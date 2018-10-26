华为发布Smart 100G 增强型MS-OTN解决方案， 助力广州地铁打造平安出行

在HUAWEI CONNECT 2018期间，华为正式发布Smart 100G 增强型MS-OTN创新解决方案。同时，华为基于广州地铁的建设经验，分享了地铁上层网、专用通信系统以及警用通信系统的演进趋势和业务需求。

在HUAWEI CONNECT 2018期间，华为正式发布Smart 100G 增强型MS-OTN创新解决方案。同时，华为基于广州地铁的建设经验，分享了地铁上层网、专用通信系统以及警用通信系统的演进趋势和业务需求。

广州市轨道交通经过20余年的建设，现已建成开通, 包括APM、广佛线等在内的13条地铁线路（全长共计391.7公里），以及海珠区环岛新型有轨电车试验段（7.7公里），线网里程居全国第三、世界前十。随着广州地铁跨越式的发展，广州地铁进入了大线网运营时代，客流快速增长，目前日均客运量超过760万人次，最高日客运量超过1002.6万人次，承担了广州市超过44%的公交客流运送任务，客流强度全国第一【注1】。

如此密集的客流对地铁安全运营与民众安全出行提出极高的保障要求，高清视频等大带宽业务进入了迅猛发展的快车道，而作为专用、警用等系统的承载基石，原有传输网络在带宽、组网方面的局限性逐步凸显。

面对带宽需求迅猛增长、业务严格物理隔离、网络高可靠性、平滑演进等多种诉求，华为提出创新的Smart 100G 增强型MS-OTN解决方案，从如下四个方面全面匹配地铁行业对传输骨干网的要求：

✦ 超大带宽，未来可扩展至20T：支持从80波*100G扩展至96波*200G，持续满足地铁客户中长期带宽需求。

✦ 统一交换架构：支持PDH/SDH/Ethernet/ODUk等多业务的接入和传输，实现一张地铁业务综合承载传输网络。

✦ 安全可靠，业务相互隔离：采用波长+ODUk+VC三重物理隔离，确保了业务承载的安全性，灵活软硬管道，按需调整带宽。

✦ 灵活投资，带宽按需调整：创新性推出Smart 100G单板，可按需购买带宽，灵活扩展，保护投资。

华为传送网产品线副总裁周小表示：“近两年，华为OTN解决方案在上海地铁上层高速网、广州警用上层网络、深圳地铁6/10号线专用系统承载项目实现突破。本次发布的地铁Smart 100G 增强型MS-OTN创新解决方案，基于我们对地铁行业的深入理解，使得网络保证安全性的同时，具备更加智能与灵活的特性，我们希望与广州地铁共同为民众出行打造最安全的基础网络。”

“这几年，我见证华为在地铁行业坚持不懈、不断创新，从跟随者慢慢变成领跑者，到现在成为行业的领头羊”， 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司通信院副院长吴昊如是说，“今天很荣幸见证华为在地铁行业又一重大创新——Smart 100G 增强型MS-OTN解决方案的发布，这个方案面向地铁各类业务，提供一如既往的高可靠、高质量承载，同时提供更大的扩展空间，满足未来地铁多元化的发展，标志着华为在地铁行业迈入大数据、云计算、AI时代之际，做好了充分准备，助力各地铁业主、设计院，共同打造可靠安全、万物互联、智能高效的智慧城市交通体系。”

华为愿与客户一起全面、长期、并且面向未来地借由平台的力量，驱动企业数字化转型升级。目前， 已有211家世界财富500强企业与48家世界财富100强企业选择华为作为数字化转型伙伴。

注1：数据信息来源于广州地铁集团官：http://www.gzmtr.com/ygwm/gsgk/gsjs/