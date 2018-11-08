喜获2018年华为生态伙伴精英赛总决赛二等奖，驭道数据，卓尔不群

9月16日，由华为生态大学主办的“Do More，越创不凡 | 华为生态伙伴精英赛2018”决赛于北京正式落幕。

9月16日，由华为生态大学主办的“Do More，越创不凡 | 华为生态伙伴精英赛2018”决赛于北京正式落幕。从7月开赛直至初秋决赛盛会，驭道数据作为华为云战略合作伙伴，一路过关斩将进入总决赛，并最终以“主动安全智能防控系统平台”方案，获得华为云解决方案优选赛二等奖：卓尔不群奖。驭道数据脱颖而出，为企业再添重量级奖项！

驭道数据 主动安全技术领导者

9月14日，驭道数据平台开发部王刚奔赴北京参与此次华为云解决方案优选赛，主动安全智能防控系统方案，成为决赛过程中的亮点：运输安全成社会难题，而市场上现有的主动安全硬件系统又存在着数据不能兼容等问题，如何根据行业监管部门和运输企业的不同需求，搭建完善的数据平台，并提供深度的数据服务。

驭道数据依托自主研发的主动安全智能防控系统平台，以安全为切入点，以“平台+终端+服务”的模式，采用先进的大数据分析技术、通过人工智能算法分析安全报警数据，建立精准、可预测的数据模型，达到事前可预防，事中可控制，事后可追溯的效果，为企业和驾驶员建立安全征信体系，让道路运输车辆监管过程可视化，风险管控可量化。

全程参与比赛的驭道数据研发中心代表王刚回忆道：“驭道数据自主研发的APP产品，受到了评委的一直关注。深化大数据的拓展功能，增值产品的应用，以及如何与产业链上其他企业合作，让大数据平台发挥更多能量，都是我们接下来工作的重点。”

强强联合彰显品牌价值

此次比赛，共同组队“混编”参赛的创新赛制，增进了各行业精英伙伴间的相互了解和融合。驭道数据也通过丰富的比赛进程，获得与行业同僚们互通有无、与大咖面对面交流、了解行业尖端趋势的好机会。

同时，以公司为单位的赛事评比，让驭道数据作为华为云战略合作伙伴，在更广阔的平台上充分展示了主动安全智能防控系统的社会价值、商业价值、技术领先性和创新性和未来趋势。驭道数据从汽车主动安全智能防控系统出发，依托大数据为行业监管部门、运输企业提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务。