云端以外的计算：新华三的服务器是场景化的服务器

越来越多的数据开始在边缘侧进行分析、处理和储存已是不争的事实。日前，新华三在北京举行服务器新品发布会，其围绕五大场景发布了十款服务器，智能边缘被当作十分重要的场景之一。

今天采用计算资源的大户是云，明天可能是边缘。

越来越多的数据开始在边缘侧进行分析、处理和储存已是不争的事实。IDC的统计数据显示，到2020年将有超过500亿的终端与设备联入网络，这意味着集中式的数据存储、处理模式将面临巨大压力。边缘计算通过在数据的源头提供服务，将是数字化转型、物联网的下一波浪潮。

日前，新华三在北京举行服务器新品发布会，其围绕五大场景发布了十款服务器，智能边缘被当作十分重要的场景之一。

按照新华三集团首席技术官尤学军的话说，“从云到边缘是新华三构建产品架构的重要组成部分，同时构建边云架构也是新华三的战略，边缘计算服务器则是新华三布局智能边缘必不可少的一部分。”

新华三集团首席技术官尤学军

在智能边缘场景中，新华三为中国市场带来了业界首款边缘计算节点HPE EL1000和EL4000两款产品。

边缘服务器的样子

为什么边缘计算服务器被单独拿出来？这就不得不说它的独特性。通常来说，采用标准通用硬件设备对机房可用空间、电源供应、承重等基础设施有着特殊的要求。拿电信运营商举例，无论是现有综合接入机房还是边缘DC标准通用硬件设备都难以满足需求，且它们数量庞大、位置分散、改造难度大。因此，业界不得不在现有基础设施条件上探索，推出适合边缘的计算平台。

事实上，除了电信运营商，包括亚马逊、谷歌、Facebook、阿里巴巴等互联网和云巨头都在推进自己的网络边缘，去年当亚马逊对全食超市收购时，也被认为其对边缘计算布局的重要一步。然而，无论是运营商还是OTT，边缘所面临的环境都对计算平台提出了新的要求。

以ODCC发起的面向电信应用的开放IT基础设施项目——OTII来说，它对边缘服务器提出的要求如下：

1.机架空间限制：传输及接入机房机架多为600mm 深，少部分达到800mm，远小于数据中心1200mm 的机架深度，常规通用服务器无法部署；

2.环境温度稳定性：由于边缘机房的制冷系统的稳定性无法有效保证，因此服务器最好具备原电信设备的温度适应能力；

3.机房承重限制：众多边缘机房普遍低于数据中心承重标准，对服务器的部署密度造成影响。

此外，还包括服务器性能需求、异构计算要求，以及运维管理需求等，这要求边缘计算服务器都要有新的样子。

新华三集团工业标准服务器产品部总经理刘宏程

其实，在OTII项目中，新华三也参与了对OTII服务器技术方案的制定和行动计划书，新华三集团工业标准服务器产品部总经理刘宏程表示，新华三同中国移动合作进行了边缘计算的试点和部署。

将前所未有的深度计算、数据捕获、控制和企业管理带到边缘

在新华三服务器新品发布会上，刘宏程强调了新华三带来的首款边缘计算节点HPE EL1000和EL4000两款产品。通过先进的设计理念和制造工艺，两款服务器不仅实现了体积的微型化，更能在适应恶劣工况的条件下提供强大性能、管理及无线连接能力；能够让数据在边缘和生产端被有效汇聚和处理，降低整体网络压力，提升IT效率。

HPE Edgeline将前所未有的深度计算、数据捕获、控制和企业管理带到边缘，在一个机箱中它集成了：基于开放标准的前所未有的深度边缘计算；独有集成精密数据采集与控制；数据中心级的安全、设备和系统管理。

刘宏程指出，HPE Edgeline紧凑型系统专为恶劣环境而设计，它在边缘提供数据中心级功能，能立即洞察物联网数据。这使得企业能够实时决策，增加业务流程价值，从而带来更好的业务成果。与传统服务器相比，其设计可承受更大的冲击、振动，温度范围更广，并且可以适应空间有限的边缘环境。

让数据和计算紧密结合，催生场景创新

“我们有一个理念，数据和计算在未来的结合会越来越紧密。”在刘宏程看来，不管多好的交换系统、多好的网络，它的延迟也会超过数据和计算在一起的延迟，所以边缘计算一定会迎来快速增长。

尤其在物联网爆发的时刻，边缘也正在催生越来越多的场景创新和应用。例如视频监控、AR/VR等高带宽需求业务，以及车联网等低时延需求业务，亦或工业控制等专网，它们借力边缘计算等技术，从而带来更多创新业务在边缘的尝试。实际上，在新华三发力的安防解决方案中，就利用了边缘云的技术，让视频监控和安全变得更智能和高效。

刘宏程强调，场景化让新华三更贴近用户的实际使用需求，降低产品门槛，并让产品在数字化转型过程中发挥更大的作用和价值。

此外，除了边缘计算场景，新华三还围绕混合IT、人工智能、大数据与高性能计算发布了全新的服务器组合，“新华三服务器在坚持高效、敏捷、安全、品质四大独特优势的同时，通过引入AI技术和场景化的研发模式实现了产品的更快更新和更精准定位，从而帮助企业更有效地应对业务变革，并完成数字化转型。”新华三集团副总裁、IT产品部总经理陈振宽说。