随着运行日久，故障率、能耗因部件或系统本身变化发展而不可控。能源网管本身就是带有智能诊断功能的专家系统，能够自动进行故障定位、维护提示、告警提醒并提供维修建议，可以精细化地管理整个动力系统和环境。

能源网管从以故障告警为主要功能向能效管理转变，系统能精确进行能耗、能效和资产管理，通过能耗TOP N持续改进，帮助降低全网功耗。

ICT最匹配的网络能源解决方案，实现双赢

网络能源与主设备向模块化、小型化、一体化和网元化方向发展，网络能源与通信设备、IT设备匹配要求越来越高，与主设备匹配设计的网络能源能为客户带来更可靠的性能、更节省的成本。

华为是全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商，专注于ICT领域，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案。华为网络能源围绕管道业务，面向电信运营商和企业，致力于提供可靠稳定、高效节省、匹配演进的网络能源解决方案，成为ICT领域的能效管理专家，帮助运营商和行业客户降低全网功耗，实现双赢。