面对数字化转型浪潮，网络将如何应对

当前，国内众多行业及企业纷纷提出数字化转型的战略性举措。包括云计算、大数据、AI及5G在内的种种趋势都在促使新一轮的网络重构的形成，我们知道，任何上层应用都要建立在以底层网络为基础的平台之上。

至顶网网络频道 11月08日 北京报道：当前，国内众多行业及企业纷纷提出数字化转型的战略性举措。包括云计算、大数据、AI及5G在内的种种趋势都在促使新一轮的网络重构的形成，我们知道，任何上层应用都要建立在以底层网络为基础的平台之上。因此，现阶段网络如何重构与演进就成为数字化转型能否成功实施的关键性因素。

瞻博网络大中华区首席技术官 井有浩

对此，瞻博网络大中华区首席技术官井有浩认为，在当前以云数据中心网络为核心的网络建设中，计算、存储、网络需要做到更加紧密的衔接。另外，对应用层的驱动和网络资源的调配也需要尽可能的平滑拓展。

网络将面临哪些挑战

在企业数字化转型过程中，目前对网络方面的需求主要集中体现在传统园区网的升级，分支机构接入方式的升级，以及企业应用、数据向云端的迁移，这些趋势也带动了传统网络向混合云网络的演进。井有浩表示：“随着云不断渗透到网络，以前局部的数据中心和广域网都将连接起来，从业务层面来看，当数据和程序放在不同的地方去执行和调用时，网络就需要做到灵活、有效地打通，以便更好的与业务进行适配和协同，这正是混合云网络要做的工作。”

另外，云网融合对网络也提出了新的要求，从产品的可编程（开放性API）、网络管理，以及安全方面都有更高要求。随着接入点网络渗透到不同的区域，安全如何做到端到端的保证？应用层、信息层的安全如何保障？都是我们当前需要解决的问题。井有浩表示：“传统基于网络的数据包或基于路径的检测方式已经过时，而基于内容、用户行为更加细化的检测，并将所有环节连接在一起的闭环处理系统，才能满足未来企业业务对网络的实际需求。”

网络将何去何从

结合云计算的时代背景，瞻博网络在网络演进方面也提出了三大愿景。第一是混合云。从2012年的Contrail产品开始，经过多年在混合云领域的投入，瞻博网络已经打造出以Contrail为基础的多款混合云应用解决方案。

第二是安全网络。基于闭环的网络连接，可以通过数据自动对异常情况进行检测，并制订出相应的网络策略，使得网络安全更加有效灵活。

第三是自主运行的网络（Self driven network）。这是建立在网络高度开放、自动化之上的一套完全闭环的系统，可以基于物联网把接入端数据聚合到核心业务层，属于一种高度自动化的网络模式。如果数据、行为足够多，通过AI技术可以自动对设备层面的故障，包括攻击以及应用层对网络的动态需求，做出自动响应、自动处理，从而减少人为干预。这样对整个网络的效率，及运营成本都将获得显著提升。

网络中数据的价值

我们知道，数据在当今市场中已经处于核心地位，有句话说“谁掌握了数据，谁就掌握了未来”。那么，从网络层面来看数据的价值又如何体现呢？井有浩认为：“网络层面看到数据的价值，目前主要用途是针对网络资源的优化，以及出于对网络安全的考虑而存在的。第一是数据使用比较正当；第二是能够很容易地去实现其价值。比如通过数据的反馈可以很容易的看到网络拥塞情况和网络异常，从而有针对性的做相关的安全屏蔽。”

而随着AI技术的不断深入，自主运行的网络也可以对核心网做很多优化。比如通过对用户行为数据的分析，能够在一定程度上对网络资源进行合理分配和优化。

软件定义网络的演进方向

由于软件定义网络（SDN）在行业中的不断应用与成熟，在此基础上已经衍生出了多种不同的网络解决方案，包括近几年提出的IBN（基于意图网络）的概念，[YJ1]都在不同程度上继承了SDN的设计理念，并进一步做出拓展。

井有浩认为，这些自动化的网络方案，其实大都是基于SDN的基本架构和理念提出的，而要真正实现自动化，第一步，是要将软件与硬件分离出来，这时候网络运维才能够通过程序和脚本进行驱动。

第二步，如果网元比较多，在逻辑上需要做一些关联，这样整个网络效率才能提高，实现灵活调度。自动化网络不单单局限在对网络的配置，而更重要的是要做到对网络资源重新调配和资源的优化。

第三步，当传感器、IoT终端设备以及网络应用做到完全闭环的时候，逻辑上的业务驱动就变成了网络的一步一步变化，根据网络的问题,系统会自动根据业务产生的诉求制定网络策略。而要做到这种程度需要足够多的数据作为支撑。

井有浩还表示：“从另一个角度来看，近几年提出的开放式网络、软件定义网络，以及‘白盒’的概念，瞻博网络都有相关产品作为支撑，目前基于瞻博网络自研芯片产品的出货量非常可观，各款芯片功能非常齐全，比如针对复杂场景开发的可编程能力非常强的路由产品。另外在交换机上芯片成本不断下降，但容量还在不断增加，这非常适合在高容量和性价比要求高的场景中使用。另外，瞻博网络Junos OS在芯片上做了大量适配，保障了中低端产品的系统稳定性。沿着这样的发展路径，瞻博网络在不断优化和完善着自身的产品组合。”

总体而言，随着云计算市场、数字化经济的不断深入，无论是未来的网络市场，还是新的技术领域不会再像以往那样出现“一家独大”的现象，而是呈现出一种“百花齐放”的新态势。井有浩认为：“随着软件定义概念逐渐深入到网络层面，对IT运维效率的要求将越来越高，自动化网络必将是一种主要的网络发展趋势。”

另外在5G、IoT领域，瞻博网络也与爱立信达成合作，以及在边缘计算方面与startup公司做的端到端整合，都能看出，瞻博网络在面向新技术领域一直保持着持续性投入与战略性布局。