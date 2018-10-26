华为与德勤中国联合发布《智慧银行白皮书》

在HUAWEI CONNECT 2018上，华为与德勤中国联合发布了《智慧银行白皮书》（以下简称《白皮书》），指出商业银行正朝着“体验为王，技术制胜”的方向进行数字化转型，打造无界智慧银行。大数据、人工智能等新技术将一同成为支撑未来智慧银行的基础。

在HUAWEI CONNECT 2018上，华为与德勤中国联合发布了《智慧银行白皮书》（以下简称《白皮书》），指出商业银行正朝着“体验为王，技术制胜”的方向进行数字化转型，打造无界智慧银行。大数据、人工智能等新技术将一同成为支撑未来智慧银行的基础。

《白皮书》深度分析了发达市场及中国本地市场商业银行业务模式转型的异同。受竞争格局、客户行为、监管态势等因素差异的影响，发达市场领先的商业银行通过开放合作等举措近年来逐步发力中后台数字化转型，而本地商业银行通常从前台转型起步。 殊途同归，各类银行均在经历快速的迭代，基本完成了互联网化（Bank 2.0）向移动化（Bank 3.0）的过渡。后3.0时代，发达市场及中国本地市场领先的商业银行陆续选择智慧银行建设作为银行业数字化转型“下半场”的突破口，全渠道、数据驱动成为转型过程中的关键词。作为银行形象展示的终端窗口和服务客户的触点集成平台，银行分支一直在转型迭代中找寻自身的定位，在各银行纷纷把“体验为王”提升到全行战略高度的同时，物理分支机构的何去何从，成为各类银行决策者亟待破解的难题。

德勤中国金融科技及数据分析中心主管合伙人朱磊在《白皮书》的发布会上表示：“目前，各类银行建设智慧分支的建设有三大趋势：第一是从成本优先到客户体验优先的转变。在互联网机构的多维冲击下，银行业开始重新思索智慧分支的建设理念，为客户提供极致的实时、实地服务正逐步取代成本的缩减成为转型的首要原则。第二是从同质化改造到因行施策。智慧分支建设不再盲目追求智能机器人、全息影像等炫酷技术，‘千行一面’的态势正在初步破除。第三是以‘冰山思维’推进变革。中台基于数据智能分析的客户洞察及后台强大的运营基础，进一步驱动了智慧分支的体系化建设。总体来说，银行业正逐步以开放的心态，内化契合自身资源的技术手段，突破传统金融服务时间、空间及视角限制，致力打造无界限、融入场景的客户体验。”

就华为为何联合德勤共同发布面向金融行业的智慧银行白皮书，华为企业EBG中国区金融业务部总经理刘维明表示：“第一，华为与德勤长期保持良好的合作关系，德勤专注于金融行业顶层设计与咨询规划，华为擅长基础设施与平台建设，两者可以形成充分优势互补，为客户提供更全面的智慧银行建设方案。第二，随着人工智能，大数据，区块链等新兴技术的迅速发展，银行迫切需要一套可有效提升用户体验，化解数据安全风险，匹配各类业务发展的全面而先进的解决方案。第三，华为依靠平台加生态战略，已聚合了大量合作伙伴资源，共同长期服务于金融行业客户，积累了大量行业服务经验。因此华为希望通过此次智慧银行白皮书的发布能够帮助客户全面解决自身数字化转型难题，为海量用户提供更优质的服务与体验。

展望未来，智慧银行转型是智慧时代银行的必经之路，只有积极适应形势变化，将移动互联、云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术融入金融科技战略，实现产品与服务快速迭代，才能提升服务客户的效率和效能。

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