华为云发布更快的全流程AI开发平台

工欲善其事必先利其器。今日，在HUAWEI CONNECT 2018期间，华为云发布AI全流程开发平台与工具——更快的AI开发平台ModelArts、更懂开发者的视觉AI应用开发平台HiLens、探索未来的量子计算模拟器与编程框架HiQ。

工欲善其事必先利其器。今日，在HUAWEI CONNECT 2018期间，华为云发布AI全流程开发平台与工具——更快的AI开发平台ModelArts、更懂开发者的视觉AI应用开发平台HiLens、探索未来的量子计算模拟器与编程框架HiQ。

阻碍AI产业规模化发展的根本原因有两个：第一，开发效率低，标注、训练、部署整个过程非常耗时。第二，AI基础资源尤其是算力稀缺且昂贵。

华为云从实践出发，以完善的、全流程AI平台向开发者致敬，期待与广大开发者一起，加速推进AI产业发展。

ModelArts，更快的普惠AI开发平台

相对业界其他开发平台，ModelArts是更快的普惠AI开发平台，涉及数据标注与准备、模型训练、模型调优、模型部署等AI开发全流程，为AI应用开发提供一站式服务。

华为公司副总裁、云BU总裁郑叶来指出：“ModelArts 是可以让开发者上手更快、训练更快、部署更快的全流程平台。华为云以更快的AI平台，致敬开发者，共同推进普惠AI。”

在数据标注与准备阶段，调查发现：数据标注与准备非常耗时费力，约占整体开发时间50%，所以有大家常说的“没有人工就没有智能”。 ModelArts内置AI数据框架，以AI的机制来治理数据，用迭代训练来解决标注的数据量问题，尤其适合数据量很大的场景，数据标注与准备效率百倍提升。

在模型训练阶段，针对模型训练耗时长的挑战，ModelArts通过各类优化技术，尤其，我们的级联式混合并行技术，在同样的模型、数据集和同等硬件资源情况下，模型训练耗时降低一半。

在模型部署阶段，AI规模化落地，模型部署会非常复杂。例如智慧交通，就有一个常见场景：即更新后的模型，需要一次性同时部署到各种不同规格、不同厂商的摄像头上；是一项非常耗时、费力的巨大工程。而ModelArts已实现一键推送模型到所有边缘、端的设备上，云上的部署还支持在线和批量推理，满足大并发和分布式等多种场景需求。

解决了标注、训练、部署之后，ModelArts还能帮助开发者提升开发的效率。AI要规模化走进各行各业，必须要变成一种易掌握的基本技能。ModelArts的自动学习功能，包括模型的自动设计与自动调参等，目的是让每个开发者，都可以快速上手。

ModelArts实现在AI开发全生命周期中，从原始数据、标注数据、训练作业、算法、模型、推理服务等，提供全流程可视化管理。实现千万级模型、数据集以及服务等对象的管理，无需人工干预，自动生成溯源图，选择任一模型，就可以找到对应的数据集、参数、模型部署在哪里。尤其是训练断点接续和训练结果比对，这些很实用的功能很受华为内部开发者欢迎。

此外，ModelArts帮助开发者构建自己的生态，为开发者提供了支持数据、模型和API的共享管理平台。对内，可以内部实现数据、模型的共享，帮助企业提升AI开发效率，构建企业自己的AI能力，同时全方位的保障企业AI信息资产的安全。对外，通过模型仓库，实现开放、健康的生态，帮助AI开发者实现知识到价值的变现，帮开发者构建自己的影响力和生态。

更懂开发者的视觉AI应用开发平台HiLens

视觉感知是世界上最基本的感知能力。但当前视觉类AI开发还不是一项被多数开发者所熟练的技能。本次大会，华为云还发布了HiLens——— 更懂开发者的视觉开发平台。

HiLens由一个具备AI能力的摄像机和云上开发平台组成。其中，SKILL由控制代码和模型组成，AI模型由ModelArts训练，HiLens也兼容其他主流框架训练的模型，通过HiLens开发生成的SKILL可以直接部署到有昇腾芯片的任何端侧设备中。

上图这个具备AI能力的摄像机是一款支持推理的智能摄像机，它专用于开发者做端云协同的视觉应用开发。搭载了昇腾310， 可以实现1秒百帧的处理能力，实现毫秒级人脸检测；同时，内置轻量级容器，具备资源占用少、降低网络带宽、下载启动时间快等特性。

HiLens就像为AI应用装上了智慧的眼睛，应用场景非常广泛，像家庭陪伴机器人、疲劳驾驶检测、企业安全生产检测、物流等。希望HiLens可以激发广大开发者的创意。

探索未来的量子计算模拟器与编程框架 HiQ

面向未来，华为云在探索量子世界，以巨大的算力潜力、全新的算法视角，致敬未来，即AI与量子计算的结合，推出量子计算模拟器与编程框架HiQ。

HiQ不仅有业界领先的全振幅和单振幅模拟器，同时还在业界率先推出：高性能量子纠错电路模拟器云服务，可模拟数十万量子比特电路；独特的经典-量子混合分块编程用户界面BlockUI。

基于华为云的超强算力，HiQ可模拟全振幅42量子比特以上，单振幅81量子比特以上，对于低深度电路的单振幅可模拟169量子比特，这让其成为目前业界领先的量子电路模拟云服务。华为量子计算模拟器HiQ云服务平台将对外开放，成为量子计算研究和教育的使能平台。

华为期望以HiQ助力学术界与工业界，共同面对量子计算的挑战，推进量子计算的进步，共同培养量子计算工程师和量子算法工程师。

致敬开发者，共创“AI”的世界

华为云以ModelArts、HiLens、HiQ致敬广大开发者：

期待与开发者一起，加速推进AI在百行百业的规模化落地，让大家用得起、用得好、用的放心！

期待与开发者一起，共同探索未来的智能世界！