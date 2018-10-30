华为首发沃土AI开发者使能计划

今日，在HUAWEI CONNECT 2018期间，面向开发者、合作伙伴、高校和科研机构，华为发布了沃土AI开发者使能计划，以全栈、全场景AI为依托，全力发展开发生态，在AI资源提供、平台支撑、课程赋能、联合解决方案等多方面提供支持。

今日，在HUAWEI CONNECT 2018期间，面向开发者、合作伙伴、高校和科研机构，华为发布了沃土AI开发者使能计划，以全栈、全场景AI为依托，全力发展开发生态，在AI资源提供、平台支撑、课程赋能、联合解决方案等多方面提供支持，携手各方打造用得起、用得好、用得放心的普惠AI生态。

华为公司副总裁、云BU总裁郑叶来表示：“ 华为希望通过沃土AI开发者使能计划，搭建一个技术交流、人才培养、机遇共创的通道，全面助力每一位开发者、每一位老师和每一位合作伙伴。”

华为给广大开发者提供全面的使能计划，包括：

ü 给每个开发者提供20小时免费训练，协助大家入门；

ü 面向入门级开发者，提供21天AI训练营；

ü 为提升开发者技能，华为将不定期举办AI开发者大赛，以赛促训；

ü 针对大赛佼佼者，华为提供专属的创新孵化营，协助大家把开发成果转化为商业价值。

面向合作伙伴，华为提供重点支持，包括：

ü 围绕华为的AI计算平台和开发平台，打造联合解决方案，推进人工智能在各行各业的应用；

ü 成立人工智能加速联盟，共建联合创新实验室；

ü 给合作伙伴提供1000套免费开发环境，包括开发模块和板卡；

ü 针对首批20+重点伙伴，提供专家资源，支持联合方案构建并保障上市和技术赋能；

ü 华为开放市场资源，与伙伴联合营销，共同拓展市场。

面向高校和科研机构，华为启动AI人才培养计划，包括：

ü 投入10亿元使能AI人才培养，包括提供华为云AI资源与AI套件支持；

ü 联合高校与科研机构开发AI课程，帮助出版图书和教材，支持人才培养及科研探索；

ü 在学科建设方面，帮助高校和科研机构建设AI学院、研究院，协助建设人工智能实验室，协助参与教育部AI相关的产学育人项目；

ü 在人才认证方面，协助培养AI教师，高校和科研机构的学生可通过考核获得华为AI证书；

ü 在开放平台和社区，帮助加入华为云开放社区，构建高校和科研机构与华为AI专家的交流平台；

ü 在 科研及产业学术探索方面，高校和科研机构可优先获得华为AI平台的算力和技术。

目前加入计划有：清华大学交叉信息研究院、中国科学技术大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、东南大学、西安电子科技大学、中国科学院。

在Huawei Connect 2018现场，来自清华大学交叉信息研究院、浙江大学、上海交通大学、东南大学、西安电子科技大学等学校的高校代表，以及来自多维视通、 高新兴、 皓图科技、 汇纳科技、 精锐视觉、 码隆科技、 商汤、 深瞐、 依图、 以萨、 易道博识、 云从科技、 云天励飞等公司的合作伙伴代表，和8位优秀开发者代表，一起见证华为沃土AI开发者使能计划的启动。